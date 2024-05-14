В Пльзене за попытку убийства жены судят иностранца, который поджег петарду в ее влагалище

Инцидент произошел 30 сентября прошлого года около 22:00 в хостеле в Кожланах в Пльзенском крае. По неустановленным причинам мужчина связал свою жену скотчем, чтобы она не могла защищаться, затем вставил петарду в область ее гениталий и поджег ее, хотя должен был знать, что взрыв может убить женщину, зачитал прокурор Мартин Рыкл из обвинительного заключения. Он требует для украинца 20 лет тюрьмы и бессрочной депортации из Чехии. В результате взрыва петарды женщина получила обширные повреждения влагалища, и ей пришлось перенести срочную операцию в университетской клинике Пльзеня, которая, по всей видимости, спасла ей жизнь. У нее было сильное кровотечение из многочисленных разрывов стенок влагалища.



Иностранец рассказал, что в тот трагический день его жена, которая переехала от него в общежитие в Пльзене примерно за месяц до этого, пришла к нему, потому что он переписывался с другой женщиной. Он готовил романтический ужин с шампанским, рассказал он суду. Они поговорили, занялись сексом, после чего мужчина якобы предложил женщине сексуальные игры. «Сначала она не хотела, но потом согласилась, и я связал ей руки. Я отрезал несколько полосок, там была черная ткань, и я положил ее ей в рот и заклеил рот», — рассказал он суду. По его словам, сексуальные практики, связанные со связыванием, он никогда раньше не практиковал. Позже 35-летняя жена в отсутствие мужчины в зале суда сказала, что он и раньше связывал ее, но всегда скотчем. Он также заклеивал ей рот.



Затем он положил жену на кровать, но скотч не приклеился к ее лицу, и он снял его, утверждал он в суде. По его словам, он заметил сумку рядом с кроватью, достал петарду и засунул ее жене в область гениталий. «Она сказала мне, что не хочет так играть, чтобы я вытащил ее», — описал он. Но поскольку в комнате было темно из-за интимной обстановки, он сказал, что не смог увидеть петарду в теле женщины, поэтому он зажег зажигалку, чтобы было немного светлее, и вытащил петарду, утверждал он в суде. Однако женщина якобы испугалась, начала кричать и метаться. «В этот момент я поднял зажигалку, чтобы приблизиться и вытащить петарду, но петарда загорелась», — показал мужчина. По его словам, он застыл в шоке и не смог вытащить зажженную петарду из тела женщины.



Женщина, уроженка Молдовы, рассказала, что они жили в Украине, а мужчина приезжал в Чехию на работу в течение последних четырех-пяти лет. Она приехала к нему и своему сыну после начала войны в Украине. Однако, по ее словам, брак, полный ссор, не был счастливым, и муж даже бил ее. Некоторое время она говорила ему, что уйдет. Когда она сделала это после возвращения из отпуска в середине сентября прошлого года, по ее словам, муж звонил ей каждый день и умолял вернуться, чего она не хотела делать. Он обещал ей, что изменится, сказала она суду. Она описала события последнего вечера сентября. По ее словам, мужчина уже вставлял ей петарду однажды в Украине и держал в руке зажигалку, но тогда не зажег пиротехнику. Поэтому ей не пришло в голову, что он может это сделать. «Он ничего не сказал, вставил в меня и зажег», — рассказала она суду. Перед этим, по ее словам, мужчина ударил ее кулаком в висок, пока не пошла кровь. Но, по ее словам, она не звала на помощь и не сопротивлялась. Она знала, что все равно не докричится ни до кого и не остановит своего мужа.



Взрыв пиротехники вызвал у пострадавшей обильное кровотечение. Она хотела, чтобы муж вызвал скорую помощь, но он сказал, что не владеет чешским языком настолько, чтобы объяснить все по телефону, свидетельствовал мужчина в суде. Тогда он погрузил женщину в свою машину и отвез ее в больницу. По его словам, он все еще был в шоке. Но перед этим он убрал использованную клейкую ленту в хостеле и вытер пол. Сегодня его жена сказала, что просила мужа помочь ей, иначе она умрет. Но он не спешил отвезти ее в больницу, по ее словам, а перед уходом вытер пол.



Следователь первоначально предъявил иностранцу обвинение в нанесении тяжких телесных повреждений, за что ему грозил 10-летний срок, но позже переквалифицировал дело в покушение на убийство.



Слушания были отложены до конца июня, когда ожидаются показания медицинского эксперта и других свидетелей.