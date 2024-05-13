Правительство Чехии поможет украинцам вернуться домой, купив им билеты

Для 400 человек будут предоставлены автобусные билеты от места проживания в Чехии до ближайшего места проживания в Украине. «Для остальных 30 человек со сложным состоянием здоровья запланирована индивидуальная помощь в виде услуг медицинского транспорта», — сообщил пресс-секретарь МВД Ондржей Кратошка.



Реализация этой политики возвращения стала возможной благодаря поправке к уже действующему закону, получившей название Lex Ukraine VI.



«Мы хотим предложить помощь тем, кто, например, хочет вернуться домой по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам. Эта помощь будет заключаться прежде всего в покупке билетов, а в некоторых особо серьезных случаях, например, в предоставлении машины скорой помощи», — заявил министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN).



«Все больше и больше иностранцев с временной защитой просят помощи в возвращении на родину. Зачастую это люди с тяжелыми формами инвалидности, заболеваниями, требующими постоянного или усиленного медицинского ухода, терминальными стадиями тяжелых болезней или серьезными личными или семейными причинами», — сказал министр промышленности и торговли Йозеф Сикела (STAN), присутствовавший на заседании после решения правительства.



По словам Сикелы, нынешняя ситуация в Украине означает, что беженцам в Чехии по-прежнему будет предоставляться временная защита.



Иностранец сможет только один раз подать заявление на возмещение расходов, связанных с поездкой в Украину. Если в последующие 12 месяцев он захочет подать заявление на получение вида на жительство, ему придется оплатить половину расходов. На реализацию пилотного проекта из бюджета Министерства внутренних дел была выделена сумма в размере 5 595 000 крон.



Те, кто принял решение

Во всех случаях речь идет о тех, кто решил вернуться самостоятельно. «Проект никак не связан с призывом украинцев в армию», — отметил Кратошка. На самом деле, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба недавно жаловался на нехватку мужчин на фронте и указывал на количество украинцев за границей.



Например, депутат от TOP 09 Ондржей Коларж отметил, что, по его мнению, Чехия могла бы ограничить социальные льготы или разрешения на работу для беженцев призывного возраста, чтобы стимулировать их к возвращению. По данным Министерства внутренних дел Чехии, в стране находится около 340 000 беженцев из Украины с временной защитой, 94 000 из которых — мужчины в возрасте от 18 до 65 лет.