Количество ЛГБТ+ людей в Чехии, которые подверглись травле, является самым высоким в ЕС
27 мая 2024
15:00
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В Чехии 63% ЛГБТ+ людей в прошлом году подвергались преследованиям в той или иной форме, включая угрозы насилия или оскорбительные комментарии, из-за нетрадиционной сексуальной ориентации или гендерной идентичности, что является самым высоким показателем в Европейском союзе. Об этом говорится в исследовании, опубликованном во вторник Агентством Европейского союза по основным правам.
Уровень насилия в отношении ЛГБТ+ людей в Европе в целом вырос по сравнению с аналогичным опросом 2019 года. За последний год более трети представителей этого сообщества также задумывались о самоубийстве.
В общеевропейском контексте самыми распространенными жертвами физического или сексуального насилия среди представителей ЛГБТ+ сообщества являются интерсексуалы, то есть люди, родившиеся с сочетанием мужских и женских половых признаков. На втором месте трансгендеры. Реже всего подвергаются насилию бисексуальные женщины.
По данным исследования, помимо Чехии, представители ЛГБТ+ сообщества в Северной Македонии и Албании, которые не являются членами ЕС, сталкиваются с преследованием в виде угроз насилия.
Европейские мужчины-трансгендеры (60%) и женщины-трансгендеры (59%) чаще других задумываются о самоубийстве. На четыре процентных пункта меньше среди небинарных людей, которые не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Больше всего мыслей о самоубийстве за последний год было среди представителей ЛГБТ+ сообщества в Албании (31%). В Чешской Республике 14% людей думали о самоубийстве «часто или постоянно».
Более 50% представителей ЛГБТ+ сообщества в Чехии не испытывают острой необходимости скрывать свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность, но 45% скрывали ее в школе. До двух третей респондентов в европейских странах сталкивались с издевательствами в школе.
За последний год 15% чехов, относящих себя к ЛГБТ+, заявили, что сталкивались с дискриминацией, связанной с их ориентацией или идентичностью, на работе и при поиске работы, что совпадает с данными опроса пятилетней давности.
Меньше всего шансов столкнуться с дискриминацией по причине своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности в целом в прошлом году было у шведов (21%). Среди чехов этот показатель оказался ниже среднего по ЕС — 35%, а больше всего о дискриминации сообщили представители ЛГБТ+ сообщества из Албании, Кипра и Болгарии.
В онлайн-опросе Агентства ЕС по фундаментальным правам человека приняли участие более 100 500 представителей ЛГБТ+ сообщества в возрасте от 15 лет и старше. Данные получены из 30 стран — 27 стран ЕС и трех стран-кандидатов: Северной Македонии, Албании и Сербии.
В общеевропейском контексте самыми распространенными жертвами физического или сексуального насилия среди представителей ЛГБТ+ сообщества являются интерсексуалы, то есть люди, родившиеся с сочетанием мужских и женских половых признаков. На втором месте трансгендеры. Реже всего подвергаются насилию бисексуальные женщины.
По данным исследования, помимо Чехии, представители ЛГБТ+ сообщества в Северной Македонии и Албании, которые не являются членами ЕС, сталкиваются с преследованием в виде угроз насилия.
Европейские мужчины-трансгендеры (60%) и женщины-трансгендеры (59%) чаще других задумываются о самоубийстве. На четыре процентных пункта меньше среди небинарных людей, которые не относят себя ни к мужчинам, ни к женщинам. Больше всего мыслей о самоубийстве за последний год было среди представителей ЛГБТ+ сообщества в Албании (31%). В Чешской Республике 14% людей думали о самоубийстве «часто или постоянно».
Более 50% представителей ЛГБТ+ сообщества в Чехии не испытывают острой необходимости скрывать свою сексуальную ориентацию или гендерную идентичность, но 45% скрывали ее в школе. До двух третей респондентов в европейских странах сталкивались с издевательствами в школе.
За последний год 15% чехов, относящих себя к ЛГБТ+, заявили, что сталкивались с дискриминацией, связанной с их ориентацией или идентичностью, на работе и при поиске работы, что совпадает с данными опроса пятилетней давности.
Меньше всего шансов столкнуться с дискриминацией по причине своей сексуальной ориентации или гендерной идентичности в целом в прошлом году было у шведов (21%). Среди чехов этот показатель оказался ниже среднего по ЕС — 35%, а больше всего о дискриминации сообщили представители ЛГБТ+ сообщества из Албании, Кипра и Болгарии.
В онлайн-опросе Агентства ЕС по фундаментальным правам человека приняли участие более 100 500 представителей ЛГБТ+ сообщества в возрасте от 15 лет и старше. Данные получены из 30 стран — 27 стран ЕС и трех стран-кандидатов: Северной Македонии, Албании и Сербии.
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