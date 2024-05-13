Информация о состоянии здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо после стрельбы противоречивая
16 мая 2024
09:00
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Заместитель премьер-министра Словакии и министр окружающей среды Томаш Тараба считает, что Роберт Фицо переживет покушение. «На данный момент его состояние стабилизировано, его жизни ничего не угрожает», — сказал он вечером 15 мая в интервью британской телерадиокомпании BBC, добавив, что операция прошла успешно.
Тараба, который был выдвинут в кабинет министров националистической партией SNS, раскритиковал оппозиционные партии, представившие Фицо «почти монстром».
Министры Роберт Калиняк и Матуш Шутай Эшток заявили вечером 16 мая, что премьер-министр борется за свою жизнь и его состояние крайне тяжелое.
Серверы Denník N и Aktuality.sk, ссылаясь на свои источники, сообщили 15 мая около 23:00, что Фицо перенес операцию и его состояние стабильно. По данным Denník N, он находится в сознании. Официально эта информация не подтверждена, но подобные сообщения появлялись в течение вечера.
Заместитель директора больницы сообщила, что операция длилась пять часов и сейчас состояние премьера стабильно. Он остается в отделении интенсивной терапии.
Заместитель директора больницы сообщила, что операция длилась пять часов и сейчас состояние премьера стабильно. Он остается в отделении интенсивной терапии.
По первоначальной информации, у премьер-министра Словакии Роберта Фицо пулевое ранение в живот и руку после покушения. По всей видимости, в него попали несколько раз.
Телеканал Markiza утверждает, что премьер-министр Фицо все еще находится в опасном для жизни состоянии после нескольких часов операции. Телеканал ссылается на «надежный источник из больничной среды». Информация об этом появилась утром 16 мая. Это противоречит заявлениям вице-премьера Томаша Тарабы и государственного секретаря Филипа Куффы, которые утверждают, что состояние Фицо уже стабильное.
Совет безопасности Словакии соберется в 11 утра в четверг, сегодня состоится заседание словацкого правительства. Об этом сообщила правительственная канцелярия.
Кто из заместителей премьер-министра будет представлять премьер-министра в его обязанностях и в каком объеме, согласно словацкому закону о компетенции, должен определить сам премьер-министр Фицо, сообщает Denník N.
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 15 мая получил огнестрельное ранение и был доставлен в больницу на вертолете. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел Словакии Мартин Нойманн заявил телеканалу Markiza, что это было покушение.
Стрельба произошла около Дома культуры в городе Гандлова, где проходило заседание правительства, примерно в 14:30. По словам свидетелей, присутствовавших на месте происшествия, Фицо подошел к людям, которые его приветствовали, и в этот момент прозвучало несколько выстрелов. После этого Фицо упал на землю.
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо предположительно совершил Юрай Цинтула, 71-летний писатель и поэт из южнословацкого города Левице. Согласно многочисленным источникам, он стрелял из пистолета, который находился у него на законных основаниях. После этого он был немедленно арестован.
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