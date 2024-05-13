Раненому премьеру Словакии Роберту Фицо предстоит еще одна операция
16 мая 2024
14:00
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо перенесет еще одну операцию на тазобедренном суставе, сообщает словацкая газета Pravda. Pravda также сообщила, что кровотечение в брюшной полости уже остановлено. Однако проблемы могут быть вызваны препаратами, разжижающими кровь, которые принимает премьер-министр.
Президент Словакии Зузана Чапутова и ее преемник Петер Пеллегрини осудили нападение на премьер-министра Фицо. По их словам, это нападение на демократию. Они призвали выйти из порочного круга ненависти. Чапутова пригласит лидеров всех партий на совместную встречу.
Министр труда Эрик Томаш заявил, что имеющаяся у него информация о состоянии раненого премьер-министра Фицо является «умеренно оптимистичной». Однако он отказался комментировать вопрос о том, следует ли возлагать персональную ответственность за инцидент на охрану премьер-министра.
Полиция Словакии предъявила киллеру Юраю Цинтуле обвинение в попытке убийства из мести охраняемого лица. Как сообщает Denník N, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения. В настоящее время он содержится в камере Национального криминального агентства в Нитре. Преступник заявил, что гордится своим преступлением, сообщает CTK со ссылкой на TV Markiza.
Террорист участвовал в демонстрации против правительства
Юрай Цинтула, напавший на премьер-министра Словакии, уже протестовал против правительства Фико на выездном митинге в Долна Крупе под Трнавой в конце апреля. Об этом сообщил телеканал Markíza.
Полиция в течение нескольких часов обыскивала квартиру Юрая Цинтулы в Левице. Об этом сообщает новостной сервер topky.sk. Его жену забрали из квартиры для дачи показаний.
Цинтула произвел пять выстрелов в Фицо, три из которых попали в политика. В четверг после пятичасовой операции состояние премьер-министра было стабильным, но тяжелым.
Словацкая пресса назвала произошедшее в среду убийство премьер-министра Роберта Фицо ударом в самое сердце словацкого общества, которое сталкивается с прогрессирующим нарушением безопасности и социальным хаосом.
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