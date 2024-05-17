Будет ли в Брно метро?

Окончательное решение пока откладывается. В марте на конференции, посвященной будущему железнодорожного узла Брно, советник Петр Кратохвил заявил, что вопрос о строительстве подземной железной дороги может быть рассмотрен только после завершения строительства нового вокзала, высокоскоростных линий и соответствующих зданий. И уж точно не раньше, чем через десять лет.





Разработчик исследования должен рекомендовать членам совета наиболее подходящий вариант, и если совет примет решение, то за этим должно последовать обсуждение в Центральной комиссии Министерства транспорта. С самого начала рассматриваются три варианта: железнодорожный транспорт, трамвай или легкое метро. Город больше всего склоняется к железнодорожному транспорту, потому что в таком случае это будут инвестиции железнодорожной администрации. Вариант должен иметь транспортный и экономический смысл.





Возможность строительства подземной железной дороги рассматривается в Брно с 70-х годов и частично включена в территориальный план. Она должна соединить юг Брно с новым и нынешним железнодорожным вокзалом, а на севере — пройти под улицей Вевржи до пересечения с Шумавской улицей. Затем она повернет на северо-восток и, согласно ранее высказанным соображениям, соединится с линией Тишнов в Кралове-Поле или Ржечковице.