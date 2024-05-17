Будет ли в Брно метро?
20 мая 2024
13:00
419
В июне советники Брно могут решить, какие виды транспорта в будущем появятся в городе. В апреле мэрия Брно получила противоречивое мнение по завершенному технико-экономическому обоснованию так называемого железнодорожного диаметра «север — юг», и его составитель сейчас готовит свое решение.
Окончательное решение пока откладывается. В марте на конференции, посвященной будущему железнодорожного узла Брно, советник Петр Кратохвил заявил, что вопрос о строительстве подземной железной дороги может быть рассмотрен только после завершения строительства нового вокзала, высокоскоростных линий и соответствующих зданий. И уж точно не раньше, чем через десять лет.
Разработчик исследования должен рекомендовать членам совета наиболее подходящий вариант, и если совет примет решение, то за этим должно последовать обсуждение в Центральной комиссии Министерства транспорта. С самого начала рассматриваются три варианта: железнодорожный транспорт, трамвай или легкое метро. Город больше всего склоняется к железнодорожному транспорту, потому что в таком случае это будут инвестиции железнодорожной администрации. Вариант должен иметь транспортный и экономический смысл.
Возможность строительства подземной железной дороги рассматривается в Брно с 70-х годов и частично включена в территориальный план. Она должна соединить юг Брно с новым и нынешним железнодорожным вокзалом, а на севере — пройти под улицей Вевржи до пересечения с Шумавской улицей. Затем она повернет на северо-восток и, согласно ранее высказанным соображениям, соединится с линией Тишнов в Кралове-Поле или Ржечковице.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
20 МАЯ 2024
321
Чехия должна перейти на евро. «Вероятно, другого будущего у нас все равно нет», — убеждает президент Петр Павел.
15:00
20 МАЯ 2024
202
Чешские фермеры отложили акцию протеста, которая должна была состояться в среду в Праге. Они хотят стабилизировать ситуацию и снизить риск того, что во время акции протеста может что-то произойти,...
14:00
20 МАЯ 2024
492
Цена золота достигла исторического максимума, открыв новую неделю. В понедельник утром тройская унция желтого металла продавалась за 2 449 долларов (55 580 чешских крон). Цена выросла в основном...
17:00
19 МАЯ 2024
1167
Людям, находящимся на последних стадиях неизлечимого заболевания, будет гораздо проще получить пособие по уходу. Они будут получать его автоматически, и им не придется долго ждать и проверять,...
11:00
19 МАЯ 2024
1749
Суд в Санкт-Петербурге постановил арестовать активы Deutsche Bank на сумму почти 239 миллионов евро (5,9 миллиарда крон). Это тот же случай, что и ограничения в отношении итальянской банковской...
18:00
18 МАЯ 2024
1494
РОССИЙСКИЕ ПРОПАГАНДИСТЫ В ЧЕХИИ ИСПОЛЬЗУЮТ ПОКУШЕНИЕ НА УБИЙСТВО ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА ФИЦО В СВОИХ ЦЕЛЯХ
Убийство премьер-министра Словакии Роберта Фицо уже активно эксплуатируется чешскими «торговцами страхом», которые давно играют на руку российской пропаганде. Seznam Zprávy составил карту их усилий...
11:00
18 МАЯ 2024
662
В прошлом году общие расходы на пенсии выросли на 97 миллиардов крон, или на 17%, по сравнению с предыдущим годом и достигли 685 миллиардов крон. Их доля в расходах государственного бюджета также...
09:30
18 МАЯ 2024
2026
Суд в Санкт-Петербурге постановил арестовать активы итальянской банковской группы UniCredit на сумму 463 млн евро (11,4 млрд крон). Это связано со спором с российским газовым гигантом "Газпром"....
22:00
17 МАЯ 2024
1540
Вечером в пятницу, 17 мая, спасатели выехали в пражский район Подоли, где автомобиль съехал в реку Влтава. По словам представителя полиции, люди, находившиеся в машине, были спасены.
21:00
17 МАЯ 2024
931
Когда пражская станция метро «Иржихо з Подебрад» открылась после реконструкции, она некоторое время выглядела как музей. Все рассматривали новые светильники и алюминиевую плитку, которая блестела...
19:30
17 МАЯ 2024
1457
Социальные сети могли способствовать радикализации лица, напавшего на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, считает психолог Ян Кулханек. По его словам, исходя из известной нам информации,...
18:00
17 МАЯ 2024
482
Региональный суд в Усти-над-Лабем сегодня снова отложил основной процесс по делу Иржи Лоботки, обвиняемого в поджоге национального парка «Чешская Швейцария». До сих пор неясно, понимает ли он, что...
16:30
17 МАЯ 2024
1330
Ассоциации, некоммерческие организации, товарищества собственников жилья, кооперативы, школы и муниципалитеты смогут получить до 50 000 крон на посадку деревьев и кустарников. Кроме того, еще 50...
15:00
17 МАЯ 2024
631
Сегодня днем фермеры обсудят возможную отмену акций протеста, запланированных на среду, 22 мая, в Праге. Причина — напряженная ситуация в Словакии. Уже в четверг профсоюзы отменили демонстрацию,...
11:30
17 МАЯ 2024
1087
ПОЧЕМУ ПОЛИЦИЯ НЕ ПРЕСЛЕДУЕТ РОССИЙСКИХ АГЕНТОВ? ПРЯМЫЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ОТСУТСТВУЮТ, СУД ОПРАВДАЛ БЫ ИХ
В ходе трехлетнего расследования детективам не удалось получить ключевые доказательства того, что агенты проникли на склад во Врбетице и установили там взрывное устройство, хотя десятки других улик...