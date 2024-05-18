13 иностранцев и чех незаконно перевезли 2 000 мигрантов из Турции

Информация об открытии уголовного преследования по делу под кодовым названием HATIN была опубликована в июне прошлого года. Сообщалось, что тогда обвинения были выдвинуты против 13 иностранцев и одного чеха. После года уголовного преследования прокуроры удвоили как количество перевезенных мигрантов, так и сумму незаконно полученных денег. Согласно их нынешним выводам, группа получила от беженцев не менее 2 миллионов евро (49,5 миллиона чешских крон).



Следователи изъяли около 900 000 крон наличными, два автомобиля и дом семьи в качестве доходов от преступлений.



Дело находится под надзором региональной государственной прокуратуры в Градце-Кралове, которая теперь решит, предъявлять ли обвинения. Она уже получила уголовное дело из полиции.