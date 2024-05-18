Мясник подключил свой терминал к кассе работодателя и прикарманил миллионы
21 мая 2024
18:00
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Южночешские криминалисты предъявили обвинение в мошенничестве 47-летнему мужчине, который работал на мясной магазин, продавая его продукты в киоске в одном из торговых центров Праги. Однако работник подключил к кассе работодателя свой платежный терминал и за два года вывел 7 миллионов чешских крон.
«Обвиняемый подключал к кассовому аппарату купленные им самим мобильные платежные терминалы. Они были привязаны к банковским счетам, правами распоряжения которыми обладал только он. С марта 2022 года по май этого года он прикарманил почти 7 миллионов чешских крон благодаря этим махинациям», — рассказал Иржи Мацнер, пресс-секретарь южночешской полиции.
Продавец-мясник был очень подкован в мясном бизнесе. Он был красноречив, умел льстить и таким образом продавать даже то, что плохо продавалось. «Все работало так, как и должно было работать. Клиент покупал мясные деликатесы, прикладывал свою карту, выходило подтверждение сделки. По словам очевидцев, он был очень отзывчивым и знал, как получить прибыль. И, наверное, именно поэтому ему так долго все сходило с рук», — говорит Мацнер.
На самом деле он по-прежнему приносил компании большие деньги, даже если что-то отправлял на свой собственный счет. Южночешская колбасная компания узнала о мошенничестве только недавно, когда компания проходила углубленную проверку. Дело взяла под контроль южночешская экономическая криминальная полиция и со всей очевидностью вышла на человека из области Тахов. В прошлом этот мужчина уже был осужден за мошенничество.
«В эти дни следователь предъявил мужчине обвинение в мошенничестве, и по суду ему грозит до восьми лет за решеткой», — добавил представитель полиции.
Продавец-мясник был очень подкован в мясном бизнесе. Он был красноречив, умел льстить и таким образом продавать даже то, что плохо продавалось. «Все работало так, как и должно было работать. Клиент покупал мясные деликатесы, прикладывал свою карту, выходило подтверждение сделки. По словам очевидцев, он был очень отзывчивым и знал, как получить прибыль. И, наверное, именно поэтому ему так долго все сходило с рук», — говорит Мацнер.
На самом деле он по-прежнему приносил компании большие деньги, даже если что-то отправлял на свой собственный счет. Южночешская колбасная компания узнала о мошенничестве только недавно, когда компания проходила углубленную проверку. Дело взяла под контроль южночешская экономическая криминальная полиция и со всей очевидностью вышла на человека из области Тахов. В прошлом этот мужчина уже был осужден за мошенничество.
«В эти дни следователь предъявил мужчине обвинение в мошенничестве, и по суду ему грозит до восьми лет за решеткой», — добавил представитель полиции.
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