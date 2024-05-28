«Нет — значит нет»: в Чехии сексуальный контакт без согласия будет считаться изнасилованием
30 мая 2024
11:00
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Сексуальный контакт без согласия теперь будет считаться изнасилованием, даже если не было насильственного принуждения. Более строгое определение, основанное на принципе «нет — значит нет», будет введено поправкой к Уголовному кодексу, которую сегодня одобрил Сенат Чехии. Проект, который поддержали 63 из 68 присутствовавших членов верхней палаты, отправится на подпись президенту.
Поправка также изменяет взгляд на сексуальные практики с детьми младше 12 лет. Суды должны всегда рассматривать их как изнасилование или сексуальное нападение, а не как менее тяжкое преступление — сексуальное насилие. «Детей до 12 лет нельзя трогать», — резюмировал поправку министр юстиции Павел Блажек (ODS).
Согласно поправке, жертва не должна будет показывать свое несогласие словами, достаточно будет жеста, плача или принятия оборонительной позиции. Предложение также учитывает беззащитность жертвы, когда она не может выразить или сформировать свою волю по каким-либо объективным причинам, таким как болезнь, сон, психическое расстройство, сильное опьянение или инвалидность.
Преступление изнасилования теперь будет включать только половой акт и другие проникающие действия. Менее серьезные сексуализированные действия будут охватываться новым отдельным преступлением — сексуальным нападением в Уголовном кодексе. Использование оружия, согласно поправкам, приведет к ужесточению наказания как за сексуальное нападение, так и за изнасилование. Сексуальное принуждение войдет в число преступлений, за непредотвращение которых предусмотрено наказание, как и за непредотвращение сексуального насилия. Преступление сексуального принуждения будет расширено и будет включать в себя злоупотребление чьим-либо душевным состоянием.
Йоханна Неедлова, директор некоммерческой организации Konsent, которая занимается предотвращением сексуальных домогательств и насилия, считает принятие поправки успехом. «Я, конечно, очень рада этому, особенно из-за 12 000 жертв, которые ежегодно подвергаются изнасилованию в нашей стране. Отныне у них будет лучшее представительство в суде и больше шансов на справедливое наказание преступника», — сказала Неедлова.
По мнению Amnesty International Czech Republic, нынешний подход, определяющий изнасилование как применение насилия или злоупотребление беззащитностью, привел к тому, что о большинстве изнасилований не сообщается и не расследуется. Поэтому организация приветствует сегодняшнее решение сенаторов. «Наша цель — изменить так называемую „культуру изнасилования“, которая нормализует и даже оправдывает изнасилования в нашем обществе», — сказала эксперт Amnesty International по вопросам сексуализированного насилия Ирена Гулова.
За последние годы 16 европейских стран приняли решение изменить определение изнасилования. Мальта, Хорватия, Кипр, Греция, Испания, Словения и Хорватия применяют концепцию «да — значит да». Латвия, Дания, Люксембург, Бельгия, Германия или Швеция применяют концепцию «нет — значит нет». Франция и Австрия придерживаются определения изнасилования, основанного на насилии или угрозе.
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