Люди в Чехии больше не будут попадать в тюрьму за мелкие кражи. Решится проблема переполненных тюрем

По состоянию на конец февраля в тюрьме за повторные кражи находились 895 человек. Действующий уголовный кодекс очень строг в этом отношении. В случае простой кражи необходимо нанести ущерб не менее 10 000 крон, но в случае повторной кражи достаточно любого ущерба, даже минимального.





Чешские тюрьмы практически переполнены. В апреле их заполняемость составила 98%, в них содержалось 19 624 осужденных или обвиняемых.





Конфискация вместо тюрьмы





Тюрьмы может разгрузить изменение, согласно которому мелкие правонарушения больше не будут наказываться пребыванием за решеткой.





В настоящее время в Министерстве юстиции обсуждается проект масштабной поправки к уголовному кодексу, направленной как раз на сокращение числа заключенных. Это позволит решить и другую проблему: тюрьмы испытывают нехватку персонала.





Поправка предлагает снизить наказание за повторную кражу с нынешнего диапазона «наказывается лишением свободы на срок от шести месяцев до трех лет» до более мягкого определения — максимум два года лишения свободы, а также возможность наказывать виновного конфискацией имущества или запретом на деятельность.





Однако растут опасения, что широкомасштабные поправки не будут приняты в текущий парламентский срок.





«Вполне возможно, что они не будет приняты, потому что законодательный процесс занимает много времени, а до выборов осталось не так много. Кроме того, в процедуре комментирования было много замечаний, и урегулирование, которое сейчас происходит, будет сложным», — говорит Яна Смиггельс Кавкова, председатель комитета Ассоциации организаций тюремного сектора. Она объединяет 15 НПО, занимающихся работой с заключенными и в тюремной среде.





«Мы находимся в напряжении, мы будем рады, если поправка будет принята в этот парламентский срок», — также говорит Габриэла Кабатова, директор Международного тюремного сообщества.





Более того, ассоциация рассматривает готовящуюся поправку как выдающееся достижение кабинета Петра Фиалы (ODS). Нет никакой уверенности, что другие будущие правительства захотят поднять этот вопрос. «Боюсь, что если поправка не будет принята сейчас, то вопрос в том, сколько лет мы будем ждать, прежде чем появится политическая готовность снова предлагать и реализовывать этот вопрос», — говорит Смиггельс Кавкова.





Министерство юстиции не сообщило, когда поправка может поступить на рассмотрение правительства.





«В данный момент мы находимся в процессе урегулирования всех замечаний, и пока преждевременно прогнозировать, когда закон поступит в правительство», — ответил Михал Плескот из пресс-службы Министерства юстиции.





Более мягкое наказание также предусмотрено за мошенничество с недвижимостью

По мнению ассоциации, поправка способна сократить количество заключенных на 10-15%. Это будет зависеть от того, в какой форме будет принята поправка и какие изменения будут внесены в комментарии.





Яна Смиггельс Кавкова считает самым значительным облегчением более мягкое наказание за вышеупомянутые повторные кражи.





«Повторная кража предполагает специальный состав преступления, чего нельзя сказать о других преступлениях. И на практике это означает, что даже если бы судья захотел, он не смог бы опуститься ниже минимально установленной нормы», — объясняет она. В среднем, по ее словам, повторная кража влечет за собой тюремное заключение сроком на один год.





«И неважно, что именно человек украл, так что в этом нет никакого смысла», — отмечает Смиггельс Кавкова.





Но помимо самого законодательного процесса, который требует долгих месяцев на переговоры, в данном конкретном случае ассоциация также критикует тот факт, что закон является широким и сложным.





Поэтому переговоры затягиваются еще и потому, что в него пытаются внести другие нововведения, которые необходимо сначала тщательно обсудить.





«Мы очень поддерживаем эффективное использование альтернативных наказаний, но то, как это предлагается в поправке, нам не нравится. Она слишком ослабляет практику. Необходимы определенные правила, по которым суды принимают решения», — сказала председатель.





Еще одним важным моментом она считает снижение уголовных ставок за экономические преступления.





Поправка также работает с предложением о том, чтобы за имущественные и экономические преступления назначался домашний арест, условное наказание или общественные работы. Это позволит отказаться от того, что размер наказания определяется в зависимости от суммы ущерба.





«Ущерб, безусловно, является одним из критериев, влияющих на оценку вредоносности того или иного преступного деяния, однако сомнительно, что причинение большого ущерба всегда должно оправдывать назначение безусловного тюремного заключения», — говорится в пояснительной записке к поправке.





Представитель Министерства юстиции заявил, что ожидается, что в ходе законодательного процесса будут внесены некоторые коррективы.