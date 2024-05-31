Третья по величине туристическая компания Европы разорилась — FTI в Германии объявила о банкротстве
4 июня 2024
09:00
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Немецкое туристическое агентство FTI столкнулось с проблемами и подало заявление о банкротстве. Компании не удалось достаточно быстро заключить сделку с инвестором, а правительство в Берлине отказалось помочь.
Третья по величине в Европе туристическая компания FTI столкнулась с финансовыми проблемами, и ее материнская группа FTI Touristik GmbH подала в суд заявление о несостоятельности. Компания заявила, что делает все возможное, чтобы начатые туры были завершены в соответствии с планом, а те, которые не были начаты, были отменены.
Компания получила 595 миллионов евро (14,7 миллиарда крон) в качестве помощи от государственного стабилизационного фонда WSF во время пандемии ковида-19. Казалось, что ее будущее обеспечено, поскольку консорциум во главе с американским финансовым инвестором Certares хотел приобрести ее за один евро и влить новый капитал в размере 125 миллионов евро.
Однако, согласно предоставленным данным, в последнее время количество заказов значительно отставало от ожиданий, а ряд поставщиков настаивали на предоплате. Это увеличило потребность в ликвидных средствах, и компания больше не могла выплачивать деньги, пока не решится вопрос с новыми инвестициями. Правительство отказалось оказывать компании дальнейшую помощь.
В FTI Group работает около 11 000 человек, и она является третьей по величине туристической компанией в Европе после TUI и DER Touristik. В 2022/2023 финансовом году оборот компании вырос на 10%, до 4,1 миллиарда евро. Основным акционером компании с недавних пор является семья египетских инвесторов Савирис, сообщает DPA.
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