Статистика шокирует: каждый день в Германии происходят два изнасилования
4 июня 2024
12:30
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Федеральное ведомство по уголовным делам шокировало общественность статистикой о групповых изнасилованиях, произошедших в Германии в прошлом году. Цифры показывают, что каждый день происходит два изнасилования.
Только из-за резкого увеличения числа случаев групповых изнасилований полиция начала регистрировать эти дела отдельно в 2018 году. Последние статистические данные показывают, что число этих преступлений стабильно растет.
«Я бы никогда не вышла вечером на улицу в коротком платье и на каблуках. Это как „приглашение“ для человека стать мишенью для в лучшем случае домогательств. Я не чувствую себя в безопасности и стараюсь избегать вечерних прогулок», — описывает телеведущая Джанин Ульман опыт многих берлинских женщин.
В 2018 году было зафиксировано 659 групповых изнасилований, через год — 710, аналогичное количество осталось и в 2020 году (704). Через год произошел небольшой спад до 677 случаев, но в 2022 году количество случаев снова резко возросло до 789.
В статистике также более подробно рассматривается происхождение преступников. В 2018 и 2019 годах, а также в 2022 году половину из них составляли люди, не имеющие немецкого гражданства или иммигранты. В 2020 году их было 46%, а в 2021 году — на 1% больше. По последним статистическим данным, доля иностранцев, виновных в этом преступлении, в прошлом году составила 47,5%.
Данные Федерального ведомства по уголовным делам показывают, что чаще всего виновные в сексуальных нападениях приезжают из таких стран, как Сирия, Афганистан и Ирак, сообщает правая газета Neue Zürcher Zeitung. В 2022 году, например, сирийские иммигранты составляли около 1% от общего числа населения, но в случаях подозрений в изнасиловании, сексуализированном нападении и сексуализированном насилии этот показатель составил 5,3%.
В региональном разрезе первое место в условном рейтинге групповых изнасилований занимает Северный Рейн-Вестфалия — 209 таких преступлений в прошлом году. На втором месте Берлин (111), на третьем — Нижняя Саксония (88), на четвертом — Бавария (81). Напротив, меньше всего случаев произошло в Тюрингии (2), Мекленбурге-Передней Померании (3) и Бремене (6).
В своей книге голландский социолог Рууд Коопманс, долгое время уделявший внимание подводным камням миграции, отмечает, что в 2020 году просители убежища были в пять раз более представлены среди преступников, совершивших изнасилование.
Существует ряд факторов, объясняющих, почему они совершают это преступление. Среди них тот факт, что эти мужчины были свидетелями или жертвами подобных сексуальных актов в детстве и юности, а также то, что положение женщин в таких странах, как Сирия, Афганистан и Ирак, крайне неблагоприятно.
В своем предыдущем исследовании, проведенном в 2008 году, Коопманс отметил, что в странах, которые не предоставляют мигрантам серьезных стимулов для изучения языка принимающей страны и не позволяют им взаимодействовать с представителями других этнических групп, дополнительный фактор щедрого социального обеспечения приводит к низкому уровню участия в рабочей силе, сегрегации и высокой вероятности преступного поведения.
Комментарии:
paylina 4 июня 2024 13:18
Давайте просто порадуемся тому, что в плане отношения к миграции из перечисленных стран Чехия еще держится. Хотя пресловутую "коллективную ответственность" и желание размазать потенциальных преступников ровным слоем по всем странам ЕС - включая те, которые изначально отказывались их принимать - навязывают все сильнее.
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