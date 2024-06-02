Чехия отказывает в визе россиянам, но препятствия можно обойти
5 июня 2024
15:00
265
В связи с вторжением в Украину Чехия строго регулирует выдачу виз для граждан России. Однако если они получат долгосрочную визу в другой стране, то смогут беспрепятственно въезжать в Чехию.
В субботу на Староместской площади произошла потасовка между украинскими волонтерами и русскоговорящими иностранцами. Мужчины, напавшие на волонтеров, были задержаны полицией в понедельник, но во вторник все пятеро были отпущены.
Как бы то ни было, этот инцидент вызвал дискуссию о свободе передвижения российских граждан в Чехии.
Из-за вторжения России в Украину действуют меры, которые в некоторых случаях не позволяют российским гражданам въезжать в Чехию уже в 2022 году.
«Это касается российских туристов, которые приезжают в Чехию с целью туризма, спорта или культуры через внешнюю шенгенскую границу — то есть международные аэропорты. Этот запрет распространяется и на тех, у кого есть действующая шенгенская виза другого государства-члена ЕС», — объясняет Мариана Вернерова из пресс-службы МИДа.
Гражданам ЕС гарантирована свобода передвижения
Однако для долгосрочных виз или для людей, имеющих долгосрочный или постоянный вид на жительство, выданный Чехией или другой страной ЕС, ситуация иная, объясняет Хана Мала из отдела коммуникации Министерства внутренних дел.
Иностранцы, напавшие на украинских добровольцев, говорили по-русски. Однако один из них впоследствии заявил по-немецки, что он немец. Поскольку он является гражданином Федеративной Республики, на него не распространяется запрет на въезд в Чехию. Гражданам Европейского союза гарантирована свобода передвижения в пределах Шенгенской зоны. «Мы не можем препятствовать свободному передвижению людей, у которых есть соответствующие визы», — заявил министр иностранных дел Ян Липавски.
Испания выдает сотни тысяч виз
Более того, некоторые страны выдают шенгенские визы в большом количестве, что, по словам Липавского, не является идеальным вариантом. «Я был очень разочарован, когда увидел визовую статистику Италии, Франции или Испании, которые в прошлом году выдали сотни тысяч шенгенских виз для туристических целей и многократного въезда», — сказал Липавский в интервью, когда его спросили об этом.
Он добавил, что в рамках Шенгена Чехия не может препятствовать свободному передвижению людей, у которых уже есть визы. Однако, по его словам, отдельные страны должны подумать о том, кому они предоставляют доступ в зону свободного передвижения.
Более 24 000 россиян имеют постоянный вид на жительство
Что касается Чехии, то здесь визовые услуги для россиян относительно ограничены из-за войны на Украине. «В основном сегодня в Чехию легально въезжают граждане России, получившие статус резидента на основании воссоединения семьи, или те, кто подвергается преследованиям или гонениям со стороны российских и белорусских властей», — говорит Вернерова из Министерства иностранных дел.
Как бы то ни было, этот инцидент вызвал дискуссию о свободе передвижения российских граждан в Чехии.
Из-за вторжения России в Украину действуют меры, которые в некоторых случаях не позволяют российским гражданам въезжать в Чехию уже в 2022 году.
«Это касается российских туристов, которые приезжают в Чехию с целью туризма, спорта или культуры через внешнюю шенгенскую границу — то есть международные аэропорты. Этот запрет распространяется и на тех, у кого есть действующая шенгенская виза другого государства-члена ЕС», — объясняет Мариана Вернерова из пресс-службы МИДа.
Гражданам ЕС гарантирована свобода передвижения
Однако для долгосрочных виз или для людей, имеющих долгосрочный или постоянный вид на жительство, выданный Чехией или другой страной ЕС, ситуация иная, объясняет Хана Мала из отдела коммуникации Министерства внутренних дел.
Иностранцы, напавшие на украинских добровольцев, говорили по-русски. Однако один из них впоследствии заявил по-немецки, что он немец. Поскольку он является гражданином Федеративной Республики, на него не распространяется запрет на въезд в Чехию. Гражданам Европейского союза гарантирована свобода передвижения в пределах Шенгенской зоны. «Мы не можем препятствовать свободному передвижению людей, у которых есть соответствующие визы», — заявил министр иностранных дел Ян Липавски.
Испания выдает сотни тысяч виз
Более того, некоторые страны выдают шенгенские визы в большом количестве, что, по словам Липавского, не является идеальным вариантом. «Я был очень разочарован, когда увидел визовую статистику Италии, Франции или Испании, которые в прошлом году выдали сотни тысяч шенгенских виз для туристических целей и многократного въезда», — сказал Липавский в интервью, когда его спросили об этом.
Он добавил, что в рамках Шенгена Чехия не может препятствовать свободному передвижению людей, у которых уже есть визы. Однако, по его словам, отдельные страны должны подумать о том, кому они предоставляют доступ в зону свободного передвижения.
Более 24 000 россиян имеют постоянный вид на жительство
Что касается Чехии, то здесь визовые услуги для россиян относительно ограничены из-за войны на Украине. «В основном сегодня в Чехию легально въезжают граждане России, получившие статус резидента на основании воссоединения семьи, или те, кто подвергается преследованиям или гонениям со стороны российских и белорусских властей», — говорит Вернерова из Министерства иностранных дел.
Граждане России обычно получают постоянный вид на жительство, прожив в стране непрерывно в течение пяти лет. По состоянию на конец апреля МВД зарегистрировало в общей сложности 24 517 россиян, имеющих постоянный вид на жительство, еще 15 850 получили временный вид на жительство. Около 2300 россиян получили чешское гражданство с конца февраля 2022 года, большинство из них — женщины.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:00
5 ИЮНЯ 2024
965
Криминалисты Пардубицкого края расследуют насильственную смерть женщины, которая произошла во вторник, 5 июня, в городе Евичко. Об этом полиция сообщила в сети X. По словам очевидцев, женщина была...
19:30
4 ИЮНЯ 2024
405
Чехия избавится от зависимости от российской нефти не позднее середины следующего года. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) хочет попросить об отмене льготы на импорт российской нефти, как только...
18:00
4 ИЮНЯ 2024
2715
Многих украинских детей, бежавших от российской агрессии, в чешских школах парадоксальным образом сдерживает их собственное желание вернуться. Они все еще надеются, что скоро вернутся домой, и...
16:30
4 ИЮНЯ 2024
862
Когда 14 лет назад чехи рассчитывали на снижение процентных ставок по ипотеке, банки ответили новинкой. Так называемые переменные, или плавающие ипотечные кредиты, ставка по которым меняется каждый...
15:00
4 ИЮНЯ 2024
1317
Ондржей Прокоп, глава пражской партии ANO, решил доказать свое голословное утверждение о том, что в Чехии находится миллион украинских беженцев. Поскольку это было не единственное его спорное...
12:30
4 ИЮНЯ 2024
980
Федеральное ведомство по уголовным делам шокировало общественность статистикой о групповых изнасилованиях, произошедших в Германии в прошлом году. Цифры показывают, что каждый день происходит два...
09:00
4 ИЮНЯ 2024
1259
Немецкое туристическое агентство FTI столкнулось с проблемами и подало заявление о банкротстве. Компании не удалось достаточно быстро заключить сделку с инвестором, а правительство в Берлине...
08:00
4 ИЮНЯ 2024
513
В мае государственный бюджет Чехии утвержден с третьим худшим результатом за всю историю страны. По словам министра Збынека Станюры, июнь и июль должны быть лучше благодаря сбору налогов.
21:00
3 ИЮНЯ 2024
3154
Полиция задержала в аэропорту четырех иностранцев в связи с субботним инцидентом на Староместской площади в Праге. Дело связано с расследованием обстоятельств нападения на волонтеров украинского...
16:30
3 ИЮНЯ 2024
6715
Немыслимо, что люди узнают, когда выйдут на пенсию, только в 50 лет. Об этом заявила экономист Яна Матесова в дискуссионной программе «Вопросы Вацлава Моравца» (OVM). Она добавила, что это может...
13:00
3 ИЮНЯ 2024
721
В связи с ожидаемым повышением уровня реки Влтавы до первого уровня паводка часть набережных в Праге, а также канал на реке Чертовка с 3 июня будут закрыты. Работа паромов будет также временно...
09:40
3 ИЮНЯ 2024
515
Сильные грозы с ливневыми дождями могут обрушиться на Чехию сегодня, а во вторник возможны сильные дожди, в основном на востоке страны. С середины этой недели количество осадков уменьшится, небо...
08:00
3 ИЮНЯ 2024
889
На следующий день после нападения со стрельбой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в чешском Сенате произошел инцидент, который сильно встревожил политиков и полицейских. По данным издания...
19:40
2 ИЮНЯ 2024
1766
18 человек пострадали в результате удара молнии в воскресенье в Либерецком крае в городе Вратиславице-над-Нисоу, сообщил пресс-секретарь скорой помощи Михал Георгиев. В связи с инцидентом в...
16:00
2 ИЮНЯ 2024
1033
Чешские компании в основном приветствовали бы введение единой европейской валюты в Чехии. К преимуществам евро они относят прежде всего устранение курсового риска и снижение транзакционных...