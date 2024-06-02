Чехия отказывает в визе россиянам, но препятствия можно обойти

В субботу на Староместской площади произошла потасовка между украинскими волонтерами и русскоговорящими иностранцами. Мужчины, напавшие на волонтеров, были задержаны полицией в понедельник, но во вторник все пятеро были отпущены.



Как бы то ни было, этот инцидент вызвал дискуссию о свободе передвижения российских граждан в Чехии.



Из-за вторжения России в Украину действуют меры, которые в некоторых случаях не позволяют российским гражданам въезжать в Чехию уже в 2022 году.



«Это касается российских туристов, которые приезжают в Чехию с целью туризма, спорта или культуры через внешнюю шенгенскую границу — то есть международные аэропорты. Этот запрет распространяется и на тех, у кого есть действующая шенгенская виза другого государства-члена ЕС», — объясняет Мариана Вернерова из пресс-службы МИДа.



Гражданам ЕС гарантирована свобода передвижения



Однако для долгосрочных виз или для людей, имеющих долгосрочный или постоянный вид на жительство, выданный Чехией или другой страной ЕС, ситуация иная, объясняет Хана Мала из отдела коммуникации Министерства внутренних дел.



Иностранцы, напавшие на украинских добровольцев, говорили по-русски. Однако один из них впоследствии заявил по-немецки, что он немец. Поскольку он является гражданином Федеративной Республики, на него не распространяется запрет на въезд в Чехию. Гражданам Европейского союза гарантирована свобода передвижения в пределах Шенгенской зоны. «Мы не можем препятствовать свободному передвижению людей, у которых есть соответствующие визы», — заявил министр иностранных дел Ян Липавски.



Испания выдает сотни тысяч виз

Более того, некоторые страны выдают шенгенские визы в большом количестве, что, по словам Липавского, не является идеальным вариантом. «Я был очень разочарован, когда увидел визовую статистику Италии, Франции или Испании, которые в прошлом году выдали сотни тысяч шенгенских виз для туристических целей и многократного въезда», — сказал Липавский в интервью, когда его спросили об этом.



Он добавил, что в рамках Шенгена Чехия не может препятствовать свободному передвижению людей, у которых уже есть визы. Однако, по его словам, отдельные страны должны подумать о том, кому они предоставляют доступ в зону свободного передвижения.



Более 24 000 россиян имеют постоянный вид на жительство

Что касается Чехии, то здесь визовые услуги для россиян относительно ограничены из-за войны на Украине. «В основном сегодня в Чехию легально въезжают граждане России, получившие статус резидента на основании воссоединения семьи, или те, кто подвергается преследованиям или гонениям со стороны российских и белорусских властей», — говорит Вернерова из Министерства иностранных дел.





Граждане России обычно получают постоянный вид на жительство, прожив в стране непрерывно в течение пяти лет. По состоянию на конец апреля МВД зарегистрировало в общей сложности 24 517 россиян, имеющих постоянный вид на жительство, еще 15 850 получили временный вид на жительство. Около 2300 россиян получили чешское гражданство с конца февраля 2022 года, большинство из них — женщины.