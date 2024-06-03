17-летние украинцы должны вернуться из Чехии и встать на воинский учет
5 июня 2024
18:00
221
Министерство обороны Украины объявило во вторник, что украинцы, которым исполнилось 17 лет во время пребывания за границей, должны вернуться в Украину и встать на воинский учет. Об этом сообщает газета «Украинская правда». Этот процесс не может быть осуществлен онлайн, поэтому им придется явиться лично.
«Юноши, достигшие 17-летнего возраста, должны встать на воинский учет. Это их обязанность. Это касается и тех, кто находится за границей», — заявил Дмитрий Лазуткин, пресс-секретарь Министерства обороны Украины.
Он также сообщил, что юноши должны встать на воинский учет лично. Таким образом, они не могут воспользоваться возможностью онлайн-регистрации, для чего было создано приложение «Резерв+».
Как сообщает «Украинская правда», ранее Вооруженные силы Украины объявили, что 17-летние получат призывные повестки. Однако они подчеркнули, что это «всего лишь» становление на воинский учет, которое не имеет ничего общего с мобилизацией. В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который снизил возрастной ценз для мобилизации с 27 до 25 лет.
Новая волна мобилизации
Сейчас в Украине обсуждается новая волна мобилизации. Бывший командующий вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Украине нужно до 500 000 новых солдат, а его преемник Александр Сырский возразил, что это число может быть «значительно сокращено».
По словам чешского посла в Украине Радека Пеха, речь идет о мобилизации около четверти миллиона украинцев. Однако о новой волне мобилизации пока не объявлено.
Вместо этого 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий заключенным вступать в ряды вооруженных сил. За первую неделю или около того почти пять тысяч осужденных записались добровольцами, сообщает The Kyiv Post, добавляя, что общее число осужденных, которые могут быть освобождены по новому закону, составляет двадцать тысяч человек.
Он также сообщил, что юноши должны встать на воинский учет лично. Таким образом, они не могут воспользоваться возможностью онлайн-регистрации, для чего было создано приложение «Резерв+».
Как сообщает «Украинская правда», ранее Вооруженные силы Украины объявили, что 17-летние получат призывные повестки. Однако они подчеркнули, что это «всего лишь» становление на воинский учет, которое не имеет ничего общего с мобилизацией. В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который снизил возрастной ценз для мобилизации с 27 до 25 лет.
Новая волна мобилизации
Сейчас в Украине обсуждается новая волна мобилизации. Бывший командующий вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Украине нужно до 500 000 новых солдат, а его преемник Александр Сырский возразил, что это число может быть «значительно сокращено».
По словам чешского посла в Украине Радека Пеха, речь идет о мобилизации около четверти миллиона украинцев. Однако о новой волне мобилизации пока не объявлено.
Вместо этого 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий заключенным вступать в ряды вооруженных сил. За первую неделю или около того почти пять тысяч осужденных записались добровольцами, сообщает The Kyiv Post, добавляя, что общее число осужденных, которые могут быть освобождены по новому закону, составляет двадцать тысяч человек.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
16:30
5 ИЮНЯ 2024
401
ИНОСТРАНЦЫ, ЗАДЕРЖАННЫЕ ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА НА СТАРОМЕСТСКОЙ ПЛОЩАДИ, ОТПУЩЕНЫ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЙ
Иностранцы, задержанные в связи с субботним инцидентом с применением насилия на Староместской площади в Праге у проукраинского ларька, были отпущены полицией. Обвинения по этому делу не...
15:00
5 ИЮНЯ 2024
908
В связи с вторжением в Украину Чехия строго регулирует выдачу виз для граждан России. Однако если они получат долгосрочную визу в другой стране, то смогут беспрепятственно въезжать в Чехию.
09:00
5 ИЮНЯ 2024
1157
Криминалисты Пардубицкого края расследуют насильственную смерть женщины, которая произошла во вторник, 5 июня, в городе Евичко. Об этом полиция сообщила в сети X. По словам очевидцев, женщина была...
19:30
4 ИЮНЯ 2024
426
Чехия избавится от зависимости от российской нефти не позднее середины следующего года. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) хочет попросить об отмене льготы на импорт российской нефти, как только...
18:00
4 ИЮНЯ 2024
2951
Многих украинских детей, бежавших от российской агрессии, в чешских школах парадоксальным образом сдерживает их собственное желание вернуться. Они все еще надеются, что скоро вернутся домой, и...
16:30
4 ИЮНЯ 2024
1038
Когда 14 лет назад чехи рассчитывали на снижение процентных ставок по ипотеке, банки ответили новинкой. Так называемые переменные, или плавающие ипотечные кредиты, ставка по которым меняется каждый...
15:00
4 ИЮНЯ 2024
1395
Ондржей Прокоп, глава пражской партии ANO, решил доказать свое голословное утверждение о том, что в Чехии находится миллион украинских беженцев. Поскольку это было не единственное его спорное...
12:30
4 ИЮНЯ 2024
1008
Федеральное ведомство по уголовным делам шокировало общественность статистикой о групповых изнасилованиях, произошедших в Германии в прошлом году. Цифры показывают, что каждый день происходит два...
09:00
4 ИЮНЯ 2024
1308
Немецкое туристическое агентство FTI столкнулось с проблемами и подало заявление о банкротстве. Компании не удалось достаточно быстро заключить сделку с инвестором, а правительство в Берлине...
08:00
4 ИЮНЯ 2024
526
В мае государственный бюджет Чехии утвержден с третьим худшим результатом за всю историю страны. По словам министра Збынека Станюры, июнь и июль должны быть лучше благодаря сбору налогов.
21:00
3 ИЮНЯ 2024
3187
Полиция задержала в аэропорту четырех иностранцев в связи с субботним инцидентом на Староместской площади в Праге. Дело связано с расследованием обстоятельств нападения на волонтеров украинского...
16:30
3 ИЮНЯ 2024
6807
Немыслимо, что люди узнают, когда выйдут на пенсию, только в 50 лет. Об этом заявила экономист Яна Матесова в дискуссионной программе «Вопросы Вацлава Моравца» (OVM). Она добавила, что это может...
13:00
3 ИЮНЯ 2024
731
В связи с ожидаемым повышением уровня реки Влтавы до первого уровня паводка часть набережных в Праге, а также канал на реке Чертовка с 3 июня будут закрыты. Работа паромов будет также временно...
09:40
3 ИЮНЯ 2024
527
Сильные грозы с ливневыми дождями могут обрушиться на Чехию сегодня, а во вторник возможны сильные дожди, в основном на востоке страны. С середины этой недели количество осадков уменьшится, небо...
08:00
3 ИЮНЯ 2024
894
На следующий день после нападения со стрельбой на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в чешском Сенате произошел инцидент, который сильно встревожил политиков и полицейских. По данным издания...