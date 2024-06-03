17-летние украинцы должны вернуться из Чехии и встать на воинский учет

«Юноши, достигшие 17-летнего возраста, должны встать на воинский учет. Это их обязанность. Это касается и тех, кто находится за границей», — заявил Дмитрий Лазуткин, пресс-секретарь Министерства обороны Украины.



Он также сообщил, что юноши должны встать на воинский учет лично. Таким образом, они не могут воспользоваться возможностью онлайн-регистрации, для чего было создано приложение «Резерв+».



Как сообщает «Украинская правда», ранее Вооруженные силы Украины объявили, что 17-летние получат призывные повестки. Однако они подчеркнули, что это «всего лишь» становление на воинский учет, которое не имеет ничего общего с мобилизацией. В апреле президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который снизил возрастной ценз для мобилизации с 27 до 25 лет.



Новая волна мобилизации

Сейчас в Украине обсуждается новая волна мобилизации. Бывший командующий вооруженными силами Валерий Залужный заявил, что Украине нужно до 500 000 новых солдат, а его преемник Александр Сырский возразил, что это число может быть «значительно сокращено».



По словам чешского посла в Украине Радека Пеха, речь идет о мобилизации около четверти миллиона украинцев. Однако о новой волне мобилизации пока не объявлено.



Вместо этого 17 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий заключенным вступать в ряды вооруженных сил. За первую неделю или около того почти пять тысяч осужденных записались добровольцами, сообщает The Kyiv Post, добавляя, что общее число осужденных, которые могут быть освобождены по новому закону, составляет двадцать тысяч человек.