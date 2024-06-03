ФОТО: В Пардубице скорый поезд столкнулся с грузовым составом. Среди погибших — граждане Украины





Авария произошла 5 июня в 22:53 возле новой остановки Пардубице — Центр. Поезд номер RJ 1021 компании RegioJet, следовавший из Праги в Кошице, столкнулся лоб в лоб с грузовым поездом ČD Cargo, перевозившим карбид кальция. Первые два вагона грузового поезда были пустыми.



Еще три человека получили травмы средней тяжести, а более 20 человек — легкие ранения. Однако эти данные еще могут измениться. Причина аварии расследуется.Авария произошла 5 июня в 22:53 возле новой остановки Пардубице — Центр. Поезд номер RJ 1021 компании RegioJet, следовавший из Праги в Кошице, столкнулся лоб в лоб с грузовым поездом ČD Cargo, перевозившим карбид кальция. Первые два вагона грузового поезда были пустыми.





В момент аварии в поезде RegioJet находились более 300 пассажиров. Передний вагон скорого поезда был серьезно поврежден.





В результате аварии погибли четыре человека, три человека получили травмы средней тяжести и около 20 человек — легкие травмы. Однако врачи все еще оказывают помощь пострадавшим, и может случиться так, что некоторые травмы будут переквалифицированы, сказал Игорь Паар, директор Службы спасения Пардубицкого края.





«Мы почувствовали удар, услышали звон разбитого стекла, и сразу после этого начался плач. Мы ехали в вагоне, который находился позади перевернувшегося. В нашем вагоне было много людей в крови, они были ранены», — рассказал Мартин Буйняк, ехавший в вагоне, который находился сразу за тем, который пострадал сильнее всего.





На место происшествия немедленно выехали десятки подразделений Единой службы спасения. Пожарные начали спасать пассажиров из первого вагона, который больше всего пострадал от удара. По первым данным, в сошедшем с рельсов вагоне должны были ехать около 20 человек. Однако другие части поезда также были повреждены.





«На данный момент мы можем подтвердить, что по меньшей мере четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью», — сообщила Алена Кисиала, пресс-секретарь спасательной службы Пардубицкого края. Был задействован травматологический самолет. На место происшествия прибыли два спасательных вертолета: один из Градца Кралове, другой из Праги.





«Пассажиры были эвакуированы в здание вокзала, там работает психологическая помощь. Мы получили список пассажиров от компании Regio Jet, их идентификация проходит в здании», — сообщил министр внутренних дел Вит Ракушан, который прибыл на место происшествия вместе с министром транспорта Мартином Купкой.





Железнодорожное сообщение на одном из важнейших транспортных коридоров было приостановлено. По словам Купки, предпринимаются усилия для скорейшего восстановления движения, но неясно, удастся ли это сделать к утренним часам.





Причину трагического происшествия расследует железнодорожная инспекция. «Пока невозможно строить предположения о причинах», — сказал министр транспорта.





«Прокурор запретил информировать о ходе расследования, поэтому полиция не будет предоставлять дальнейшую информацию», — заявила пресс-секретарь полиции Маркета Яновска.





После аварии, произошедшей в среду вечером, движение поездов на участке Пардубице — Костенице, вероятно, будет приостановлено на значительную часть дня в четверг. Это ключевая линия для движения поездов между Прагой, Брно и Остравой. На участке с ограничениями альтернативный транспорт в виде автобусов предоставляется в ограниченном объеме.





ČD просит пассажиров отложить поездки на поездах через Пардубице по этому коридору. Актуальную информацию о дорожных мерах можно получить на сайте ČD или в приложении «Мой поезд».