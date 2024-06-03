ФОТО: В Пардубице скорый поезд столкнулся с грузовым составом. Среди погибших — граждане Украины
6 июня 2024
08:50
846
Четыре человека погибли в результате лобового столкновения скоростного поезда RegioJet с грузовым поездом в Пардубице. Две погибшие женщины — гражданки Украины, сообщил МИД страны. Поезд выполнял рейс из Праги через Словакию в украинский город Чоп. Всего в нем находились 380 человек.
Еще три человека получили травмы средней тяжести, а более 20 человек — легкие ранения. Однако эти данные еще могут измениться. Причина аварии расследуется.
Авария произошла 5 июня в 22:53 возле новой остановки Пардубице — Центр. Поезд номер RJ 1021 компании RegioJet, следовавший из Праги в Кошице, столкнулся лоб в лоб с грузовым поездом ČD Cargo, перевозившим карбид кальция. Первые два вагона грузового поезда были пустыми.
Авария произошла 5 июня в 22:53 возле новой остановки Пардубице — Центр. Поезд номер RJ 1021 компании RegioJet, следовавший из Праги в Кошице, столкнулся лоб в лоб с грузовым поездом ČD Cargo, перевозившим карбид кальция. Первые два вагона грузового поезда были пустыми.
В момент аварии в поезде RegioJet находились более 300 пассажиров. Передний вагон скорого поезда был серьезно поврежден.
В результате аварии погибли четыре человека, три человека получили травмы средней тяжести и около 20 человек — легкие травмы. Однако врачи все еще оказывают помощь пострадавшим, и может случиться так, что некоторые травмы будут переквалифицированы, сказал Игорь Паар, директор Службы спасения Пардубицкого края.
«Мы почувствовали удар, услышали звон разбитого стекла, и сразу после этого начался плач. Мы ехали в вагоне, который находился позади перевернувшегося. В нашем вагоне было много людей в крови, они были ранены», — рассказал Мартин Буйняк, ехавший в вагоне, который находился сразу за тем, который пострадал сильнее всего.
На место происшествия немедленно выехали десятки подразделений Единой службы спасения. Пожарные начали спасать пассажиров из первого вагона, который больше всего пострадал от удара. По первым данным, в сошедшем с рельсов вагоне должны были ехать около 20 человек. Однако другие части поезда также были повреждены.
«На данный момент мы можем подтвердить, что по меньшей мере четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью», — сообщила Алена Кисиала, пресс-секретарь спасательной службы Пардубицкого края. Был задействован травматологический самолет. На место происшествия прибыли два спасательных вертолета: один из Градца Кралове, другой из Праги.
«Пассажиры были эвакуированы в здание вокзала, там работает психологическая помощь. Мы получили список пассажиров от компании Regio Jet, их идентификация проходит в здании», — сообщил министр внутренних дел Вит Ракушан, который прибыл на место происшествия вместе с министром транспорта Мартином Купкой.
Железнодорожное сообщение на одном из важнейших транспортных коридоров было приостановлено. По словам Купки, предпринимаются усилия для скорейшего восстановления движения, но неясно, удастся ли это сделать к утренним часам.
Причину трагического происшествия расследует железнодорожная инспекция. «Пока невозможно строить предположения о причинах», — сказал министр транспорта.
«Прокурор запретил информировать о ходе расследования, поэтому полиция не будет предоставлять дальнейшую информацию», — заявила пресс-секретарь полиции Маркета Яновска.
После аварии, произошедшей в среду вечером, движение поездов на участке Пардубице — Костенице, вероятно, будет приостановлено на значительную часть дня в четверг. Это ключевая линия для движения поездов между Прагой, Брно и Остравой. На участке с ограничениями альтернативный транспорт в виде автобусов предоставляется в ограниченном объеме.
ČD просит пассажиров отложить поездки на поездах через Пардубице по этому коридору. Актуальную информацию о дорожных мерах можно получить на сайте ČD или в приложении «Мой поезд».
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:00
6 ИЮНЯ 2024
207
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду опубликовал первое видео с момента покушения на него 15 мая. «Активист словацкой оппозиции пытался убить меня», — заявил премьер-министр. Он сказал, что...
22:00
5 ИЮНЯ 2024
788
В четверг вечером и в пятницу в Чехии вновь пройдут сильные грозы с юго-запада на северо-восток. Метеорологи предупреждают, что грозы могут сопровождаться проливными дождями, градом и сильным ветром.
21:00
5 ИЮНЯ 2024
447
Обанкротившееся немецкое туристическое агентство FTI Touristik отменило туры с вылетом со среды по понедельник. Как будет развиваться ситуация дальше, на данный момент неясно, сообщила в среду...
18:00
5 ИЮНЯ 2024
1460
Министерство обороны Украины объявило во вторник, что украинцы, которым исполнилось 17 лет во время пребывания за границей, должны вернуться в Украину и встать на воинский учет. Об этом сообщает...
16:30
5 ИЮНЯ 2024
1060
ИНОСТРАНЦЫ, ЗАДЕРЖАННЫЕ ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА НА СТАРОМЕСТСКОЙ ПЛОЩАДИ, ОТПУЩЕНЫ БЕЗ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ОБВИНЕНИЙ
Иностранцы, задержанные в связи с субботним инцидентом с применением насилия на Староместской площади в Праге у проукраинского стенда, были отпущены полицией. Обвинения не предъявлены, и...
15:00
5 ИЮНЯ 2024
2085
В связи с вторжением в Украину Чехия строго регулирует выдачу виз для граждан России. Однако если они получат долгосрочную визу в другой стране, то смогут беспрепятственно въезжать в Чехию.
09:00
5 ИЮНЯ 2024
1548
Криминалисты Пардубицкого края расследуют насильственную смерть женщины, которая произошла во вторник, 5 июня, в городе Евичко. Об этом полиция сообщила в сети X. По словам очевидцев, женщина была...
19:30
4 ИЮНЯ 2024
474
Чехия избавится от зависимости от российской нефти не позднее середины следующего года. Премьер-министр Петр Фиала (ODS) хочет попросить об отмене льготы на импорт российской нефти, как только...
18:00
4 ИЮНЯ 2024
3622
Многих украинских детей, бежавших от российской агрессии, в чешских школах парадоксальным образом сдерживает их собственное желание вернуться. Они все еще надеются, что скоро вернутся домой, и...
16:30
4 ИЮНЯ 2024
1389
Когда 14 лет назад чехи рассчитывали на снижение процентных ставок по ипотеке, банки ответили новинкой. Так называемые переменные, или плавающие ипотечные кредиты, ставка по которым меняется каждый...
15:00
4 ИЮНЯ 2024
1544
Ондржей Прокоп, глава пражской партии ANO, решил доказать свое голословное утверждение о том, что в Чехии находится миллион украинских беженцев. Поскольку это было не единственное его спорное...
12:30
4 ИЮНЯ 2024
1091
Федеральное ведомство по уголовным делам шокировало общественность статистикой о групповых изнасилованиях, произошедших в Германии в прошлом году. Цифры показывают, что каждый день происходит два...
09:00
4 ИЮНЯ 2024
1476
Немецкое туристическое агентство FTI столкнулось с проблемами и подало заявление о банкротстве. Компании не удалось достаточно быстро заключить сделку с инвестором, а правительство в Берлине...
08:00
4 ИЮНЯ 2024
562
В мае государственный бюджет Чехии утвержден с третьим худшим результатом за всю историю страны. По словам министра Збынека Станюры, июнь и июль должны быть лучше благодаря сбору налогов.
21:00
3 ИЮНЯ 2024
3286
Полиция задержала в аэропорту четырех иностранцев в связи с субботним инцидентом на Староместской площади в Праге. Дело связано с расследованием обстоятельств нападения на волонтеров украинского...