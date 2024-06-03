Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что простил преступника, который пытался его убить
6 июня 2024
10:00
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в среду опубликовал первое видео с момента покушения на него 15 мая. «Активист словацкой оппозиции пытался убить меня», — заявил премьер-министр. Он сказал, что простил убийцу, потому что было очевидно, что тот был просто «злым посланником» оппозиции. Фицо сообщил, что вернется к работе в конце июня — начале июля этого года.
«15 мая словацкий оппозиционер пытался убить меня за мои политические взгляды», — сказал Фицо во вступлении к видео. «Прекрасная медицинская команда в Банска-Быстрице предотвратила худшее», — добавил словацкий премьер-министр. Он подтвердил, что в настоящее время находится на амбулаторном лечении в больнице Святого Михаила в Братиславе.
«Если все пройдет оптимально, я смогу постепенно вернуться к работе в конце июня — начале июля», — сказал Фицо.
«Пришло время сделать первый шаг, и это прощение. Я не испытываю никакой ненависти к неизвестному, который стрелял в меня. Я не буду предпринимать никаких активных юридических действий против него или требовать возмещения ущерба», — заявил премьер-министр Словакии.
«Я прощаю его, и пусть он сам разбирается с тем, что он сделал и почему он это сделал. В конце концов, очевидно, что он был просто посланником зла и политической ненависти, которую политически неудачливая и разочарованная оппозиция довела в Словакии до неуправляемых размеров», — добавил Фицо.
Премьер-министр не считает, что это было нападение сумасшедшего-одиночки. «Я уже несколько месяцев говорю о том, что вероятность покушения на государственного политика в Словакии существует. Несколько недель назад я попросил министров не идти в толпу. У меня не было никакой информации от разведки, но мой 32-летний опыт работы в политике говорил об этом», — сказал Фицо.
Заместитель премьер-министра и министр обороны Роберт Калиняк (Smer) заявил в среду, что большинство серьезных осложнений со здоровьем Фицо уже в прошлом.
«Я полагаю, что часть выздоровления пройдет даже быстрее, чем мы ожидали. Его восстановление будет продолжаться в амбулаторных условиях. Впоследствии мы можем ожидать, что он вернется к полноценной работе», — сказал Калиняк.
Юрай Цинтула использовал выездное заседание словацкого правительства для совершения попытки убийства. По имеющейся информации, Фицо получил пятикратное огнестрельное ранение тонкой кишки. Он был немедленно доставлен на вертолете в Банску-Бистрицу, где врачи спасли ему жизнь в ходе пятичасовой операции. На прошлой неделе Фицо был доставлен вертолетом в Братиславу, где он восстанавливается дома.
Цинтула был арестован сразу после убийства. Ему грозит 25 лет или пожизненное заключение за попытку умышленного убийства. Генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка не исключил, что дело может быть переквалифицировано в теракт.
Министр внутренних дел Матуш Шутай Эшток подтвердил, что следователи все еще работают с вероятностью того, что нападавший действовал не один.
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