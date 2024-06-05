ВИДЕО: Поляки в ярости из-за убитого пограничника. «Выдайте нам убийцу», — требуют они от Беларуси
7 июня 2024
16:30
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Польша обратилась к Беларуси с просьбой установить личность убийцы польского солдата, который 28 мая в приграничной деревне Дубиче-Церкевне ранил ножом в грудь польского солдата, охранявшего государственную границу. Тот умер через несколько дней в четверг в варшавской больнице. Варшава также обвинила Минск в том, что он проводит тренировки для подобных нападений. Беларусь вряд ли выполнит нынешнее требование Польши.
A group of illegal migrants murdered a Polish soldier.— Visegrád 24 (@visegrad24) June 6, 2024
This video shows the migrants throwing large branches and other objects at Polish soldiers giving CPR to a soldier who was stabbed by the migrants moments earlier.
They had attached a knife to a long branch and stabbed him… pic.twitter.com/u37Hs0wzIQ
«В рамках продолжающегося расследования мы официально запросили его экстрадицию для польского правосудия. Это не случайный беглец, а обученный бандит, который сознательно — и не только он — нападал, чтобы убивать», — заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорски в интервью телеканалу Polsat.
«Эти бандиты, потому что по-другому их не назовешь, целенаправленно готовятся белорусской стороной к такой коварной деятельности. Это абсолютно неприемлемо, чтобы соседнее государство вело себя подобным образом на общей государственной границе. Я обещаю, что белорусские государственные органы будут привлечены к ответственности за то, что они делают», — предупредил Сикорски.
Весь континент сталкивается с нападениями
«Подобные убийства, а также поджоги происходят сейчас по всей Европе. Сегодня не только Польша, но и весь старый континент является целью их гибридных атак. Существуют также кибератаки, которые тоже могут убивать. Достаточно заблокировать телефонные номера больниц, отделений скорой помощи или других частей критической инфраструктуры страны», — сказал польский министр.
Он добавил, что вся Европа должна занять твердую позицию против таких жестоких атак.
Мигрант напал на солдата 28 мая у металлического барьера, разделяющего две страны. Onet.pl сообщает, что он просунул руку с ножом сквозь стальное ограждение и ударил солдата ножом в область ребер. Спасатели доставили солдата в тяжелом состоянии в больницу в Гайновке в приграничном районе, а затем его перевезли в Варшаву.
«Несмотря на помощь, которую он получил прямо на месте преступного нападения на границе с Беларусью, и последующие усилия врачей, его жизнь спасти не удалось», — написало руководство польской армии. Оно добавило, что этот человек по имени Матеуш, служивший в 1-й бронетанковой бригаде, выполнил свою воинскую присягу.
Все воинские части на территории Польши приспустили флаг до полумачты, чтобы почтить память солдата, погибшего при защите границы.
Комментарии:
paylina 7 июня 2024 17:36
Беларусь, разумеется, никого не выдаст. А всего-то надо при попытке незаконно пересечь границу или приблизиться к разделяющему барьеру стрелять на поражение. Это не "несчастные беженцы", это чужое войско, которое просто оккупирует страны без применения артиллерии и танков.
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