RegioJet заявил, что причиной жуткой аварии поездов в Пардубице стал дефект конструкции

«Это решение было принято на основе опыта недавней трагической аварии поезда RJ 1021 на маршруте Прага-Кошице-Коп и предыдущей аналогичной аварии в Австрии. Причиной этого стало обнаружение недостатков в конструкции этих вагонов», — сказала представитель RegioJet Александра Яноушек Костржикова.





Она добавила, что только сейчас выяснилось, что спальный вагон ÖBB того же типа от того же производителя был поврежден идентичным образом в банальной аварии в Зальцбурге в 2018 году, то есть в результате поломки рамы вагона между первым и вторым купе. «Разрыв рамы стал причиной полного разрушения вагона в аварии в Пардубице, а также причиной гибели людей», — отметил Костржич.





По данным RegioJet, авария в Зальцбурге, в результате которой пострадали 54 человека, произошла во время движения на небольшой скорости. В Пардубице грузовой поезд столкнулся на более высокой скорости, к тому же его вес был по меньшей мере в 20 раз больше. Поэтому столкновение в Пардубице было примерно в 30 раз мощнее, чем авария в Зальцбурге, а значит, и разрушения были гораздо сильнее.





«Этот вывод привел к тому, что компания RegioJet решила навсегда вывести из эксплуатации все 13 вагонов, несмотря на то, что идентичные вагоны эксплуатируются другими компаниями», — сказала пресс-секретарь.





Владелец компании RegioJet Радим Янчура пообещал выплатить максимальную компенсацию выжившим и пострадавшим. Сегодня он заявил, что купит более безопасные машины. «RegioJet стремится постоянно повышать стандарты безопасности и будет продолжать инвестировать в модернизацию своего парка, чтобы обеспечить высочайший уровень обслуживания», — сказал Янчура.





Четыре человека погибли и более 20 получили ранения после столкновения пассажирского и грузового поезда в Пардубице 6 июня.