RegioJet заявил, что причиной жуткой аварии поездов в Пардубице стал дефект конструкции
8 июня 2024
17:00
808
Компания RegioJet объявила о том, что с сегодняшнего дня выводит из эксплуатации все спальные вагоны австрийской сборки. Причина — недостатки конструкции, о которых компании ранее не было известно.
«Это решение было принято на основе опыта недавней трагической аварии поезда RJ 1021 на маршруте Прага-Кошице-Коп и предыдущей аналогичной аварии в Австрии. Причиной этого стало обнаружение недостатков в конструкции этих вагонов», — сказала представитель RegioJet Александра Яноушек Костржикова.
Она добавила, что только сейчас выяснилось, что спальный вагон ÖBB того же типа от того же производителя был поврежден идентичным образом в банальной аварии в Зальцбурге в 2018 году, то есть в результате поломки рамы вагона между первым и вторым купе. «Разрыв рамы стал причиной полного разрушения вагона в аварии в Пардубице, а также причиной гибели людей», — отметил Костржич.
По данным RegioJet, авария в Зальцбурге, в результате которой пострадали 54 человека, произошла во время движения на небольшой скорости. В Пардубице грузовой поезд столкнулся на более высокой скорости, к тому же его вес был по меньшей мере в 20 раз больше. Поэтому столкновение в Пардубице было примерно в 30 раз мощнее, чем авария в Зальцбурге, а значит, и разрушения были гораздо сильнее.
«Этот вывод привел к тому, что компания RegioJet решила навсегда вывести из эксплуатации все 13 вагонов, несмотря на то, что идентичные вагоны эксплуатируются другими компаниями», — сказала пресс-секретарь.
Владелец компании RegioJet Радим Янчура пообещал выплатить максимальную компенсацию выжившим и пострадавшим. Сегодня он заявил, что купит более безопасные машины. «RegioJet стремится постоянно повышать стандарты безопасности и будет продолжать инвестировать в модернизацию своего парка, чтобы обеспечить высочайший уровень обслуживания», — сказал Янчура.
Четыре человека погибли и более 20 получили ранения после столкновения пассажирского и грузового поезда в Пардубице 6 июня.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
8 ИЮНЯ 2024
512
Согласно Индексу процветания и финансового здоровья, Чешская Республика в прошлом году опустилась с 13-го на 15-е место среди стран ЕС. Чешская Республика находится на лучших позициях в сфере...
15:00
8 ИЮНЯ 2024
1515
Половой акт без согласия теперь будет считаться изнасилованием, даже если не было насильственного принуждения. Более строгое определение, основанное на принципе «нет — значит нет», будет введено...
09:30
8 ИЮНЯ 2024
418
Украинское правительство ведет переговоры с иностранными держателями облигаций о реструктуризации долга в размере $20 млрд (451 млрд чешских крон) и добивается частичного списания. Министр финансов...
21:00
7 ИЮНЯ 2024
617
Общество в Словакии сегодня напоминает период нормализации в Чехословакии, а независимые журналисты играют роль диссидентов. Словацкий писатель и публицист Мартин Милан Шимечка, лауреат премии...
19:30
7 ИЮНЯ 2024
1192
Число долларовых миллионеров в Чешской Республике в прошлом году увеличилось на 5,2% и составило 33 900 человек. Стоимость их активов выросла на 5,3% и составила 82,4 миллиарда долларов (1,87...
16:30
7 ИЮНЯ 2024
1740
Польша обратилась к Беларуси с просьбой установить личность убийцы польского солдата, который 28 мая в приграничной деревне Дубиче-Церкевне ранил ножом в грудь польского солдата, охранявшего...
15:00
7 ИЮНЯ 2024
5931
Против пражского филиала украинского государственного предприятия «Документ» подано уголовное заявление. По словам Владимира Сельского, который до недавнего времени управлял счетами чешского...
09:30
7 ИЮНЯ 2024
636
В рейтинге крупнейших налогоплательщиков побеждает компания ČEZ, за ней следуют Škoda Auto и EPH. У энергетических компаний и банков был исключительно хороший год, который они вряд ли превзойдут в...
08:00
7 ИЮНЯ 2024
950
ЧНБ НЕ СТАЛ МЕНЯТЬ ПРАВИЛА ИПОТЕКИ, НО РЕКОМЕНДОВАЛ БАНКАМ БЫТЬ БОЛЕЕ ОСТОРОЖНЫМИ ПРИ ВЫДАЧЕ НЕОБЕСПЕЧЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ КРЕДИТОВ
Чешский национальный банк (ЧНБ) 6 июня оставил без изменений правила ипотечного кредитования. Лимит на сумму ипотечного кредита и стоимость закладываемой недвижимости (LTV) по-прежнему составляет...
21:00
6 ИЮНЯ 2024
959
Вслед за Česká spořitelna и Raiffeisenbank Air Bank также позволит своим клиентам покупать акции напрямую. Сервис станет частью приложения My Air.
19:30
6 ИЮНЯ 2024
455
В последнее десятилетие неравенство доходов в Чехии снижалось, причем зарплата работников с низкими доходами росла быстрее, в основном за счет увеличения минимальной зарплаты. Но эта тенденция...
16:30
6 ИЮНЯ 2024
916
К середине столетия число пожилых людей будет примерно на 200 000 больше, чем прогнозировалось пять лет назад. Оно может превысить 3,3 миллиона человек. Это будет почти на миллион больше, чем...
14:00
6 ИЮНЯ 2024
1731
Врач-терапевт Ивета Кржижова (55 лет) утверждает, что вакцинация против ковида была «вакцинным холокостом» или «вакцинным геноцидом и преступлением против человечества». Женщина, которую обвиняют в...
12:30
6 ИЮНЯ 2024
2104
Если бы современная система сигнализации ETCS уже работала, аварии бы не произошло, говорят эксперты о трагедии столкновения поездов в Пардубице.
11:30
6 ИЮНЯ 2024
1261
РОССИЯ ХОЧЕТ СОЗВАТЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН. ПРИЧИНА — ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКРАИНОЙ ЗАПАДНОГО ОРУЖИЯ НА ТЕРРИТОРИИ РФ
Постоянное представительство России при ООН потребовало созвать заседание Совета Безопасности ООН (СБ ООН), на котором Россия, уже более двух лет ведущая агрессивную войну против Украины, хотела бы...