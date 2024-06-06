В Чехии объявлена угроза террористического акта

Об этом в субботу вечером сообщил новостной сервер iDnes.cz, по данным которого угроза связана с атакой на внутреннюю инфраструктуру.





Министр внутренних дел Вит Ракушан также подтвердил усиление мер безопасности.





Однако он не стал уточнять, подчеркнув лишь, что непосредственной опасности для людей в Чехии нет. «У полиции нет информации о непосредственной угрозе. Полиция опубликует дополнительную информацию как можно скорее», — добавил Ракушан, не сообщив никаких подробностей.





Однако в субботу полицейские перешли в режим «террор», и повышенные меры безопасности будут действовать до дальнейшего уведомления, скорее всего, в течение всех 24 часов дежурства. По данным iDnes, угроза, в связи с которой были усилены меры безопасности, связана не только с Чешской Республикой.





В воскресенье люди могут заметить вооруженные патрули, особенно вблизи железнодорожных и автобусных станций, а также столкнуться с усиленными проверками на дорогах.





Хоккейный чемпионат





За последний месяц в Чехии уже были приняты повышенные меры безопасности в связи с проведением хоккейного чемпионата в Праге и Остраве.





«Мы считаем, что ситуация с безопасностью значительно более проблематична, чем в 2015 году (когда Чехия принимала последний чемпионат мира)», — предупредил президент полиции Мартин Вондрашек перед началом чемпионата.





В этом контексте он напомнил о вторжении России в Украину, ситуации в секторе Газа и кризисе беженцев, связанном с миграционной волной.





Однако внутренней угрозы, с которой полиции пришлось бы иметь дело во время чемпионата, не было. Пожалуй, самой большой проблемой чемпионата этого года для правоохранителей стало мошенничество с поддельными билетами.