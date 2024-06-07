Чешские выборы в Европарламент: плохие новости для правительства, еще хуже для Украины
10 июня 2024
10:30
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Так называемые проевропейские партии проиграли выборы в Европарламент. Победили партии, опирающиеся на национальный колорит. Это означает, что в политический лексикон войдут понятия «национальные интересы» и «наш народ», пишет обозреватель Seznam Zprávy Ян Липолд.
Результаты выборов в Европарламент в Чехии — плохая новость для правительства Петра Фиалы. Насколько плохая? Это зависит от того, какие аспекты принимаются во внимание.
Если смотреть на отношение избирателей к правящим партиям, что традиционно для европейских выборов, то коалиция из пяти партий пока не в таком плохом положении, как правительства Германии и Франции. Коалиция SPOLU, возглавляемая ODS, потеряла 5% (с 27 до 22%) по сравнению со всеобщими выборами 2021 года. STAN и «Пираты» (в этот раз баллотирующиеся отдельно) ослабили свои позиции с 16 до 15%.
Но скептик должен также принять во внимание, что только 36% пришли голосовать, и 2,4 миллиона голосов с выборов 2021 года на этот раз не попали в урну. Все аналитики сходятся во мнении, что явка на выборах в ЕС, как правило, выше среди более обеспеченных и либеральных избирателей, которые склонны отдавать предпочтение партиям, расположенным справа от центра. Если бы сейчас явка была такой же высокой, как на выборах в Палату депутатов, правительству пришлось бы еще хуже.
Это мрачная перспектива, учитывая всеобщие выборы 2025 года, а также региональные выборы этой осенью. Правящие партии, которые с 2021 года имеют комфортное большинство в Палате депутатов, в совокупности не набрали и 40% голосов на евровыборах.
Парадоксально, но даже победившая ANO — хотя она по праву радуется своей победе — не может ликовать с полной отдачей. По сравнению с последними выборами в ЕС она улучшила свой результат с 21 до 26%, а по сравнению с выборами в Палату депутатов ЧР (где ей помогла более высокая явка) потеряла один процентный пункт.
И все это после двух лет пламенной антиправительственной риторики Бабиша, которая перед выборами вылилась в «предательский миграционный пакт» и отвратительные страшилки о нищих беженцах в лодках.
Возвращение Бабиша после поражения на выборах 2021 года и неудачной президентской кампании 2023 года, возможно, и произошло, и ANO остается фаворитом на выборах 2025 года, но победы над правительством, которое, по опросам, глубоко непопулярно, не произошло.
Ожидается, что в следующем году Андрей Бабиш сменит теневого премьер-министра Карела Гавличека и поставит во главе правительства самого себя, что усилит мотивацию избирателей ANO.
У мэров, или так казалось, был сильный лидер. Однако политическая магия Дануши Нерудовой в значительной степени развеялась после первого тура президентских выборов. Менее 9% голосов — разочарование для STAN и ее амбиций. Пока что проект «эмансипации» мэров в правительственной коалиции закончился конфузом.
Так называемые проевропейские партии проиграли европейские выборы. Победили партии, опирающиеся на национальный колорит. Как это повлияет на управление, власть и следующие парламентские выборы в Чехии, невозможно сказать в первые часы после европейских выборов. Вопрос о выборах 2025 года остается открытым. Но что кажется несомненным, так это то, что политическая лексика здесь будет еще больше опираться на «национальные интересы» и «наш народ». Как и в некоторых других странах Европейского союза после выборов.
Таким образом, не так важно, является ли европейский результат плохой новостью для того или иного правительства. Важнее всего то, что это плохая новость для Украины.
Комментарии:
paylina 10 июня 2024 12:23
"Важнее всего то, что это плохая новость для Украины" - вот вам и ответ, почему побеждают партии, ставящие во главу угла "национальные интересы" и "чешский народ" - жаль, что эти приоритеты ограничиваются лишь популистскими заявлениями. В какой угодно стране люди рано или поздно устают от того, что для властей и даже для некоторых обозревателей "важнее всего" что угодно, любые проблемы за пределами Чехии, но только не проблемы ее граждан.
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