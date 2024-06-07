Иностранец пытался поджечь автобусы в Праге, возможно, его контролировали из России





В понедельник состоялся совет по государственной безопасности, на котором, в частности, рассматривался вопрос о поджоге, совершенном иностранцем из Южной Америки. «Полиция арестовала исполнителя неудавшегося поджога. Есть подозрения, что нападение было организовано и финансировалось из России. Это часть гибридной войны, которую Россия ведет против нас», — заявил на пресс-конференции премьер-министр Петр Фиала (ODS).

По словам министра внутренних дел Вита Ракушана (STAN), пойманный преступник пытался поджечь автобусы пражской транспортной компании. Все произошло в ночь на четверг в гараже транспортной компании в Праге 9, в пражском районе Кличов.





По словам президента полиции Мартина Вондрашека, задержан 26-летний иностранец, который находился в Чехии в течение пяти дней. «Иностранец был задержан после пяти дней пребывания в Чехии и обвинен в совершении террористического акта, — сказал Вондрашек. Если его признают виновным, ему грозит срок от 12 до 20 лет.





Полиция также сотрудничала с Информационной службой безопасности. «С самого начала было проведено тщательное расследование. Вполне вероятно, что подобные атаки могут готовиться по всей Европе. Согласно полученной нами информации, Чешская Республика также может быть страной-мишенью», — добавил Ракушан.