Банкноты старого образца с защитной полосой можно будет обменять только до конца июня

Срок действия банкнот номиналом 100, 200, 500, 1 000 и 2 000 крон, выпущенных в период с 1995 по 1999 год с узкой серебряной полосой, истек 30 июня 2022 года. С этого момента они не могут быть использованы для наличных расчетов за товары и услуги.





Однако в течение двухлетнего переходного периода их можно было бесплатно обменять в кассах всех банков или в Центробанке Чехии.





С 1 июля этого года обменять недействительные банкноты можно будет только в кассах ЧНБ, сообщил центральный банк.





Недействительные банкноты легче всего определить по серебряной полосе — защитному элементу, вертикально пересекающему банкноту. Эта полоска узкая и не меняет цвет при наклоне банкноты.





У действительных банкнот, напротив, более широкая полоса, которая при наклоне меняет цвет от коричнево-фиолетового до зеленого. Различия также заключаются в годе, изображенном на лицевой стороне банкноты, и некоторых других элементах защиты.





В обращении по-прежнему находится более 41 миллиона недействительных банкнот с узкой серебряной полосой, наибольшая доля которых приходится на банкноты номиналом 100 крон (20 миллионов) и 200 крон (13,5 миллиона).





4,5 миллиона банкнот номиналом 1000 крон, 1,9 миллиона номиналом 500 крон и 1,1 миллиона номиналом 2000 крон не были возвращены для обмена, сообщил ЧНБ.





Банкноты номиналом 5 000 чешских крон продолжают обращаться во всех вариантах, то есть как с узкой, так и с более широкой серебряной полосой.