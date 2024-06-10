На Европу надвигается жара, Чехия тоже ее почувствует
12 июня 2024
15:00
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На юге Европы ожидается температура намного выше 40 градусов Цельсия, а в Чехии скоро наступит заметное потепление: на следующей неделе ожидается, что после полудня температура превзойдет 30°C.
Прохладный северо-западный поток, который в эти дни влияет на погоду в центральной Европе, принося температуру ниже среднего, в течение пятницы сменится притоком очень теплого воздуха с юго-запада.
«На нашу территорию будет поступать теплый воздух из северо-западного региона Сахары», — говорит метеоролог Дагмар Гонсова, по словам которой, самые высокие температуры в африканском регионе достигают отметки 50°C.
Южная Европа уже переживает высокие температуры. В Греции в среду ожидается пик температуры в 43°C, а в Турции — 45°C.
В Чехии в выходные температура поднимется до 28 градусов, а во вторник и среду ожидается приток очень теплого воздуха с юго-запада, но температура будет гораздо мягче, чем в южной Европе. Послеполуденные максимумы должны быть около 32-33°C. Затем высокие температуры будут смягчены прохождением холодного фронта в середине следующей недели.
Греческие метеорологи выпустили предупреждение об очень высоких температурах, и власти приняли различные меры в нескольких частях страны, чтобы смягчить последствия непогоды. Некоторые школы сократили или вовсе отменили занятия, сообщает DPA. Сотрудники, имеющие проблемы со здоровьем, из-за жары должны работать из дома.
«На нашу территорию будет поступать теплый воздух из северо-западного региона Сахары», — говорит метеоролог Дагмар Гонсова, по словам которой, самые высокие температуры в африканском регионе достигают отметки 50°C.
Южная Европа уже переживает высокие температуры. В Греции в среду ожидается пик температуры в 43°C, а в Турции — 45°C.
В Чехии в выходные температура поднимется до 28 градусов, а во вторник и среду ожидается приток очень теплого воздуха с юго-запада, но температура будет гораздо мягче, чем в южной Европе. Послеполуденные максимумы должны быть около 32-33°C. Затем высокие температуры будут смягчены прохождением холодного фронта в середине следующей недели.
Греческие метеорологи выпустили предупреждение об очень высоких температурах, и власти приняли различные меры в нескольких частях страны, чтобы смягчить последствия непогоды. Некоторые школы сократили или вовсе отменили занятия, сообщает DPA. Сотрудники, имеющие проблемы со здоровьем, из-за жары должны работать из дома.
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