На Европу надвигается жара, Чехия тоже ее почувствует

Прохладный северо-западный поток, который в эти дни влияет на погоду в центральной Европе, принося температуру ниже среднего, в течение пятницы сменится притоком очень теплого воздуха с юго-запада.



«На нашу территорию будет поступать теплый воздух из северо-западного региона Сахары», — говорит метеоролог Дагмар Гонсова, по словам которой, самые высокие температуры в африканском регионе достигают отметки 50°C.



Южная Европа уже переживает высокие температуры. В Греции в среду ожидается пик температуры в 43°C, а в Турции — 45°C.



В Чехии в выходные температура поднимется до 28 градусов, а во вторник и среду ожидается приток очень теплого воздуха с юго-запада, но температура будет гораздо мягче, чем в южной Европе. Послеполуденные максимумы должны быть около 32-33°C. Затем высокие температуры будут смягчены прохождением холодного фронта в середине следующей недели.



Греческие метеорологи выпустили предупреждение об очень высоких температурах, и власти приняли различные меры в нескольких частях страны, чтобы смягчить последствия непогоды. Некоторые школы сократили или вовсе отменили занятия, сообщает DPA. Сотрудники, имеющие проблемы со здоровьем, из-за жары должны работать из дома.