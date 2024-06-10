Физические наказания детей недопустимы. Правительство Чехии утвердило новый закон

«Исходя из наших международных правовых обязательств, мы предлагаем внести изменения в Гражданский кодекс, чтобы декларативно закрепить недопустимость телесных наказаний детей», — объявил министр юстиции Павел Блажек после заседания кабинета министров.





Решение кабинета министров высоко оценила уполномоченный по правам человека Клара Шимачкова-Лауренчикова. «Таким образом мы наверстываем большой долг по защите детей в нашей стране», — сказала она.





Большинство стран ООН уже пошли на этот шаг, поскольку этого требует прецедентное право Европейского суда по правам человека и Конвенция ООН о правах ребенка. Телесные наказания, по их мнению, противоречат человеческому достоинству. Чехия — одна из последних стран, где это не закреплено законодательно.





«Это не значит, что сегодня, если родитель стоит на автобусной остановке с ребенком и разговаривает с ним так, как это не нравится другим, они вызовут полицию. Мы не хотим, чтобы государство вмешивалось в дела семьи больше, чем происходит в подобных ситуациях. Семья — это семья», — объясняет Блажек.





Прошлогодний опрос врачей психиатрической клиники Главной университетской больницы показал, что почти 58% родителей когда-либо применяли физическое наказание к своему ребенку, причем чаще всего это делали многодетные родители и молодые пары.





В нынешней редакции закона говорится, что «воспитательные меры могут применяться только в той форме и степени, которая соответствует обстоятельствам, не угрожает здоровью или развитию ребенка и не затрагивает его человеческое достоинство».





Однако теперь указано, что телесные наказания, психические нагрузки и другие унизительные меры затрагивают человеческое достоинство ребенка.





Кабинет министров также принял поправку, которая упростит и ускорит процедуру развода. Поправка к Гражданскому кодексу отменяет требование об установлении причин распада брака и объединяет процедуры развода и опеки в одну.