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В пражском аквапарке иностранец сексуально домогался маленьких детей

Новости 420on
14 июня 2024
08:00
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Пражские детективы ищут других жертв и свидетелей сексуальных домогательств в аквапарке в Баррандове. По их словам, иностранец приставал к маленьким детям в бассейне. В настоящее время мужчина находится под стражей, в отношении него ведется расследование особо тяжкого преступления — изнасилования.
Иностранец, национальность которого полиция не назвала, приставал к детям в возрасте от четырех до шести лет во время купания в бассейне аквапарка в Праге 5 в конце мая. Он трогал их интимные части тела через купальники. «В некоторых случаях родители замечали такое поведение, а в другом случае ребенок им рассказал об этом», — сказала пресс-секретарь полиции Кристина Соукупова.

Делом сразу же занялись криминалисты регионального управления, которым удалось установить личность и арестовать подозреваемого в начале июня. Сотрудники плавательного бассейна также оказали содействие в раскрытии преступления.

«Сейчас преступник находится под стражей», — сказала Соукупова.

Криминалисты ищут других жертв или свидетелей. «Если вы стали свидетелем этого события или ваш ребенок рассказал вам о подобном поведении, пожалуйста, свяжитесь с 158», — добавила пресс-секретарь.

«Учитывая, что жертвы этого акта были очень маленькими, возможно, что еще не все дети, пострадавшие от него, известны», — сказала пресс-секретарь, добавив, что мужчине грозит тюремное заключение сроком до 12 лет. Это связано с тем, что он совершил преступление в отношении лиц, не достигших 15-летнего возраста.
Чехия аквапарки полиция преступность

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