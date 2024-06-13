Полиция шести стран, включая Чехию, раскрыла финансовую пирамиду на 2,8 миллиарда крон

Полицейские арестовали шесть человек, провели 29 обысков и заморозили активы подозреваемых во время рейдов в Германии, Швейцарии, Австрии, Чехии, Литве и Лихтенштейне.



Схема предлагала аренду технического оборудования для майнинга криптовалют и автоматов для их обмена на обычные деньги. По словам организаторов, доходность должна была достигать до 70% от вложенной суммы. Однако это было совершенно нереально, так как предлагаемое оборудование вообще не существовало, утверждает полиция.



Мошенники, используя схему финансовой пирамиды, выплачивали первым инвесторам часть прибыли от денег, вложенных другими заинтересованными лицами. Группа не использовала деньги для покупки обещанного оборудования, а тратила их. В общей сложности полицейские шести стран в сотрудничестве с Eurojust и Европейским полицейским управлением Europol обнаружили 113 миллионов евро из полученных обманным путем денег.