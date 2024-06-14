Германия обеспокоена: число нападений с ножом в стране растет
17 июня 2024
10:30
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Количество преступников, не имеющих немецкого гражданства, чрезвычайно высоко. Например, в Берлине каждое второе нападение с ножом совершается иностранцем.
Число нападений с ножом в Германии растет. В прошлом году более 14 000 преступников использовали нож в качестве оружия. Это на 1 490 нападений больше, чем годом ранее, согласно полицейской статистике. Каждый день в стране происходит три десятка нападений. Защититься от них практически невозможно, отмечает сайт Focus.
Нож зачастую опаснее огнестрельного оружия, говорит Дитер Вальтер, который много лет обучал элитных полицейских в Мюнстере. Почему количество преступлений с использованием ножа резко возрастает именно сейчас, экспертам объяснить сложно. Легкая доступность и слабая защита от нападения существовали и в прошлом, считает криминолог из Цюриха Дирк Байер. Он отмечает, что сейчас «определенные запреты» падают, и в некоторых кругах нож стал незаменимым оружием.
Мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, одинокие, необразованные и не имеющие работы, не могут обойтись без ножа — так описывает свою клиентуру криминалист Рудольф Эгг. «Эта группа преобладает и в других насильственных преступлениях», — добавляет он.
Доля нападающих, не имеющих немецкого гражданства, чрезвычайно высока. Например, в Берлине каждое второе нападение с ножом совершается иностранцем. Криминолог Рудольф Эгг также подтверждает мигрантскую подоплеку.
Например, во время недавних разборок в Мюнхене у торгового центра столкнулись две группы подростков. Одна из них была родом с Балкан, другая — с Ближнего Востока. Полицейские из специального подразделения SEK вмешались незадолго до начала драки. Они разделили группы и обыскали подростков. «У каждого, действительно у каждого из молодых людей был нож. Здесь было все. Кинжалы и ножи, используемые специальными армейскими подразделениями», — говорит криминалист.
Пропагандистские видео, на которых убийцы «Исламского государства» обезглавливают пленников, побуждают исламских радикалов использовать ножи для совершения своих действий, сообщает Focus. Десять лет назад, например, в интернете появились «обучающие видеоролики» «Исламского государства» с подробными инструкциями о том, как убивать полицейских с помощью ножа. Инструкции включали в себя различные типы ножей и советы по их использованию и маскировке на теле.
«Учителя» из этих видеороликов находили последователей по всей Германии. В результате были совершены нападения в Вюрцбурге, Дуйсбурге, Дрездене, Гамбурге и других городах. В феврале 2016 года Сафия С., которой на тот момент было 15 лет, напала с ножом на полицейского на главном железнодорожном вокзале Ганновера. Она серьезно ранила полицейского.
В ходе расследования выяснилось, что девочка с раннего возраста проходила подготовку в «Исламском государстве». В течение многих лет она поддерживала связь со своими инструкторами через чаты. Полицейский, которому сейчас 42 года, до сих пор страдает от последствий. Сафия С., приговоренная к шести годам, в настоящее время находится на свободе.
Что делать с радикалами?
В настоящее время в Германии около 200 человек, по мнению органов безопасности, представляют исламистскую угрозу. Следить за этой группой круглосуточно невозможно. Но даже если бы это было возможно, преступники, как показало преступление в Мангейме, могут жить совершенно незаметно, прежде чем совершить свое преступление. Немецкая контрразведка утверждает, что в 80-миллионной стране насчитывается около 27 000 мусульман, обладающих «исламистским потенциалом».
«Те, кто радикализируется и затем совершает нападение, — это кошмар для органов безопасности. Их практически невозможно обнаружить», — сказал евродепутат Себастьян Фидлер.
После нападения в Мангейме, где исламский радикал напал на полицейского, полицейские профсоюзы призывают к жестким юридическим мерам. Они хотят, чтобы преступников и опасных лиц депортировали в страны их происхождения, даже если это Афганистан или Сирия. Эта идея не нова, но в Берлине ее считают деликатной. Должно ли демократическое государство депортировать освобожденных преступников в страны, где нет прав человека?
Партии, входящие в правящую коалицию, предпочитают ужесточить законы об оружии. В январе 2023 года министр внутренних дел Нэнси Фезер предложила внести ряд поправок в соответствующие положения (особенно в отношении стрелкового оружия). Однако FDP блокирует эти поправки и вместо этого призывает к строгому применению существующих законов.
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