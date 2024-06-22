Девушка осудила виновника группового изнасилования в Германии и попала в тюрьму

Это дело возмутило всю Германию. Сначала жестокость, с которой было совершено нападение на несовершеннолетнюю, затем судебный процесс и вердикт суда, пишет сайт Apollo News. Дело происходило в сентябре 2020 года, когда группа молодых людей в гамбургском Штадтпарке в течение нескольких часов насиловала 15-летнюю девочку.





Пятеро из насильников имели немецкое гражданство, остальные были сирийцами, кувейтцами, афганцами и армянами. В итоге суд признал виновными девять членов группы и оправдал десятого. Но только один из них отправился в тюрьму на два года, а остальные отделались условными сроками, сообщает сайт Focus.





Судебный фарс





Приговор вызвал большое возмущение и гнев общественности. Более того, ни один из обвиняемых не проявил ни капли раскаяния во время судебного процесса. «Это судебный фарс, который подрывает веру в верховенство закона», — пишет сайт Apollo News.





В социальных сетях на судью и адвокатов обрушилась волна ненависти и негодования. Люди желали, чтобы судья сам пережил то, что пережила несовершеннолетняя девочка. Реакция была настолько сильной, что Ассоциация судей Гамбурга высказалась, осудив эти действия и расценив их как целенаправленную атаку на верховенство закона.





20-летняя девушка связалась с одним из преступников после того, как его личные данные попали в интернет. В WhatsApp она назвала его «бесчестным насильником» и «отвратительным монстром». Согласно обвинительному заключению, женщина также угрожала мужчине, что он шага не сможет сделать, «не получив удар в лицо». «Тебе не стыдно, когда ты смотришь в зеркало? Будем надеяться, что тебя посадят», — написала она.





Девушка была приговорена к тюремному заключению за оскорбление одного из насильников. Ей пришлось провести выходные в тюрьме для несовершеннолетних. Осужденная говорит, что была шокирована, когда узнала об этом деле. По ее словам, она захотела выразить свое возмущение после того, как номер мобильного телефона одного из насильников стал распространяться в социальной сети Snapchat. Она сожалеет о своем поступке, потому что «от этого никому не станет лучше».





Как сообщает газета Hamburger Abendblatt, случай молодой женщины — не единственный. Власти Гамбурга расследуют 140 случаев оскорблений, угроз или других высказываний в адрес насильников из Штадтпарка, сообщает t-online.de.