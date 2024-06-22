Девушка осудила виновника группового изнасилования в Германии и попала в тюрьму
25 июня 2024
10:30
1141
«Ты отвратительное чудовище, бесчестная жестокая свинья», — так 20-летняя девушка назвала одного из мужчин, который вместе с девятью другими преступниками участвовал в изнасиловании 15-летней девочки в парке Гамбурга. Суд отправил девушку в тюрьму за «ненавистные, жестокие комментарии», а все участники ужасного преступления, кроме одного, находятся на свободе, сообщает сайт Apollo News.
Это дело возмутило всю Германию. Сначала жестокость, с которой было совершено нападение на несовершеннолетнюю, затем судебный процесс и вердикт суда, пишет сайт Apollo News. Дело происходило в сентябре 2020 года, когда группа молодых людей в гамбургском Штадтпарке в течение нескольких часов насиловала 15-летнюю девочку.
Пятеро из насильников имели немецкое гражданство, остальные были сирийцами, кувейтцами, афганцами и армянами. В итоге суд признал виновными девять членов группы и оправдал десятого. Но только один из них отправился в тюрьму на два года, а остальные отделались условными сроками, сообщает сайт Focus.
Судебный фарс
Приговор вызвал большое возмущение и гнев общественности. Более того, ни один из обвиняемых не проявил ни капли раскаяния во время судебного процесса. «Это судебный фарс, который подрывает веру в верховенство закона», — пишет сайт Apollo News.
В социальных сетях на судью и адвокатов обрушилась волна ненависти и негодования. Люди желали, чтобы судья сам пережил то, что пережила несовершеннолетняя девочка. Реакция была настолько сильной, что Ассоциация судей Гамбурга высказалась, осудив эти действия и расценив их как целенаправленную атаку на верховенство закона.
20-летняя девушка связалась с одним из преступников после того, как его личные данные попали в интернет. В WhatsApp она назвала его «бесчестным насильником» и «отвратительным монстром». Согласно обвинительному заключению, женщина также угрожала мужчине, что он шага не сможет сделать, «не получив удар в лицо». «Тебе не стыдно, когда ты смотришь в зеркало? Будем надеяться, что тебя посадят», — написала она.
Девушка была приговорена к тюремному заключению за оскорбление одного из насильников. Ей пришлось провести выходные в тюрьме для несовершеннолетних. Осужденная говорит, что была шокирована, когда узнала об этом деле. По ее словам, она захотела выразить свое возмущение после того, как номер мобильного телефона одного из насильников стал распространяться в социальной сети Snapchat. Она сожалеет о своем поступке, потому что «от этого никому не станет лучше».
Как сообщает газета Hamburger Abendblatt, случай молодой женщины — не единственный. Власти Гамбурга расследуют 140 случаев оскорблений, угроз или других высказываний в адрес насильников из Штадтпарка, сообщает t-online.de.
Комментарии:
paylina 25 июня 2024 11:20
Вот почему Чехия все еще лучше очень многих стран ЕС: в ней до сих пор умудряются противостоять наплыву черных мигрантов - местных айнэнэ хватает. Ну и настолько уж неадекватных решений суды не принимают. Позор немцам: из всей нации только у девушки нашлись яйца. А реагировать должны не женщины, а мужчины. И не осуждать в соцсетях и whatsapp, а добиться, чтобы насильники были если не за решеткой, то под землей - если людей не может защитить закон, люди должны защищаться сами. А потом удивляются, почему растет популярность "Альтернативы для Германии". Да вот потому и растет.
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
13:00
25 ИЮНЯ 2024
297
КАК ЕГО ЗАРЯДИТЬ? ЧИНОВНИКИ В ЧЕХИИ ПОЛУЧИЛИ КОМПЬЮТЕРЫ ДЛЯ ЦИФРОВИЗАЦИИ С БРИТАНСКИМИ ЗАРЯДНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ
Некоторые из новых компьютеров, которые должны помочь чиновникам в переходе на цифровое управление строительством, пришли с неподходящими для Чехии зарядными устройствами. Вместо чешских штекеров...
11:30
25 ИЮНЯ 2024
468
Техническое управление коммуникаций снесет мост через улицу Воцтаржова в Праге 8, который является частью Либеньского моста. Работы начнутся 30 июня и продлятся до 7 июля. Ограничения затронут...
09:30
25 ИЮНЯ 2024
324
Во время встречи в Праге 24 июня президент Петр Павел и его аргентинский коллега Хавьер Милей нашли консенсус по вопросам внешней политики и необходимости углубления экономического сотрудничества....
08:00
25 ИЮНЯ 2024
578
Менеджеры, которые участвуют в картельных соглашениях, например путем организации, создания условий или содействия, будут оштрафованы на сумму до 10 миллионов крон. Кроме того, им будет запрещено...
22:00
24 ИЮНЯ 2024
501
Европейский союз подтвердил выделение Украине 1,4 миллиарда евро (34,9 миллиарда крон) из замороженных в Европе российских активов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции...
21:00
24 ИЮНЯ 2024
516
В июне уверенность в чешской экономике вернулась к росту после месяца снижения. Совокупный индикатор уверенности вырос на 1,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем и составил 98 пунктов. По...
18:00
24 ИЮНЯ 2024
1297
Чешская Республика должна пересмотреть свое представление о своих экономических интересах из-за российской агрессии и ухудшающейся международной обстановки. Ей необходимо обеспечить...
16:30
24 ИЮНЯ 2024
735
Российский арбитражный суд намерен взыскать с чешской компании innogy Energie 78,2 млн евро (1,95 млрд крон), если компания нарушит недавний запрет на продолжение разбирательств с «Газпром...
10:30
24 ИЮНЯ 2024
764
38-летний иностранец оказался в ловушке в одном из брненских стриптиз-клубов. К счастью, его отчаянные крики о помощи и стук в дверь были услышаны случайным прохожим в субботу утром, и иностранца,...
09:30
24 ИЮНЯ 2024
731
Чешская помощь Украине, которая уже более двух лет защищается от российской агрессии, заключается не в бездумной отправке денег, хотя многие украинцы хотели бы этого. Она сосредоточена на выявлении...
15:00
23 ИЮНЯ 2024
1625
Агрессивная война России в Украине продолжает разрывать миллионы семей. Юлия Максименко с детьми бежала в Чехию в самом начале войны. Ее муж Сергей Максименко защищает страну на передовой. Сейчас...
11:00
23 ИЮНЯ 2024
2017
Утром в воскресенье, 23 июня, на Карловарской улице в Праге из машины скорой помощи во время движения выпрыгнула пациентка, которую везла в больницу бригада парамедиков из Средней Чехии. Женщина...
09:30
23 ИЮНЯ 2024
684
60-летняя жительница Хомутова обратилась к полицейским с подозрением, что неизвестный мошенник обманул ее на 105 000 крон. Жертва заплатила за то, что она является большой поклонницей певца Брюса...
15:30
22 ИЮНЯ 2024
2659
В ЧЕХИИ СОТРУДНИК ПРОПАЛ НА ДВЕ НЕДЕЛИ, А ПОТОМ ЕГО НАШЛИ СПЯЩИМ РЯДОМ С 14 ПУСТЫМИ БУТЫЛКАМИ ИЗ-ПОД ВОДКИ
Сотрудник одной из брненских компаний, вероятно, может забыть о звании лучшего работника года. Сначала владелец компании не мог его найти в течение двух недель, а когда его наконец обнаружили в...
11:00
22 ИЮНЯ 2024
2444
Новым послом Украины в Чехии станет Василий Зварич. Спустя почти два года должность, которую ранее занимал Евгений Перебийнис, была занята.