Карлов университет требует расследования обстоятельств стрельбы на философском факультете
25 июня 2024
22:00
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Карлов университет подаст жалобу на постановление о переносе рассмотрения дела о прошлогодней стрельбе на философском факультете, требуя полного расследования всех обстоятельств. Подробное обоснование будет добавлено юристами после изучения выводов следствия.
«Карлов университет подтверждает, что подаст жалобу на постановление с предложением провести полное расследование всего контекста нападения и предшествовавших ему событий», — заявили в учебном заведении, отметив, что выводы расследования уже получены всеми заинтересованными сторонами. По закону на подачу жалобы отводится три календарных дня с момента подачи, и школа подаст ее в понедельник.
«Мы проинформировали об этом пострадавших, с которыми поддерживаем постоянный контакт», — добавила Ленка Хенеберг, член ректорского совета и заместитель декана факультета физической культуры и спорта университета, которая общалась с пострадавшими в течение всего периода после трагедии.
Университет продолжит информировать о дальнейших шагах. Тем не менее, она попросила проявить внимание и сдержанность по отношению к пострадавшим.
Стрельба произошла в здании философского факультета Карлова университета на площади Яна Палаха в четверг, 21 декабря прошлого года. Студент факультета убил 14 человек и ранил 25, а после нападения покончил с собой. Позднее выяснилось, что он застрелил случайного мужчину и маленького ребенка в коляске в лесу Клановице.
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