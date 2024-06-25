Банда продавала анаболики и кокаин в спортзалах по всей Чехии
28 июня 2024
09:30
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Анаболики, кокаин и другие наркотики на миллионы крон предположительно продавались бандой из 14 человек в тренажерных залах по всей Чехии. По данным полиции, среди обвиняемых — врач. Об этом сообщила сегодня Люция Шмолдасова, пресс-секретарь Национального центра по контролю за наркотиками. Члены группы были задержаны в ходе рейдов, проведенных в нескольких регионах в середине июня. По словам пресс-секретаря, два человека, включая главу группы, оказались под стражей.
Группа действовала как минимум с начала 2021 г. Четверо обвиняемых хранили и распространяли по почте поддельные официальные гормональные препараты среди дилеров в разных регионах страны. «Часть группы занимала высшие позиции в силовых видах спорта, поэтому подозреваемые использовали среду спортивных залов для продажи конечным потребителям», —рассказала Шмолдасова.
Около года назад банда начала массово предлагать наркотики — мефедрон, кокаин и метамфетамин, а также анаболики, используемые для роста мышц и спортивного допинга. Обвинения также были предъявлены врачу. По словам детективов, помимо хранения и употребления анаболиков, он также продал участникам ОПГ без рецепта большое количество упаковок препарата Xanax, действующим веществом которого является психотропное вещество алпразолам, для дальнейшего распространения.
Во время рейда на членов группировки полицейские провели обыски в Оломоуце, Южной Моравии, Усти-над-Лабем, Центральной Чехии и Праге. Они изъяли анаболики на сумму около 1,5 млн чешских крон, а также различные партии кокаина, клефедрона, мефедрона и марихуаны. Кроме того, было изъято 6,5 млн чешских крон наличными, на банковских счетах и в биткоинах, а также пять автомобилей, два объекта недвижимости, компьютерное оборудование и мобильные телефоны.
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