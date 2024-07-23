С июля в Чехии можно оформлять доверенности в электронном виде

Правительство надеется, что нововведение в основном повысит удобство граждан при взаимодействии с органами власти в ситуациях, когда они представляют интересы человека или выдают ему доверенность на представление интересов. Нововведение также коснется управляющих компаний или законных представителей.





Измененный закон вводит реестр представителей. Он будет использоваться для выдачи доверенностей в электронном виде, а также создаст централизованную систему для доступа других органов власти. Люди будут пользоваться им, например, если хотят, чтобы бухгалтер представлял их интересы при подаче налоговых деклараций в органы власти.





В качестве примера правительство заявило, что если один и тот же бухгалтер каждый год подает налоговую декларацию для предприятия, то не нужно будет каждый год создавать новую доверенность для него. «Доверенность будет создаваться в цифровом виде и храниться в реестре представительств до тех пор, пока не будет отозвана или не истечет срок ее действия. Таким образом, она будет доступна органам власти в любое время. Кроме того, в реестре будут содержаться заранее подготовленные формы доверенностей для различных целей», — заявили ранее в правительстве.





Доверенности будут многоразовыми. В реестре также будут содержаться формы доверенностей для различных целей. Ожидается, что в этом году расходы на реестр представительств составят максимум 205 миллионов крон, а в следующем году — 76 миллионов крон. На следующие два года в пояснительной записке указаны расходы в размере примерно 34 миллионов крон.