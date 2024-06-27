Проверки пражской полиции по делам иностранцев: поддельные документы и люди, не проживающие по указанным адресам
30 июня 2024
13:00
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Одним из условий предоставления временной защиты и получения гуманитарных пособий в Чехии является указание места проживания, которое должно быть подтверждено документом. Это либо заверенная копия договора аренды, либо справка о проживании, выданная поставщиком жилья и заверенная подписью поставщика жилья.
«Сотрудники Пражского отдела полиции по делам иностранцев сталкиваются с растущим числом подделок этих справок, где в сотрудничестве с Департаментом по вопросам убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел с начала 2024 года уже выявлено в общей сложности 253 поддельных документа о проживании, поэтому возбуждено уголовное дело по факту подделки и изменения публичного документа.
В 231 случае предложение о наказании было передано в суд через прокуратуру», — сообщил полковник Павел Жилка, глава Департамента полиции иностранных дел Праги.
Кроме того, сотрудники Департамента иностранной полиции продолжают уделять особое внимание проверке фактического пребывания лиц, получивших временную защиту, на территории столицы. Они также проверяют, проживают ли эти лица по заявленному адресу, не является ли адрес, указанный ими в ходатайстве о предоставлении временной защиты, фиктивным.
«В результате в этом году (с 1 января 2024 года по 1 июня 2024 года) было установлено, что 1 449 человек, получивших временную защиту, не проживают или никогда не проживали по заявленному адресу. Для полноты картины в 2023 году они находились в столице. Всего в 2023 году в Праге было обнаружено 7888 человек. Во всех случаях полиция подала жалобу в Департамент по вопросам убежища и миграционной политики Министерства внутренних дел Чешской Республики, и результатом для этих лиц является не только аннулирование их данных о пребывании, но и невозможность получения гуманитарных пособий», — добавляет начальник отдела пражской полиции по делам иностранцев.
Комментарии:
paylina 30 июня 2024 13:37
Ну если не депортировать, то как минимум на учет хитрозадых поставить надо для последующих проверок, а то потом они еще и на ВНЖ будут претендовать с липовыми справками. Вот же народ у нас, все как всегда. Стремятся в Европу, но жить по ее правилам и делать все по закону не хотят. Где-то же эти почти 8 тысяч живут, если не выехали до дому, не под мостом же. В чем проблема указать реальный адрес проживания?
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