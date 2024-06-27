Самолеты над Европой опаздывают, а в Праге наблюдаются перебои в работе системы паспортного контроля

Пражский аэропорт зафиксировал задержки прибытия и вылета рейсов по этим направлениям. Кроме того, в аэропорту наблюдаются сбои в системе паспортного контроля в первом терминале, что замедляет регистрацию пассажиров.





«В связи с жестким регулированием воздушного пространства европейским органом управления воздушным движением Eurocontrol, в настоящее время количество рейсов, находящихся вне нашего контроля, задерживается на период выше среднего. Наибольшие проблемы мы испытываем в воздушном пространстве Турции, где только в субботу, 29 июня, были задержаны все 30 наших рейсов», — сказала представитель Smartwings Владька Дуфкова в интервью ČTK.





Она напомнила, что эти проблемы не зависят от перевозчика, и посоветовала пассажирам обращать повышенное внимание на информацию о рейсах в аэропортах.





Перебои в работе системы паспортного контроля





В результате задержки переместились в аэропорт Праги. «Я могу подтвердить, что мы ощущаем влияние перегруженности системы управления воздушным движением, особенно в Турции, на прилеты и вылеты в пражском аэропорту имени Вацлава Гавела», — сказала Ева Крейчи, директор по коммуникациям пражского аэропорта.





Кроме того, в настоящее время в аэропорту наблюдаются перебои в работе системы паспортного контроля в терминале 1, что снижает скорость регистрации, отметила Крейчи.





Пражский аэропорт выполняет семь прямых рейсов в Турцию. Они направляются в Анталию, Стамбул и Измир. Компания Smartwings имеет два регулярных маршрута из Праги в Анталию и Измир, а также выполняет рейсы в Турцию из Брно и Остравы.