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Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на трассе D35 в Чехии

Новости 420on
1 июля 2024
11:30
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Полиция 1 июля задержала подозреваемого в стрельбе на трассе D35 возле деревни Долни-Ровень. На автостраде произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых получил огнестрельные ранения.
«В настоящее время мы расследуем конфликт между двумя мужчинами, который произошел на автостраде D35 возле деревни Долни-Ровень», — сообщила полиция, не раскрывая подробностей, в социальной сети X.

По данным полиции, один из мужчин получил огнестрельные ранения. Насколько они серьезны, полиция не уточнила. «Мы ведем интенсивные поиски второго мужчины», — сообщили утром 1 июля в полиции.

Десятки полицейских патрулей, в том числе с длинноствольным оружием, искали стрелка с 9 утра. На месте происшествия также находился вертолет воздушной службы с тепловизионным оборудованием.

«На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, которые устанавливают точные обстоятельства ссоры. Она произошла возле автозаправочной станции Shell. Пострадавший направился к этой заправке около 9 часов и был увезен оттуда на машине скорой помощи», — пресс-секретарь полиции Ивета Копецка.

По данным полиции, арестованный мужчина 1974 года рождения, а пострадавший 1990 года рождения.
полиция оружие Чехия преступность

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