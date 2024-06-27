Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на трассе D35 в Чехии
1 июля 2024
11:30
364
Полиция 1 июля задержала подозреваемого в стрельбе на трассе D35 возле деревни Долни-Ровень. На автостраде произошел конфликт между двумя мужчинами, один из которых получил огнестрельные ранения.
«В настоящее время мы расследуем конфликт между двумя мужчинами, который произошел на автостраде D35 возле деревни Долни-Ровень», — сообщила полиция, не раскрывая подробностей, в социальной сети X.
По данным полиции, один из мужчин получил огнестрельные ранения. Насколько они серьезны, полиция не уточнила. «Мы ведем интенсивные поиски второго мужчины», — сообщили утром 1 июля в полиции.
Десятки полицейских патрулей, в том числе с длинноствольным оружием, искали стрелка с 9 утра. На месте происшествия также находился вертолет воздушной службы с тепловизионным оборудованием.
«На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, которые устанавливают точные обстоятельства ссоры. Она произошла возле автозаправочной станции Shell. Пострадавший направился к этой заправке около 9 часов и был увезен оттуда на машине скорой помощи», — пресс-секретарь полиции Ивета Копецка.
По данным полиции, арестованный мужчина 1974 года рождения, а пострадавший 1990 года рождения.
Десятки полицейских патрулей, в том числе с длинноствольным оружием, искали стрелка с 9 утра. На месте происшествия также находился вертолет воздушной службы с тепловизионным оборудованием.
«На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, которые устанавливают точные обстоятельства ссоры. Она произошла возле автозаправочной станции Shell. Пострадавший направился к этой заправке около 9 часов и был увезен оттуда на машине скорой помощи», — пресс-секретарь полиции Ивета Копецка.
По данным полиции, арестованный мужчина 1974 года рождения, а пострадавший 1990 года рождения.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
09:30
1 ИЮЛЯ 2024
867
Обширные разрушения, вызванные воскресными ливневыми паводками в восточной Моравии. Во Фриштаке в Злинском крае и близлежащем Рацкове вода затопила десятки домов и повредила дороги. Ущерб...
08:00
1 ИЮЛЯ 2024
785
САМОЛЕТЫ НАД ЕВРОПОЙ ОПАЗДЫВАЮТ, А В ПРАГЕ НАБЛЮДАЮТСЯ ПЕРЕБОИ В РАБОТЕ СИСТЕМЫ ПАСПОРТНОГО КОНТРОЛЯ
В последние дни авиасообщение над Европой все чаще задерживается, причем больше всего проблем возникает на рейсах в Турцию. Чешские перевозчики и аэропорты тоже страдают от этого: только в субботу...
17:00
30 ИЮНЯ 2024
989
В воскресенье крыша многоквартирного дома в Млада-Болеславе загорелась из-за кабелей, ведущих к фотоэлектрической станции. Во вторник загорелись панели на крыше офисного здания брецлавской компании...
13:00
30 ИЮНЯ 2024
2093
ПРОВЕРКИ ПРАЖСКОЙ ПОЛИЦИИ ПО ДЕЛАМ ИНОСТРАНЦЕВ: ПОДДЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ЛЮДИ, НЕ ПРОЖИВАЮЩИЕ ПО УКАЗАННЫМ АДРЕСАМ
Одним из условий предоставления временной защиты и получения гуманитарных пособий в Чехии является указание места проживания, которое должно быть подтверждено документом. Это либо заверенная копия...
19:00
29 ИЮНЯ 2024
1899
Сильные грозы с проливными дождями завершат чрезвычайно теплые выходные. Местами возможен мелкий град и сильный ветер. В воскресенье температура все еще будет выше 30°C, а с понедельника начнется...
15:00
29 ИЮНЯ 2024
1500
Чехи смогут выдавать доверенности в электронном виде. Это станет возможным благодаря поправке к Закону об основных регистрах, которая вступит в силу 1 июля. Бумажная форма доверенности не исчезнет,...
13:00
29 ИЮНЯ 2024
2949
Впереди у немецкой экономики худшие времена. Ей грозит отдаление от Китая и, возможно, даже возвращение к АЭС, говорит экономист Яна Матесова. Чешская Республика также почувствует это, поскольку мы...
09:40
29 ИЮНЯ 2024
1608
Часть потолка на станции метро Hlavní nádraží упала на платформу в субботу утром. Людям пришлось покинуть станцию, так как метро проходит через нее только в одном направлении. На месте происшествия...
21:00
28 ИЮНЯ 2024
2348
«БЕЖЕНЦЫ — ОБУЗА». ГДЕ НАИМЕНЬШАЯ ПОДДЕРЖКА ВСТУПЛЕНИЯ УКРАИНЫ В ЕС СРЕДИ СТРАН ВЫШЕГРАДСКОЙ ЧЕТВЕРКИ
Из анализа, проведенного неправительственным Институтом общественных проблем (IVO) из Братиславы на основе опросов в конце прошлого года, следует, что быстрое вступление Украины в Европейский союз...
19:30
28 ИЮНЯ 2024
876
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) продлил предупреждение. Метеорологи расширили его на субботу в связи с сильными грозами и высокими температурами в пятницу. Жара ожидается во всех...
18:00
28 ИЮНЯ 2024
819
Туск сказал, что необходимо определить, как продолжать поддерживать Украину, не ослабляя Польшу.
15:00
28 ИЮНЯ 2024
1363
Большинство украинских беженцев старше 60 лет вынуждены полагаться на поддержку своих родственников в Чехии. Помимо бедности, они часто сталкиваются с социальной изоляцией. По мнению Международной...
11:30
28 ИЮНЯ 2024
3550
ДОХОДЫ ЧЕШСКИХ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОМПАНИЙ ДОСТИГАЮТ ПОЛУТОРА ТРИЛЛИОНОВ. ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКОВ ТАКЖЕ РАСТЕТ
Автомобильная промышленность в Чехии продолжает развиваться. Компании процветают, их продажи превышают 1,47 триллиона, а сотрудники получают зарплату выше среднего, согласно статистике AutoSAP.
09:30
28 ИЮНЯ 2024
1019
Анаболики, кокаин и другие наркотики на миллионы крон предположительно продавались бандой из 14 человек в тренажерных залах по всей Чехии. По данным полиции, среди обвиняемых — врач. Об этом...
21:00
27 ИЮНЯ 2024
1598
«ПРОТИВ МИГРАНТОВ И ЗЕЛЕНОЙ ПОЛИТИКИ». БАБИШ, ОРБАН И ФИЦО, ВОЗМОЖНО, СОЗДАДУТ СОБСТВЕННУЮ ФРАКЦИЮ В ЕП
Глава оппозиционного движения ANO подтвердил многодневные предположения. Ожидается, что семь его евродепутатов войдут в состав новой фракции в Европарламенте.