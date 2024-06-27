Полиция задержала мужчину, стрелявшего в человека на трассе D35 в Чехии

«В настоящее время мы расследуем конфликт между двумя мужчинами, который произошел на автостраде D35 возле деревни Долни-Ровень», — сообщила полиция, не раскрывая подробностей, в социальной сети X.





По данным полиции, один из мужчин получил огнестрельные ранения. Насколько они серьезны, полиция не уточнила. «Мы ведем интенсивные поиски второго мужчины», — сообщили утром 1 июля в полиции.



Десятки полицейских патрулей, в том числе с длинноствольным оружием, искали стрелка с 9 утра. На месте происшествия также находился вертолет воздушной службы с тепловизионным оборудованием.



«На месте происшествия работают сотрудники уголовного розыска, которые устанавливают точные обстоятельства ссоры. Она произошла возле автозаправочной станции Shell. Пострадавший направился к этой заправке около 9 часов и был увезен оттуда на машине скорой помощи», — пресс-секретарь полиции Ивета Копецка.



По данным полиции, арестованный мужчина 1974 года рождения, а пострадавший 1990 года рождения.