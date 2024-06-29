Размер пособий для украинских беженцев в Чехии планируется увеличить
2 июля 2024
09:30
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Гуманитарные пособия для беженцев из охваченной войной Украины будут увеличены с августа. Это связано с тем, что в сентябре заканчивается срок действия права многих беженцев на бесплатное временное проживание, например, в учебных заведениях, общежитиях и т. п. В нынешних условиях у них не хватит денег на жилье для себя и близких.
«Поэтому необходимо мотивировать иностранцев с временной защитой искать жилье на рынке», — говорится в проекте постановления правительства, который сейчас изучает Министерство труда и социальных дел.
Ведомство хочет ввести повышение в виде учитываемых расходов на жилье, на основании которых рассчитывается пособие. В настоящее время эти расходы составляют 6 000 крон в месяц для детей до 18 лет и беженцев, находящихся здесь менее 150 дней, в квартирах, зарегистрированных министерством как жилье для беженцев, и 4 800 крон для незарегистрированного жилья. Для остальных беженцев — это 3 000 крон в квартирах и 2 400 крон в незарегистрированном жилье. Оцениваются до пяти человек, проживающих вместе.
Министерство предлагает два варианта. Согласно первому варианту, начисляется пособие максимум на трех человек, а учитываемые расходы составляют 8 000 и 5 000 крон в квартирах, зарегистрированных как жилье для беженцев, и 6 400 и 4 000 крон в квартирах без регистрации.
Во втором варианте, если пять человек проживают вместе, то сумма составит 6 000 и 4 000 крон, независимо от того, зарегистрировано или не зарегистрировано жилье.
В первом варианте это обойдется государственному бюджету в дополнительные 1,6 миллиарда крон в год, а во втором — 1,4 миллиарда крон. Отмена бесплатного временного жилья, напротив, сократит расходы на 1,92 миллиарда чешских крон в год.
Министерство финансов и профсоюзы протестуют
Министерство финансов возражает против того, как были внесены изменения. «Мы требуем объяснений, почему предлагается повсеместная корректировка вычитаемых расходов на жилье, если только часть обладателей временной защиты пользуется временным жильем», — говорится в комментарии.
Минфин также не согласен с предлагаемым сокращением числа совместно оцениваемых лиц до трех, а также с тем, что не проводится различие между объектами недвижимости в зависимости от того, зарегистрированы ли они в качестве жилья для беженцев или нет.
Профсоюзы также выступают против. «Хотя намерение увеличить суммы само по себе не является проблематичным, оно недостаточно отражает крайне тяжелое положение уязвимых одиноких людей в возрасте от 50 до 65 лет», — заявили они, добавив, что эта группа беженцев войны в Украине еще не вышла на пенсию и также испытывает трудности с поиском работы.
По их словам, улучшить положение уязвимых беженцев помогли бы дополнительные консультации и переобучение. «Однако из-за балансирования эти рабочие места обычно чрезвычайно перегружены и не справляются с работой в той мере, в какой это необходимо», — заявили они.
Работодатели также имеют свои возражения. «Мы считаем установление круга совместно оцениваемых лиц слишком низким», — заявил Союз союзов работодателей Чешской Республики по поводу первого варианта.
Он предпочитает второй вариант, но с оговорками. «Предлагаемая сумма в 6 000 крон для уязвимых и 4 000 крон для других иностранцев слишком мала, чтобы помочь разрешить их ситуацию, когда закончится возможность бесплатного экстренного размещения», — добавили они.
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