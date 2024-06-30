Группа сирийцев пыталась изнасиловать молодую немку недалеко от чешской границы

Полиция арестовала одного из сирийцев, напавших на девушку возле садоводческой колонии Aquaria.



Девушка сидела на лужайке около 18:00 и разговаривала по телефону со своей подругой. Группа молодых людей, пришедших из соседнего бассейна, увидела ее и внезапно напала. Сначала они начали ругать ее, затем дали пощечину, трогали и пытались затащить в тупик. Миниатюрная девушка проявила достаточно мужества и начала кричать.



«Мы услышали крики: "Помогите, оставьте меня в покое. Уходите"», — говорит женщина из садоводческой колонии Aquaria. Она и ее партнер немедленно прибежали на помощь женщине и вызвали полицию. Насильники избили мужчину, а затем скрылись, сообщает газета Bild.



Позже полиция арестовала пятерых из семи насильников в возрасте от 15 до 23 лет недалеко от места преступления. «Они — граждане Сирии. Уголовный отдел расследует их по подозрению в преступном сексуальном нападении и нанесении опасных телесных повреждений», — сказала представительница полиции.



Нападение было совершено самыми младшими, остальные на свободе

Предполагается, что двое младших были главными преступниками, в то время как остальные присутствовали в группе, когда происходило преступление. Оба предстали перед судьей в воскресенье. Неясно, были ли они заключены под стражу. Остальные трое подозреваемых были освобождены по распоряжению прокурора.



В колонии садоводов царит страх. «Они угрожали, что у них есть нож и они вернутся. Это не очень приятное чувство», — рассказала женщина, чей партнер помогал девушке, на которую напали. Девушка в ужасе.



Она пытается осмыслить произошедшее. «Я боялась, что они меня изнасилуют», — сказала она газете Bild. Полиция посоветовала ей ни с кем не говорить о случившемся.