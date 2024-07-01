NCOZ предупредил о пророссийских информационных операциях

В прошлом году NCOZ привлек к ответственности более 300 человек и 45 компаний, причем преобладали дела об экономических преступлениях и коррупции. Стоимость активов, арестованных полицией в рамках уголовного преследования, в прошлом году выросла до 6,37 млрд крон по сравнению с 5,22 млрд крон годом ранее. Европейская прокуратура (EPPO) в прошлом году открыла 43 новых дела, связанных с Чешской Республикой, говорится в сообщении NCOZ.



Информационные операции в Чехии направлены на деморализацию общественных дебатов, чтобы распространить российскую точку зрения на войну в Украине, говорится в годовом отчете. Так называемые гибридные угрозы усиливаются и в других европейских странах.



«Общей европейской тенденцией является все более частое вовлечение местного населения или местной криминальной среды в широкий спектр деятельности — от активного сбора информации в данной стране и наводки на цели до создания различных форм давления на отдельных лиц, например, из изгнанной диаспоры, до прямых атак на объекты инфраструктуры или общественные места», — пишет NCOZ.



По мнению главного управления, метод, с помощью которого человек вовлекается в деятельность, похож на тактику, используемую исламистами для радикализации. При использовании интернета физическое присутствие оперативника, направляющего такого человека, необязательно. «Электронные денежные переводы облегчают финансирование таких операций», — добавили в NCOZ. По мнению штаба, конфронтация с Россией из-за войны в Украине значительно повышает риск демонстративных атак, направленных на то, чтобы население почувствовало угрозу.



Сирийцы, бегущие через Чехию

В прошлом году Центральный офис также наблюдал перемещение «постсоветских криминальных структур» в Европу, что, по его мнению, может привести к их постоянному присутствию внутри Шенгенской зоны, включая Чешскую Республику. Среди методов обхода международных санкций против России NCOZ назвал экспорт товаров через третьи страны и усилия попавших под санкции людей по предотвращению замораживания их активов.



Среди мигрантов, обнаруженных полицией на территории Чехии в прошлом году, были в основном сирийцы и люди, выдававшие себя за беглецов от гражданской войны в Сирии. Их целью были в основном страны Западной Европы и Скандинавии, говорит NCOZ. Беженцы направляются туда из-за дружественной системы предоставления убежища, считают в штаб-квартире. По мнению полиции, незаконный ввоз мигрантов в основном организуется ближневосточными семейными кланами, которые уже успели обосноваться в Западной Европе.



Изъято имущества на 6,37 млрд крон

В прошлом году NCOZ возбудил 59 уголовных дел, что на восемь меньше, чем годом ранее. Он предъявил обвинения 301 человеку и 45 компаниям и предложил прокурору представить обвинительные заключения в 42 случаях. Преобладали дела об экономических преступлениях и коррупции — 122 из 255 открытых дел в прошлом году. Штаб-квартира также расследовала крупные инвестиционные махинации и, например, дела о нелегальной миграции.



NCOZ назвал сумму в 6,37 млрд крон, конфискованную полицией в прошлом году, результатом выше среднего. Первоначально полиция арестовала имущество на сумму 8,83 млрд крон, из которых центральный офис изъял 6,21 млрд крон, но окончательный остаток составил меньше имущества, которое впоследствии было аннулировано.



В прошлом году Европейская прокуратура открыла 43 новых дела, связанных с Чешской Республикой, что на семь больше, чем годом ранее. Предполагаемый ущерб, нанесенный виновными в этих преступлениях, составляет 92,6 млн евро (2,32 млрд крон). EPPO занимается мошенничеством и коррупцией, связанными с европейскими фондами, или крупными трансграничными махинациями с НДС. В Чехии мошенничество обычно связано с увеличением платежей с помощью поддельных документов или возмещением неоплаченных услуг. Согласно годовому отчету NCOZ, эти случаи часто связаны с программами регионального и городского развития, а также программами занятости, социальной сплоченности и инклюзивности и социальными ценностями.