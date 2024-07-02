Защищать детей от насильников не торопятся, детский сертификат все еще еще не готов
3 июля 2024
19:30
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Те, кто хочет работать с детьми, должны будут получить справку, что в прошлом они не совершали серьезных преступлений. Более эффективная защита детей от злоумышленников появится со следующего года. Министерство юстиции разрабатывает сертификат, но его представители не говорят, когда именно он будет готов.
Депутаты коалиции уже говорят о выдаче сертификата с 1 июля 2025 года. Система будет полностью внедрена с июля следующего года, когда также вступит в силу обязательство предъявлять свидетельство. Сертификат позволит разобраться с ситуациями, когда человек совершает преступление, но в течение установленного законом периода времени ведет упорядоченный образ жизни, и его судимость снимается, так что она больше не фигурирует в его уголовном реестре. В новой записи данные должны остаться.
В октябре 2023 года политики как из коалиции, так и из оппозиции сообщили о достижении консенсуса, и Антонин Станислав (ODS), тогдашний заместитель министра юстиции Павла Блажека (ODS), не терял оптимизма. «Сделаем все, чтобы сертификат вступил в действие не позднее 1 января 2025 года или раньше», — сказал Станислав. Этот срок, очевидно, нереален.
«Коллеги работают над внедрением так называемого детского сертификата, но мы не можем назвать конкретную дату его предоставления», — сказал пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка. «Мы действительно осознаем его необходимость, но необходимо, чтобы он отвечал параметрам конституционности», — добавил Ржепка.
Тем не менее на прошлой неделе состоялось совещание по детскому сертификату, на котором присутствовали представители всех пяти коалиционных партий. «Мы дали задание Министерству юстиции, которое должно написать текст в течение июля и августа, чтобы все спорные вопросы были решены», — сказал депутат Якуб Михалек, один из участников встречи.
«Самое важное для нас, и мы все с этим согласились, — это ретроактивная запись», — сказал Михал Зуна (TOP 09), еще один депутат, участвовавший в дебатах. «Если будут регистрироваться только преступления, произошедшие после вступления закона в силу, он будет совершенно бесполезен», — сказала Зуна, добавив, что пройдут десятилетия, прежде чем такой закон станет эффективным.
Зуна описал, как будет работать система. Будет составлен список профессий, для которых потребуется детский сертификат; помимо работников образования, работающих с детьми, сюда могут входить вожатые в лагерях. Работодатель потребует от человека предоставить подтверждение его добросовестности. Такой человек обратится в управление и получит справку — информацию о том, есть ли у него запись в реестре.
По словам Михалека, правонарушения, совершенные в 1990-х годах, должны быть включены в реестр, дополненный заявлением под присягой, в котором человек заявляет, что он не совершал подобных преступлений в прошлом или за границей. Если он солгал в своем заявлении, это будет считаться преступлением, наказуемым в виде штрафа. «Эти сертификаты можно будет выдавать и требовать с первого июля следующего года, а с 1 июля 2026 года система должна быть полностью готова к работе, и к ней будут применяться вышеупомянутые обязательства для профессий», — сказал Михалек.
«Если все пройдет так же гладко, как и с переопределением понятия „изнасилование“, закон удастся принять. Возможное решение — представить его в качестве парламентского предложения», — сказала Барбора Урбанова (STAN), которая также работала над этим заданием для Министерства юстиции.
Ожидается также поддержка со стороны оппозиции: депутат от ANO Татьяна Мала уже давно говорит о необходимости детского сертификата: «Я надеюсь, что письменная форма закона будет представлена как можно скорее. Министерство юстиции обещало это сделать к концу марта этого года, но этого так и не произошло».
В октябре 2023 года политики как из коалиции, так и из оппозиции сообщили о достижении консенсуса, и Антонин Станислав (ODS), тогдашний заместитель министра юстиции Павла Блажека (ODS), не терял оптимизма. «Сделаем все, чтобы сертификат вступил в действие не позднее 1 января 2025 года или раньше», — сказал Станислав. Этот срок, очевидно, нереален.
«Коллеги работают над внедрением так называемого детского сертификата, но мы не можем назвать конкретную дату его предоставления», — сказал пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка. «Мы действительно осознаем его необходимость, но необходимо, чтобы он отвечал параметрам конституционности», — добавил Ржепка.
Тем не менее на прошлой неделе состоялось совещание по детскому сертификату, на котором присутствовали представители всех пяти коалиционных партий. «Мы дали задание Министерству юстиции, которое должно написать текст в течение июля и августа, чтобы все спорные вопросы были решены», — сказал депутат Якуб Михалек, один из участников встречи.
«Самое важное для нас, и мы все с этим согласились, — это ретроактивная запись», — сказал Михал Зуна (TOP 09), еще один депутат, участвовавший в дебатах. «Если будут регистрироваться только преступления, произошедшие после вступления закона в силу, он будет совершенно бесполезен», — сказала Зуна, добавив, что пройдут десятилетия, прежде чем такой закон станет эффективным.
Зуна описал, как будет работать система. Будет составлен список профессий, для которых потребуется детский сертификат; помимо работников образования, работающих с детьми, сюда могут входить вожатые в лагерях. Работодатель потребует от человека предоставить подтверждение его добросовестности. Такой человек обратится в управление и получит справку — информацию о том, есть ли у него запись в реестре.
По словам Михалека, правонарушения, совершенные в 1990-х годах, должны быть включены в реестр, дополненный заявлением под присягой, в котором человек заявляет, что он не совершал подобных преступлений в прошлом или за границей. Если он солгал в своем заявлении, это будет считаться преступлением, наказуемым в виде штрафа. «Эти сертификаты можно будет выдавать и требовать с первого июля следующего года, а с 1 июля 2026 года система должна быть полностью готова к работе, и к ней будут применяться вышеупомянутые обязательства для профессий», — сказал Михалек.
«Если все пройдет так же гладко, как и с переопределением понятия „изнасилование“, закон удастся принять. Возможное решение — представить его в качестве парламентского предложения», — сказала Барбора Урбанова (STAN), которая также работала над этим заданием для Министерства юстиции.
Ожидается также поддержка со стороны оппозиции: депутат от ANO Татьяна Мала уже давно говорит о необходимости детского сертификата: «Я надеюсь, что письменная форма закона будет представлена как можно скорее. Министерство юстиции обещало это сделать к концу марта этого года, но этого так и не произошло».
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