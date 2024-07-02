Защищать детей от насильников не торопятся, детский сертификат все еще еще не готов

Депутаты коалиции уже говорят о выдаче сертификата с 1 июля 2025 года. Система будет полностью внедрена с июля следующего года, когда также вступит в силу обязательство предъявлять свидетельство. Сертификат позволит разобраться с ситуациями, когда человек совершает преступление, но в течение установленного законом периода времени ведет упорядоченный образ жизни, и его судимость снимается, так что она больше не фигурирует в его уголовном реестре. В новой записи данные должны остаться.



В октябре 2023 года политики как из коалиции, так и из оппозиции сообщили о достижении консенсуса, и Антонин Станислав (ODS), тогдашний заместитель министра юстиции Павла Блажека (ODS), не терял оптимизма. «Сделаем все, чтобы сертификат вступил в действие не позднее 1 января 2025 года или раньше», — сказал Станислав. Этот срок, очевидно, нереален.



«Коллеги работают над внедрением так называемого детского сертификата, но мы не можем назвать конкретную дату его предоставления», — сказал пресс-секретарь Министерства юстиции Владимир Ржепка. «Мы действительно осознаем его необходимость, но необходимо, чтобы он отвечал параметрам конституционности», — добавил Ржепка.



Тем не менее на прошлой неделе состоялось совещание по детскому сертификату, на котором присутствовали представители всех пяти коалиционных партий. «Мы дали задание Министерству юстиции, которое должно написать текст в течение июля и августа, чтобы все спорные вопросы были решены», — сказал депутат Якуб Михалек, один из участников встречи.



«Самое важное для нас, и мы все с этим согласились, — это ретроактивная запись», — сказал Михал Зуна (TOP 09), еще один депутат, участвовавший в дебатах. «Если будут регистрироваться только преступления, произошедшие после вступления закона в силу, он будет совершенно бесполезен», — сказала Зуна, добавив, что пройдут десятилетия, прежде чем такой закон станет эффективным.



Зуна описал, как будет работать система. Будет составлен список профессий, для которых потребуется детский сертификат; помимо работников образования, работающих с детьми, сюда могут входить вожатые в лагерях. Работодатель потребует от человека предоставить подтверждение его добросовестности. Такой человек обратится в управление и получит справку — информацию о том, есть ли у него запись в реестре.



По словам Михалека, правонарушения, совершенные в 1990-х годах, должны быть включены в реестр, дополненный заявлением под присягой, в котором человек заявляет, что он не совершал подобных преступлений в прошлом или за границей. Если он солгал в своем заявлении, это будет считаться преступлением, наказуемым в виде штрафа. «Эти сертификаты можно будет выдавать и требовать с первого июля следующего года, а с 1 июля 2026 года система должна быть полностью готова к работе, и к ней будут применяться вышеупомянутые обязательства для профессий», — сказал Михалек.



«Если все пройдет так же гладко, как и с переопределением понятия „изнасилование“, закон удастся принять. Возможное решение — представить его в качестве парламентского предложения», — сказала Барбора Урбанова (STAN), которая также работала над этим заданием для Министерства юстиции.



Ожидается также поддержка со стороны оппозиции: депутат от ANO Татьяна Мала уже давно говорит о необходимости детского сертификата: «Я надеюсь, что письменная форма закона будет представлена как можно скорее. Министерство юстиции обещало это сделать к концу марта этого года, но этого так и не произошло».