Все пластиковые бутылки в Чехии будут иметь только прикрепленные крышки

Некоторые производители в Чехии, как и в других странах Европы, приспособились к этой мере около года назад, после того как проверили, как установить крышку, чтобы она не слишком мешала. Европейский союз согласился прикрепить крышки к бутылкам еще в 2019 году в рамках стратегии по снижению загрязнения пластиком. Поначалу изменения вызвали недовольство покупателей.





«Через несколько недель все улеглось, они привыкли и теперь считают это нормальной частью нашего производства», — говорит директор по корпоративным вопросам и устойчивому развитию Coca-Cola Михал Диттерт.





Но не все производители продолжают считать это решение идеальным. Компания Kofola потратила полтора года на тестирование креплений для крышек. Она указала на увеличение расходов и некоторые исследования, которые говорят о том, что используется больше пластика. Компания считает, что решением проблемы станет только вторичная переработка. «Если говорить о долгосрочной стратегии, то мы стараемся сократить количество используемого ПЭТ в бутылках», — сказала менеджер по коммуникациям Kofola Яна Птачинска Йиратова.





«Напротив, благодаря этому постановлению мы получили крышки с более высоким содержанием грамма, чем те, которые мы использовали раньше», — заявила она.

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Министр окружающей среды Петр Хладик (KDU-ČSL) считает, что первые версии прикрепляемых крышек были неудачными, но потом их усовершенствовали. «Сейчас из них можно пить, это беспроблемно, и в то же время крышка не откручивается», — сказал он.





Хотя крышки на бутылках изготавливаются из полиэтилентерефталата (ПЭТ), сами они в основном сделаны из полипропилена или полиэтилена. Некоторые этикетки также изготавливаются из ПВХ. Однако сочетание нескольких пластиков в одной емкости не имеет значения при переработке. «Производитель, который занимается переработкой, измельчает ПЭТ-бутылку и ее крышку на мелкие кусочки, и поскольку каждый из них имеет разный удельный вес, их можно очень хорошо разделить», — объясняет эксперт по отходам компании Arnika Милан Хавель.





Хотя бутылки с обычными крышками должны быть сняты с производства, магазинам может потребоваться время, чтобы пополнить запасы старой продукции.





Другие меры





В рамках борьбы с высоким потреблением пластика и загрязнением окружающей среды шесть лет назад ритейлеры также ввели плату за пластиковые пакеты, которые до этого момента можно было получить бесплатно. Позапрошлой осенью снова были введены ограничения на использование одноразовых пластиковых изделий: соломинок, столовых приборов, тарелок и другой посуды. Их заменили в основном бумажными или деревянными изделиями.





Уже в 2025 году бутылки из ПЭТ должны изготавливаться из материала, который можно переработать. Через три года страны ЕС должны обеспечить сбор не менее 90% из них. Именно поэтому некоторые из них вводят залог за возврат пластиковых бутылок, к чему стремится и Чешская Республика. Кроме того, после 2030 года должна исчезнуть одноразовая пластиковая упаковка для овощей и фруктов, а также маленькие упаковки для кетчупа и других соусов.





В прошлом году в Чехии образовалось более одного миллиона двухсот тысяч тонн упаковочных отходов. 75% из них были отправлены на переработку. Наиболее часто перерабатываемой упаковкой в Чехии является бумага, которая в основном превращается в продукты для повседневного использования. «Чаще всего они попадают на бумажные фабрики, где их перерабатывают в целлюлозу. Затем из нее делают бумагу более высокого качества, например, блокноты. Волокна целлюлозы более низкого качества используются, например, для изготовления рулонов туалетной бумаги», — говорит Люция Мюллерова из упаковочной компании EKO-KOM.