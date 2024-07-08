Чешские СМИ: массированная атака на Украину, разрушена крупнейшая детская больница в Киеве

«Попадание в одно из зданий детского медицинского учреждения», — сообщил Кличко в Telegram. То, что это была крупнейшая детская больница «Охматдит», впоследствии подтвердил ее директор Владимир Жовнир.

По его словам, в настоящее время организована эвакуация и транспортировка всех, кто находился в здании, в другие медицинские учреждения. «Украинская правда» опубликовала фотографии разрушенного здания и детей с капельницами, сидящих на скамейке перед зданием больницы. СМИ сообщают, что пострадало отделение токсикологии, откуда поступают сообщения о раненых.





Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах из столицы вскоре после 10 утра по местному времени.





«Взрыв в Киеве! Подробности (будут объявлены позже)! Не покидайте убежища! Спасатели направляются в Соломянский район», — предупредил Кличко в Telegram.





По данным Киевской городской военной администрации, в городе также повреждено офисное здание, больше обломков упало на жилые кварталы, а в Деснянском районе возник пожар.





Военно-воздушные силы Украины сообщили о группе ракет в направлении Днепра и Кривого Рога и бомбовом ударе по Харьковской области, сообщает «Украинская правда» на своем сайте.





Под угрозой также Черниговская и Николаевская области. Военно-воздушные силы предупреждают об атаке баллистическими ракетами с юга.