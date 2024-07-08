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Чешские СМИ: массированная атака на Украину, разрушена крупнейшая детская больница в Киеве

Новости 420on
8 июля 2024
11:35
879
В понедельник утром Россия нанесла массированный ракетно-бомбовый удар по Украине, в результате чего по всей стране прозвучали сигналы тревоги. Одна из ракет попала в здание детской больницы «Охматдит» в Киеве. Обломки ракет, сбитых средствами ПВО, упали на шесть киевских кварталов. В общей сложности Киев сообщает о пяти погибших и девяти раненых.
«Попадание в одно из зданий детского медицинского учреждения», — сообщил Кличко в Telegram. То, что это была крупнейшая детская больница «Охматдит», впоследствии подтвердил ее директор Владимир Жовнир.

По его словам, в настоящее время организована эвакуация и транспортировка всех, кто находился в здании, в другие медицинские учреждения. «Украинская правда» опубликовала фотографии разрушенного здания и детей с капельницами, сидящих на скамейке перед зданием больницы. СМИ сообщают, что пострадало отделение токсикологии, откуда поступают сообщения о раненых.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах из столицы вскоре после 10 утра по местному времени.

«Взрыв в Киеве! Подробности (будут объявлены позже)! Не покидайте убежища! Спасатели направляются в Соломянский район», — предупредил Кличко в Telegram.

По данным Киевской городской военной администрации, в городе также повреждено офисное здание, больше обломков упало на жилые кварталы, а в Деснянском районе возник пожар.

Военно-воздушные силы Украины сообщили о группе ракет в направлении Днепра и Кривого Рога и бомбовом ударе по Харьковской области, сообщает «Украинская правда» на своем сайте.

Под угрозой также Черниговская и Николаевская области. Военно-воздушные силы предупреждают об атаке баллистическими ракетами с юга.
война Украина Чехия

Комментарии:
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paylina 8 июля 2024 12:10
И это даже не тот случай, когда ПВО неудачно сработало и обломки упали - это прямой удар. И невозможно сказать, что не знали, куда метили или что там какие-то мифические "центры принятия решений" - это известнейшая детская больница, всегда заполненная маленькими пациентами, вся на виду. Кем надо быть, чтобы целенаправленно бить ракетами по больным беспомощным детям?
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