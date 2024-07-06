Временные работники в Чехии не заинтересованы в ручном труде, им нужно доплачивать

«Это правда, что чем сложнее физическая работа, тем меньше интерес со стороны соискателей. Точно так же временные работники не проявляют интереса к сменной работе, что справедливо и для всех соискателей в целом», — говорит директор по маркетингу Grafton Recruitment Йитка Коуба. По ее словам, компании обычно запрашивают временных работников с конца мая и начала июня, поэтому сложно оперативно находить кандидатов и таким образом разрешать кризисную ситуацию.



Почасовая ставка за временную работу составляет от 130 до 250 крон в зависимости от региона и типа работы. Если работодатели предлагают конкурентоспособную зарплату, они смогут найти людей, несмотря на то, что работа носит мануальный характер, говорит Коуба.



Студенты предпочитают находить летнюю работу в административной сфере, гастрономии или туризме или в тех видах деятельности, которые, как правило, менее физически напряженны, говорит Мартина Ле Папоушкова из кадрового агентства Hays. Поэтому можно предположить, что работа, требующая больших физических усилий, например физическая транспортировка багажа, не будет представлять большого интереса для студентов. «Вопрос в том, в какой степени можно было ожидать такого резкого увеличения объема работы и насколько быстро аэропорт начал соответствующую усиленную работу по подбору персонала», — добавила она.



Заполнение временных вакансий на лето обычно происходит довольно быстро, и в июне, если будут предложены хорошие условия, не будет большой проблемой найти подкрепление за несколько дней, максимум за две недели, говорит Томаш Эрвин Домбровский из LMC. В случае внезапного повышения спроса, тем более после начала каникул, когда у большинства заинтересованных в дополнительном заработке уже есть график, проблема может легко возникнуть, говорит он. Это также зависит от местоположения. «В Праге довольно сильная конкуренция за временные вакансии, и рабочие места хорошо доступны. Учитывая это, решающее значение имеет размер вознаграждения и другие предлагаемые условия», — говорит он.



Одной из причин отсутствия интереса к работе по обслуживанию багажа может быть то, что аэропорты находятся за пределами города, и временным работникам приходится добираться туда, в то время как другие виды ручной работы могут находиться поблизости, соглашается Анна Кеворкян, директор Jenprace.cz. Однако, по ее словам, основная проблема, похоже, не в отсутствии потенциальных кандидатов. «Скорее, мы видим, что ключевым препятствием является узкая направленность на один канал подбора персонала. Пражский аэропорт часто говорит нам, что ему не нужна дополнительная рабочая сила, но в то же время мы видим, что они рекламируют свои предложения в других местах. Это несоответствие говорит о том, что существующие методы подбора персонала недостаточно эффективны», — сказала она.