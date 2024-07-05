Президент Чехии: обстрел детской больницы в Киеве означает, что Россия не остановится ни перед чем

В результате сегодняшнего российского авиаудара в нескольких населенных пунктах Украины погибли по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения, сообщает Министерство внутренних дел Украины. По меньшей мере девять человек погибли в Киеве, мэр которого Виталий Кличко заявил, что это одна из самых страшных атак на столицу с начала вторжения. Среди прочих под удар попала детская больница.





Павел сказал, что удар по детской больнице и другим городам показывает, что Россия не остановится ни перед чем. «Атака на самых уязвимых непростительна. Сейчас я отправляюсь на саммит НАТО, где ожидаю консенсуса в том, что мы все рассматриваем Россию как величайшую угрозу, к которой мы должны быть тщательно готовы», — написал он.





Липавский отметил, что пока «идиоты бредят о мире с Путиным», Путин направляет ракеты на детскую больницу. «Я прямо сейчас отправляюсь в Вашингтон на саммит НАТО, где буду настаивать на долгосрочной стратегии сдерживания России. Отступать перед агрессией нельзя», — написал он.





Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна ранее приняла на себя шестимесячное председательство в ЕС, провел переговоры с Путиным в Москве на прошлой неделе. Орбан назвал следующие шесть месяцев миротворческой миссией, а Путин говорил об усилиях по восстановлению диалога между Россией и Западом. Официальные лица ЕС и Чехии подчеркнули, что Орбан действует самостоятельно и не имеет мандата ЕС.





Ева Декруа (ODS), член парламентского комитета по иностранным делам, назвала это событие верхом отвращения. «Россия так сильно хочет мира, что убивает невинных и больных детей. И вот мы ведем демагогические дискуссии о том, не означает ли помощь в защите этих детей поддержку войны? Нет! Перестать помогать — значит позволить им быть убитыми, изнасилованными, замученными», — сказала она.

Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) написал, что жестокость российского террористического государства не знает границ. «Только бесчеловечное чудовище может напасть на детскую больницу, и именно таков характер российских генералов и диктатора Путина, чьи приказы бездумно выполняют российские войска вторжения», — сказал он. По его словам, в России находится ключ к миру. «Когда она прекратит нападать и выведет свои вторгшиеся войска, война закончится. Когда Украина перестанет защищаться, Россия поглотит и уничтожит ее», — пояснил он.