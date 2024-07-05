Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Президент Чехии: обстрел детской больницы в Киеве означает, что Россия не остановится ни перед чем

Новости 420on
8 июля 2024
14:00
96
Удар по детской больнице в Киеве и многих других городах Украины является доказательством того, что Россия президента Владимира Путина не остановится ни перед чем. Об этом заявил президент Чехии Петр Павел в социальной сети X перед отъездом на саммит Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтон. Он ожидает, что на саммите будет достигнут консенсус относительно того, что Россия — это самая большая угроза, и страны должны быть к ней тщательно подготовлены. Масштабную российскую воздушную атаку также осудили глава дипломатии Ян Липавский и другие чешские политики.
В результате сегодняшнего российского авиаудара в нескольких населенных пунктах Украины погибли по меньшей мере 20 человек, десятки получили ранения, сообщает Министерство внутренних дел Украины. По меньшей мере девять человек погибли в Киеве, мэр которого Виталий Кличко заявил, что это одна из самых страшных атак на столицу с начала вторжения. Среди прочих под удар попала детская больница.

Павел сказал, что удар по детской больнице и другим городам показывает, что Россия не остановится ни перед чем. «Атака на самых уязвимых непростительна. Сейчас я отправляюсь на саммит НАТО, где ожидаю консенсуса в том, что мы все рассматриваем Россию как величайшую угрозу, к которой мы должны быть тщательно готовы», — написал он.

Липавский отметил, что пока «идиоты бредят о мире с Путиным», Путин направляет ракеты на детскую больницу. «Я прямо сейчас отправляюсь в Вашингтон на саммит НАТО, где буду настаивать на долгосрочной стратегии сдерживания России. Отступать перед агрессией нельзя», — написал он.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна ранее приняла на себя шестимесячное председательство в ЕС, провел переговоры с Путиным в Москве на прошлой неделе. Орбан назвал следующие шесть месяцев миротворческой миссией, а Путин говорил об усилиях по восстановлению диалога между Россией и Западом. Официальные лица ЕС и Чехии подчеркнули, что Орбан действует самостоятельно и не имеет мандата ЕС.

Ева Декруа (ODS), член парламентского комитета по иностранным делам, назвала это событие верхом отвращения. «Россия так сильно хочет мира, что убивает невинных и больных детей. И вот мы ведем демагогические дискуссии о том, не означает ли помощь в защите этих детей поддержку войны? Нет! Перестать помогать — значит позволить им быть убитыми, изнасилованными, замученными», — сказала она.
Министр здравоохранения Властимил Валек (TOP 09) написал, что жестокость российского террористического государства не знает границ. «Только бесчеловечное чудовище может напасть на детскую больницу, и именно таков характер российских генералов и диктатора Путина, чьи приказы бездумно выполняют российские войска вторжения», — сказал он. По его словам, в России находится ключ к миру. «Когда она прекратит нападать и выведет свои вторгшиеся войска, война закончится. Когда Украина перестанет защищаться, Россия поглотит и уничтожит ее», — пояснил он.
Чехия Украина война дети Больницы Россия Путин

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
11:35
8 ИЮЛЯ 2024
879
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: МАССИРОВАННАЯ АТАКА НА УКРАИНУ, РАЗРУШЕНА КРУПНЕЙШАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА В КИЕВЕ
В понедельник утром Россия нанесла массированный ракетно-бомбовый удар по Украине, в результате чего по всей стране прозвучали сигналы тревоги. Одна из ракет попала в здание детской больницы...
10:30
8 ИЮЛЯ 2024
395
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ОЖИДАЕТСЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ С ТРОПИЧЕСКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ И ГРОЗАМИ
В Чехии ожидается рабочая неделя с тропическими температурами. В среду температура воздуха может достигать 36 градусов по Цельсию. Жара будет сопровождаться грозами. В выходные дни температура...
09:30
8 ИЮЛЯ 2024
591
ОБЩЕСТВО
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ НА ФЕСТИВАЛЕ В ЧЕХИИ СВЫШЕ 30 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ, ДЕЛОМ ЗАНЯЛАСЬ ПОЛИЦИЯ
По меньшей мере 34 человека получили травмы на фестивале в Йиглаве в ночь на 7 июля 2024 года в давке у входа. Люди в панике покидали территорию, когда крыша надувного шатра начала провисать.
08:00
8 ИЮЛЯ 2024
447
ОБЩЕСТВО
С АВГУСТА ХРАНЕНИЕ ДЕНЕГ У НОТАРИУСА В ЧЕХИИ СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
Хранение денег у нотариуса, например при покупке недвижимости в Чехии, должно стать более безопасным и прозрачным, чем раньше. Нотариальная палата объявила, что с лета будет более строго следить за...
17:00
7 ИЮЛЯ 2024
1029
ОБЩЕСТВО
ДЕПУТАТЫ В ЧЕХИИ КУПИЛИ КВАРТИРЫ, НО НЕ ПРИЗНАЛИСЬ, ГДЕ ВЗЯЛИ ДЕНЬГИ
Чешские депутаты Йиржи Карбол и Элишка Ольшакова утверждают, что оплатили покупку квартир из своих сбережений. Однако ни один из них не указал в своих обязательных декларациях об имуществе, что у...
15:00
7 ИЮЛЯ 2024
1588
ОБЩЕСТВО
В ХОРВАТИИ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР УНЕС ЧЕХОВ НА МАТРАСЕ В ОТКРЫТОЕ МОРЕ
Группу чехов и поляков унесло сильным ветром на матрасе в море с хорватского курорта Пакостане на соседний остров Пасман. В ситуацию пришлось вмешаться спасателям, которые прибыли за туристами на...
11:00
7 ИЮЛЯ 2024
843
ЭКОНОМИКА
МИНФИН ЧЕХИИ ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ
Министр финансов Чехии Збынек Станюра (ODS) хочет договориться со своими партнерами по коалиции об отмене так называемого налога на прибыль. В интервью Чешскому телевидению он заявил, что доходы...
09:30
7 ИЮЛЯ 2024
745
ОБЩЕСТВО
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ДЕРЕВО УПАЛО НА ДВУХ ЧЕЛОВЕК В ПРАГЕ, МУЖЧИНА ПОЛУЧИЛ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ
Дерево упало на двух человек на улице У Кемпинку в пражском районе Браник. Мужчина в возрасте 30 лет получил множественные травмы, в том числе серьезную травму головы. Ему пришлось проводить...
15:30
6 ИЮЛЯ 2024
954
ОБЩЕСТВО
ГРОЗЫ В ЧЕХИИ В СУББОТУ БУДУТ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМИ. МЕТЕОРОЛОГИ ВЫДАЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в субботу продлил предупреждение, выпущенное в связи с высокими температурами и грозами. Грозы могут быть очень сильными на юге Чехии и на Высочине,...
14:00
6 ИЮЛЯ 2024
957
ЭКОНОМИКА
ТЕНДЕНЦИЯ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ЗАКОНЧИЛАСЬ
Тенденция к снижению потребления газа и электричества закончилась во втором квартале, считает аналитик Amper Meteo Камиль Райдл, основываясь на данных о потреблении электричества и газа. С...
12:00
6 ИЮЛЯ 2024
1059
ОБЩЕСТВО
ЧЕХИЯ ДОБАВИТ 3,5 МИЛЛИАРДА КРОН НА ВЫПЛАТУ ПОСОБИЙ УКРАИНСКИМ БЕЖЕНЦАМ
Бюджет на выплату гуманитарного пособия беженцам из охваченной войной Украины в этом году увеличится на 3,5 миллиарда крон. Такое решение приняло правительство. Общая сумма может вырасти до 7,8...
10:30
6 ИЮЛЯ 2024
2984
ПОЛИТИКА
ОРБАН УСЛЫШАЛ ЭТО НЕПОСРЕДСТВЕННО ОТ ПУТИНА. РОССИЯ ХОЧЕТ ЗАБРАТЬ ЧАСТЬ УКРАИНЫ
Президент России Владимир Путин в пятницу во время встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном вновь заявил, что единственным путем к миру в Украине является вывод украинских войск из...
14:10
5 ИЮЛЯ 2024
1049
ОБЩЕСТВО
ОРБАН В КРЕМЛЕ С ПУТИНЫМ ОБСУЖДАЕТ «ПУТИ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА В УКРАИНЕ»
Всего через три дня после визита в Киев премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, чья страна в настоящее время председательствует в Совете Европейского союза, прибыл в Кремль. Он обменялся сердечными...
11:00
5 ИЮЛЯ 2024
614
ОБЩЕСТВО
ОПРОС: ОПЫТ ОБЩЕНИЯ ЧЕХОВ С ПОСТАВЩИКАМИ ЭНЕРГИИ УЛУЧШАЕТСЯ, НО СОМНЕНИЯ СОХРАНЯЮТСЯ
За последние годы опыт общения чехов с поставщиками электроэнергии улучшился, однако большинство бытовых потребителей по-прежнему относятся к ним с недоверием. Наиболее распространенными проблемами...
09:00
5 ИЮЛЯ 2024
797
ПОЛИТИКА
RFE: ОРБАН ВСТРЕТИТСЯ С ПУТИНЫМ В МОСКВЕ В ПЯТНИЦУ
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан встретится с президентом России Владимиром Путиным в Москве в пятницу, 5 июля. Об этом сообщила сегодня венгерская служба Радио Свободная Европа / Радио Свобода...