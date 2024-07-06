Чех избивал школьницу, накачивал ее метамфетамином и продавал для секса
8 июля 2024
15:45
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В итоге ее рассудок помутился, а интеллектуальная зрелость упала до уровня 10-летнего ребенка. Так эксперт Гана Ортманнова рассказала в понедельник Региональному суду в Пльзене о 14-летней девочке, которую Марек Ф. (32) из Карловых Вар предположительно избивал, вводил ей метамфетамин и продавал для секса.
«Она была влюблена в него, она воспринимала его как партнера. Он внушал ей, что позаботится о ней. От него она могла защититься лишь частично, потому что была зависима. Ей было физически и психологически больно. Она чувствовала себя униженной, боялась за свою жизнь», — сказала психиатр.
Мужчина обвиняется в таких преступлениях, как торговля людьми, сексуальное насилие, торговля наркотиками, ограничение личной свободы и побои.
«После того как несовершеннолетняя сбежала из семьи к нему в декабре 2021 года, обвиняемый разместил ее обнаженные фотографии на сайтах порнографического содержания и организовал встречи с клиентами, с которыми она должна была вступить в половую связь, — сказала прокурор Вера Браздова.
По ее словам, Марек Ф. таким образом организовал сексуальные услуги по меньшей мере 40 мужчинам. За эти услуги жертва должна была получить более 100 000 крон, которые она передала обвиняемому.
«Кроме того, обвиняемый давал девушке метамфетамин и марихуану. Он неоднократно душил ее, дергал за волосы, кусал за лицо и бил ногами. Он также запер жертву в ванной под угрозой насилия. По крайней мере в двух случаях он вступал с ней в половую связь», — рассказал далее прокурор.
По словам эксперта, жертва не склонна к фантазиям или выдумкам. «Я не обнаружил никаких предвзятых мотивов или мотивов ненависти по отношению к подсудимому. Тот факт, что она дала показания против него, восприняла как облегчение, что она избавилась от него», — заявила Ортманнова.
Он любил девочку
Она добавила, что девушку привлекал рискованный образ жизни. «Она злоупотребляла психотропными веществами и занималась проституцией. Она полностью информирована о сексе, нет ничего, чего бы она не знала о нем. Ее развитие сильно нарушено, возвращение к нормальному образу жизни ее сверстников маловероятно. У нее нет никаких реальных планов относительно того, что делать со своей жизнью», — заключила психолог.
Обвиняемый сказал суду, что это был выбор жертвы. «Наши отношения были основаны на совместном употреблении наркотиков. Она продала себя добровольно. Я использовал деньги для покупки наркотиков. Это была ее воля. Я не принуждал ее к этому. Наоборот, меня беспокоило, что она занималась этим. Отсюда и ссоры, и драки. Ей нравился секс, она хотела, чтобы я занимался им четыре раза в день», — свидетельствовал обвиняемый. Он утверждал, что любил девушку. «Она играла со мной. Она была расчетливой, она просто контролировала меня. Я не понимаю, как она может говорить, что я плохо с ней обращался», — сказал Марек Ф.
Комментарии:
1000korun 8 июля 2024 18:35
Она добавила, что девушку привлекал рискованный образ жизни. «Она злоупотребляла психотропными веществами и занималась проституцией. Она полностью информирована о сексе, нет ничего, чего бы она не знала о нем. Ее развитие сильно нарушено, возвращение к нормальному образу жизни ее сверстников маловероятно. У нее нет никаких реальных планов относительно того, что делать со своей жизнью», — заключила психолог. - и чем это заключение не применимо к подавляющему большинству подростков, учитывая нравы и всевозможные извращение, которые уже многие и не извращения? Основная цель жизни у большинства- поиск удовольствия! И далее каждый реализует, как понимает. Те же пресловутые психологи, говорят, что дети умные и сами все знают и учит их поведению нельзя... Сразу абьюзер и лишение прав,,,, вот и кушайте тот мусор что сами рождаете в социуме. Ушли от биологии и Семьи, пришли к чуши и утопии.
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