Очередной обстрел в Киеве. Не только детская больница, но и роддом

«Частично разрушено здание. Идет разбор завалов и поиск людей», — сообщила киевская военная администрация в платформе Telegram, которая сообщила о четырех погибших и трех раненых в пострадавшем роддоме.



В понедельник авиаудар также был нанесен по детской больнице «Охматдыт» в Киеве, где, по меньшей мере, двое погибших и 16 раненых. «Люди находятся под завалами, точное количество раненых и погибших на данный момент неизвестно. Все помогают расчищать завалы: врачи, простые люди», — написал в сети X президент Украины Владимир Зеленский.



«Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна понести полную ответственность за все свои преступления: против людей, против детей, против человечества в целом. Очень важно, чтобы мир не молчал об этом сейчас и чтобы все видели, что представляет собой Россия, что она делает», — добавил он.



Зеленский сообщил, что в результате российского удара в понедельник пострадали города Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. По его словам, более 40 ракет различных типов повредили жилые дома, объекты инфраструктуры и детскую больницу. По данным МВД Украины, в результате атак погибли 28 человек и 112 получили ранения.