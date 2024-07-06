Очередной обстрел в Киеве. Не только детская больница, но и роддом
8 июля 2024
19:30
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В результате очередного ракетного удара России по Украине вслед за детской больницей «Охматдыт» пострадал роддом в Киеве, пишут местные СМИ. Здание было сильно повреждено осколками сбитых ракет. На фото видно, что под удар попал частный роддом «Исида», сообщает сайт «Украинской правды».
«Частично разрушено здание. Идет разбор завалов и поиск людей», — сообщила киевская военная администрация в платформе Telegram, которая сообщила о четырех погибших и трех раненых в пострадавшем роддоме.
В понедельник авиаудар также был нанесен по детской больнице «Охматдыт» в Киеве, где, по меньшей мере, двое погибших и 16 раненых. «Люди находятся под завалами, точное количество раненых и погибших на данный момент неизвестно. Все помогают расчищать завалы: врачи, простые люди», — написал в сети X президент Украины Владимир Зеленский.
«Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна понести полную ответственность за все свои преступления: против людей, против детей, против человечества в целом. Очень важно, чтобы мир не молчал об этом сейчас и чтобы все видели, что представляет собой Россия, что она делает», — добавил он.
Зеленский сообщил, что в результате российского удара в понедельник пострадали города Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. По его словам, более 40 ракет различных типов повредили жилые дома, объекты инфраструктуры и детскую больницу. По данным МВД Украины, в результате атак погибли 28 человек и 112 получили ранения.
В понедельник авиаудар также был нанесен по детской больнице «Охматдыт» в Киеве, где, по меньшей мере, двое погибших и 16 раненых. «Люди находятся под завалами, точное количество раненых и погибших на данный момент неизвестно. Все помогают расчищать завалы: врачи, простые люди», — написал в сети X президент Украины Владимир Зеленский.
«Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна понести полную ответственность за все свои преступления: против людей, против детей, против человечества в целом. Очень важно, чтобы мир не молчал об этом сейчас и чтобы все видели, что представляет собой Россия, что она делает», — добавил он.
Зеленский сообщил, что в результате российского удара в понедельник пострадали города Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. По его словам, более 40 ракет различных типов повредили жилые дома, объекты инфраструктуры и детскую больницу. По данным МВД Украины, в результате атак погибли 28 человек и 112 получили ранения.
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