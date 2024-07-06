Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Очередной обстрел в Киеве. Не только детская больница, но и роддом

Новости 420on
8 июля 2024
19:30
422
В результате очередного ракетного удара России по Украине вслед за детской больницей «Охматдыт» пострадал роддом в Киеве, пишут местные СМИ. Здание было сильно повреждено осколками сбитых ракет. На фото видно, что под удар попал частный роддом «Исида», сообщает сайт «Украинской правды».
«Частично разрушено здание. Идет разбор завалов и поиск людей», — сообщила киевская военная администрация в платформе Telegram, которая сообщила о четырех погибших и трех раненых в пострадавшем роддоме.

В понедельник авиаудар также был нанесен по детской больнице «Охматдыт» в Киеве, где, по меньшей мере, двое погибших и 16 раненых. «Люди находятся под завалами, точное количество раненых и погибших на данный момент неизвестно. Все помогают расчищать завалы: врачи, простые люди», — написал в сети X президент Украины Владимир Зеленский.

«Россия не может не знать, куда летят ее ракеты, и должна понести полную ответственность за все свои преступления: против людей, против детей, против человечества в целом. Очень важно, чтобы мир не молчал об этом сейчас и чтобы все видели, что представляет собой Россия, что она делает», — добавил он.

Зеленский сообщил, что в результате российского удара в понедельник пострадали города Киев, Днепр, Кривой Рог, Славянск и Краматорск. По его словам, более 40 ракет различных типов повредили жилые дома, объекты инфраструктуры и детскую больницу. По данным МВД Украины, в результате атак погибли 28 человек и 112 получили ранения.
Украина война Россия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
18:00
8 ИЮЛЯ 2024
324
ЭКОНОМИКА
ЧЕХИ ДОВЕРЯЮТ ИНВЕСТИЦИЯМ В АКЦИИ ИЛИ НЕДВИЖИМОСТЬ, ОДНАКО КРИПТОВАЛЮТ ПОБАИВАЮТСЯ
Согласно нескольким недавним опросам, более половины чехов имеют опыт инвестирования. За последнее десятилетие их число примерно удвоилось. В основном они доверяют инвестициям в акции, облигации,...
16:30
8 ИЮЛЯ 2024
383
ЭКОНОМИКА
ИЗДАТЕЛЯМ НЕ НРАВИТСЯ ОТКАЗ ЕС ОТ МОДЕЛИ «СОГЛАШАЙСЯ ИЛИ ПЛАТИ». ТАК ПОСТУПАЕТ И SEZNAM
Чешские издатели серьезно обеспокоены мнением Европейского совета по защите данных (EDPB), который не приемлет модель «соглашайся или плати» в контексте защиты данных. EDPB утверждает, что выбор...
15:45
8 ИЮЛЯ 2024
1015
ОБЩЕСТВО
ЧЕХ ИЗБИВАЛ ШКОЛЬНИЦУ, НАКАЧИВАЛ ЕЕ МЕТАМФЕТАМИНОМ И ПРОДАВАЛ ДЛЯ СЕКСА
В итоге ее рассудок помутился, а интеллектуальная зрелость упала до уровня 10-летнего ребенка. Так эксперт Гана Ортманнова рассказала в понедельник Региональному суду в Пльзене о 14-летней девочке,...
15:00
8 ИЮЛЯ 2024
797
ОБЩЕСТВО
ВРЕМЕННЫЕ РАБОТНИКИ В ЧЕХИИ НЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ В РУЧНОМ ТРУДЕ, ИМ НУЖНО ДОПЛАЧИВАТЬ
Временные работники не очень заинтересованы в ручном труде, но при более высокой зарплате их можно было бы найти, считают HR-специалисты. Они прокомментировали ситуацию, связанную с нехваткой...
14:00
8 ИЮЛЯ 2024
1339
ОБЩЕСТВО
ПРЕЗИДЕНТ ЧЕХИИ: ОБСТРЕЛ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЫ В КИЕВЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО РОССИЯ НЕ ОСТАНОВИТСЯ НИ ПЕРЕД ЧЕМ
Удар по детской больнице в Киеве и многих другим городам Украины является доказательством того, что Россия президента Владимира Путина не остановится ни перед чем. Об этом заявил президент Чехии...
11:35
8 ИЮЛЯ 2024
1401
ОБЩЕСТВО
ЧЕШСКИЕ СМИ: МАССИРОВАННАЯ АТАКА НА УКРАИНУ, РАЗРУШЕНА КРУПНЕЙШАЯ ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА В КИЕВЕ
В понедельник утром Россия нанесла массированный ракетно-бомбовый удар по Украине, в результате чего по всей стране прозвучали сигналы тревоги. Одна из ракет попала в здание детской больницы...
10:30
8 ИЮЛЯ 2024
663
ОБЩЕСТВО
В ЧЕХИИ ОЖИДАЕТСЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ С ТРОПИЧЕСКИМИ ТЕМПЕРАТУРАМИ И ГРОЗАМИ
В Чехии ожидается рабочая неделя с тропическими температурами. В среду температура воздуха может достигать 36 градусов по Цельсию. Жара будет сопровождаться грозами. В выходные дни температура...
09:30
8 ИЮЛЯ 2024
817
ОБЩЕСТВО
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ НА ФЕСТИВАЛЕ В ЧЕХИИ СВЫШЕ 30 ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧИЛИ ТРАВМЫ, ДЕЛОМ ЗАНЯЛАСЬ ПОЛИЦИЯ
По меньшей мере 34 человека получили травмы на фестивале в Йиглаве в ночь на 7 июля 2024 года в давке у входа. Люди в панике покидали территорию, когда крыша надувного шатра начала провисать.
08:00
8 ИЮЛЯ 2024
596
ОБЩЕСТВО
С АВГУСТА ХРАНЕНИЕ ДЕНЕГ У НОТАРИУСА В ЧЕХИИ СТАНЕТ БЕЗОПАСНЕЕ
Хранение денег у нотариуса, например при покупке недвижимости в Чехии, должно стать более безопасным и прозрачным, чем раньше. Нотариальная палата объявила, что с лета будет более строго следить за...
17:00
7 ИЮЛЯ 2024
1124
ОБЩЕСТВО
ДЕПУТАТЫ В ЧЕХИИ КУПИЛИ КВАРТИРЫ, НО НЕ ПРИЗНАЛИСЬ, ГДЕ ВЗЯЛИ ДЕНЬГИ
Чешские депутаты Йиржи Карбол и Элишка Ольшакова утверждают, что оплатили покупку квартир из своих сбережений. Однако ни один из них не указал в своих обязательных декларациях об имуществе, что у...
15:00
7 ИЮЛЯ 2024
1695
ОБЩЕСТВО
В ХОРВАТИИ СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР УНЕС ЧЕХОВ НА МАТРАСЕ В ОТКРЫТОЕ МОРЕ
Группу чехов и поляков унесло сильным ветром на матрасе в море с хорватского курорта Пакостане на соседний остров Пасман. В ситуацию пришлось вмешаться спасателям, которые прибыли за туристами на...
11:00
7 ИЮЛЯ 2024
913
ЭКОНОМИКА
МИНФИН ЧЕХИИ ХОЧЕТ ОТМЕНИТЬ НАЛОГ НА СВЕРХПРИБЫЛЬ
Министр финансов Чехии Збынек Станюра (ODS) хочет договориться со своими партнерами по коалиции об отмене так называемого налога на прибыль. В интервью Чешскому телевидению он заявил, что доходы...
09:30
7 ИЮЛЯ 2024
777
ОБЩЕСТВО
ВО ВРЕМЯ ГРОЗЫ ДЕРЕВО УПАЛО НА ДВУХ ЧЕЛОВЕК В ПРАГЕ, МУЖЧИНА ПОЛУЧИЛ ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАВМЫ
Дерево упало на двух человек на улице У Кемпинку в пражском районе Браник. Мужчина в возрасте 30 лет получил множественные травмы, в том числе серьезную травму головы. Ему пришлось проводить...
15:30
6 ИЮЛЯ 2024
972
ОБЩЕСТВО
ГРОЗЫ В ЧЕХИИ В СУББОТУ БУДУТ ОЧЕНЬ СИЛЬНЫМИ. МЕТЕОРОЛОГИ ВЫДАЛИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Чешский гидрометеорологический институт (ČHMÚ) в субботу продлил предупреждение, выпущенное в связи с высокими температурами и грозами. Грозы могут быть очень сильными на юге Чехии и на Высочине,...
14:00
6 ИЮЛЯ 2024
983
ЭКОНОМИКА
ТЕНДЕНЦИЯ СНИЖЕНИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ГАЗА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ЗАКОНЧИЛАСЬ
Тенденция к снижению потребления газа и электричества закончилась во втором квартале, считает аналитик Amper Meteo Камиль Райдл, основываясь на данных о потреблении электричества и газа. С...