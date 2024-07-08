Отношение чехов к большинству стран неизменно, но ухудшилось к Украине и Палестине

Словакия получила средний балл 2,0 (лучший балл — 1, а худший — 5), за ней следуют Швейцария и Австрия, как и в прошлом году. По сравнению с прошлым годом почти во всех случаях оценки изменились не более чем на одну десятую балла, исключение составили Палестина с ухудшением на три десятых балла и Израиль и Украина с падением на 0,2 балла. Хуже всего люди относятся к России, которая, как и в прошлом году, получила оценку 3,9. Среди иностранных политиков лучше всего себя проявила бывший президент Словакии Зузана Чапутова.



Исследовательский институт STEM регулярно отслеживает отношение чешского населения к отдельным странам Европы и мира с середины 1990-х годов.





В этом году, как и в 2023-м, симпатии к Украине упали. «Впервые они возросли в 2022 году в связи с российским вторжением в страну. Если в апреле 2022 года 36% респондентов оценивали Украину на один или два балла, то к июню 2023 года — 33%, а в июне этого года — 29 %. Таким образом, значения вернулись почти к уровню, который был до начала вторжения», — отмечают авторы исследования.



Что касается Палестины, то доля людей, оценивающих ее на «нейтральную» тройку, сократилась за год с 41 до 30%. Доля «единиц» и «двоек» осталась прежней, а доля «четверок» и «пятерок» выросла с 44 до 58%.



35% опрошенных оценили свое отношение к Израилю на тройку, что на четыре пункта ниже, чем в прошлом году. Доля тех, кто оценивает его на 1 и 2, также снизилась на четыре пункта и составила 35 %. Напротив, количество оценок от четырех до пяти выросло на восемь пунктов по сравнению с прошлым годом и достигло 36%. По мнению агентства, повышение осведомленности о регионе, вызванное обострением ситуации в сфере безопасности и гуманитарной ситуации, по-видимому, способствовало улучшению результатов для Палестины и Израиля.



Отношение к основным региональным или мировым державам не претерпело значительных изменений с прошлого года. Германию, Францию и Великобританию поддерживают от 55 до 60% чехов, что составляет долю тех, кто поставил оценку один или два. Поддержка Соединенных Штатов относительно ниже, в то время как поддержка последней с июня прошлого года выросла на 2% до 44%.



«С точки зрения долгосрочного развития, или направления изменений, Германия — лучший из основных западных союзников ЕС в общественном мнении: в начале 1990-х годов ее воспринимали относительно негативно, а сегодня она единственная имеет значительно более благоприятный рейтинг, чем тогда», — отмечает STEM. С другой стороны, по данным авторов исследования, наибольшее падение наблюдается в оценке США и Франции. Обе эти страны сегодня воспринимаются положительно примерно на 30% меньшим числом людей, чем во время их исторического пика. Во Франции наблюдается устойчивый спад, в то время как отношение к США колеблется с течением времени.



Среди иностранных политиков наилучшие результаты, как и в прошлом году, показала Зузана Чапутова. К бывшему президенту Словакии положительно относятся 68% людей по сравнению с 65% в прошлом году. «К новому президенту Словакии Петру Пеллегрини чешская общественность относится не так дружелюбно: 38% респондентов выразили о нем положительное мнение», — отмечает STEM.



Папа Франциск также получил подавляющее большинство положительных ответов. Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Польши Анджей Дуда не дотянули до 50% порога. Президент США Джо Байден получил более 40% поддержки. По сравнению с прошлым годом, восприятие главы украинского государства Владимира Зеленского ухудшилось на 8% и составило 38%. Самым негативно воспринимаемым политиком в долгосрочной перспективе является президент России Владимир Путин, чья поддержка осталась на уровне прошлого года — 13%.



Опрос проводился с 10 по 17 июня, в нем приняли участие 1032 респондента старше 18 лет.