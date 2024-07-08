С января средняя пенсия в Чехии увеличится на 356 крон

Министерство заявило об этом в ответ на данные об инфляции в июне, которая составила 2% в годовом исчислении. Индексация пенсии рассчитывается на основе средней заработной платы, среднего размера пенсии по старости, роста цен в домохозяйствах пенсионеров за последний год, который составил 1,7%, и роста реальных доходов.





Пенсия состоит из двух частей: солидарная, где базовая фиксированная сумма одинакова для всех и равна 10% от среднего заработка. Затем процент заработка зависит от суммы заработка, стажа и количества воспитанных детей.





«Базовая пенсия увеличится на 290 крон, а прибавка — на 0,4%. В сентябре мы уточним это в кронах после того, как будут опубликованы данные о развитии средней заработной платы в первом полугодии», — сказал Юречка.





Коэффициент замещения между средней пенсией и средней зарплатой будет снижаться. В настоящее время средняя пенсия составляет 44,3% от средней зарплаты, с января этот показатель будет равен 42,7%.





Как росла средняя пенсия:

2019 год — 13 431 крона

2020 год — 14 451 крона

2021 год — 15 410 крон

2022 год — 17 146 крон

2023 год — 19 963 кроны

2024 год — 20 701 крона

2025 — 21 078 крон





«Нигде в соседних странах пенсии не выросли так значительно, как в нашей стране за последние несколько лет. Десять лет назад пенсии были примерно в два раза меньше, чем сейчас. В целом при нашем правительстве пенсии выросли примерно на треть», — сказал министр. По его словам, за последние пять лет пенсии выросли в среднем на 6 650 крон.





Министерство объясняет небольшое расхождение в цифрах между текущими и январскими показателями после добавления увеличения тем, что в конце этого года изменится состав пожилых людей, и к ним добавятся те, у кого пенсии выше. Поэтому увеличение на 356 крон будет сопоставлено с концом этого года, а не с июнем.





Разумеется, валоризация коснется не только пенсий по старости, но и пенсий по инвалидности и по потере кормильца. Чешский закон о социальном обеспечении своевременно рассылает уведомления о повышении пенсий.





Повышение заработной платы с января обойдется государственному бюджету в 12,2 миллиарда крон. В общей сложности на пенсии в следующем году должно уйти 705,9 миллиарда. Ожидается, что дефицит пенсий составит 18,3 миллиарда.





В конце первого квартала Чешское управление социального обеспечения выплатило в общей сложности 2,37 миллиона пенсий по старости, 411 500 пенсий по инвалидности и 65 100 пенсий вдовам, вдовцам и сиротам. Некоторые пенсии также выплачиваются министерствами внутренних дел, юстиции и обороны.





Сейчас на рассмотрении Палаты депутатов находится пенсионная реформа, которая должна изменить возраст выхода на пенсию и правила выплаты так называемого пособия на образование. Однако она не меняет схему валоризации, которая была изменена с января этого года. До сих пор половина прироста реальной заработной платы учитывалась при повышении пенсий, а теперь — только треть.