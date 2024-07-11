Спрятал мобильные телефоны своих родителей, чтобы они не смогли позвать на помощь, а затем напал на них

В возрасте 43 лет мужчина все еще проживал с родителями, и его раздражали замечания о том, что он не может найти нормальную работу. Тогда он решил стать самостоятельным, но для этого нужны были деньги, которых у него не было. Поэтому он решил выбить их из отца и матери.



«Сначала обвиняемый спрятал мобильные телефоны родителей, чтобы они не смогли позвать на помощь, затем вооружился ножом и молотком для мяса, чтобы напугать их, и чтобы они передали ему деньги, на которые он хотел съехать из их общего дома. Однако между ним и отцом произошел физический конфликт, в ходе которого он несколько раз ударил отца по лицу молотком и кулаком», — описывает ситуацию обвинение.



В Вышковском районном суде мужчина был приговорен к двум годам лишения свободы за грабеж, и хотя ему грозило до десяти лет, он посчитал приговор несправедливым и подал апелляцию, заявив, что условное осуждение, возможно, поможет решить вопрос.



«Клиент признал свою вину, он никогда не был осужден за насильственные действия ранее. Более того, травма головы потерпевшего не была вызвана прямыми физическими действиями клиента, а стала результатом ссоры, в ходе которой он ударился головой о батарею. Клиент уже и так наказал себя, потому что вся его семья от него отказалась. Даже условный срок — это наказание, и у него был бы шанс показать, что он может участвовать в жизни общества», — утверждал адвокат мужчины в апелляционном суде.



«Я очень сожалею об этом. Я осознал, что произошло, и хотел бы также сказать, что друг предложил мне жилье. Мне было бы куда пойти и найти работу», — пообещал суду мужчина, которого конвоир привез из-под стражи.



Но коллегия областного суда во главе с Петром Хлавиной и слышать не хотела об условном осуждении. «Условия для условного осуждения определенно не соблюдены. Характер и обстоятельства дела полностью исключают его. Подсудимый вооружился и пошел нападать на собственных родителей, несколько раз ударив отца молотком. Наказание вовсе не является суровым, не говоря уже о несоразмерности», — заявили судьи апелляционной инстанции.