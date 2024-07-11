«Это безумие». Чешские политики осуждают покушение на убийство Трампа

На митинге в парке развлечений в городе Батлер (штат Пенсильвания, США) Трамп был ранен в правое ухо. Стрелок — 20-летний молодой человек, вскоре был убит полицией на крыше соседнего здания.





Нападавший несколькими выстрелами убил одного зрителя и тяжело ранил еще двоих. Легко раненного Трампа вынесли в безопасное место сотрудники Секретной службы США.





«Безумие, каждый нормальный человек должен осудить это», — прокомментировал бывший премьер-министр Бабиш в социальной сети X в воскресенье.





Нынешний премьер-министр Петр Фиала (ODS), как и Бабиш, не только решительно осудил убийство, но и пожелал Трампу скорейшего выздоровления. «Политика должна быть борьбой мнений, насилию в ней не должно быть места. Я решительно осуждаю нападение на Дональда Трампа и желаю ему скорейшего выздоровления», — заявил Фиала в сети X.





О том, что насилию не место в политике, говорил и вице-премьер, министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN), в очередной раз «однозначно» осудив нападение на бывшего

президента США, который снова баллотируется на пост главы США.





Спикер чешского парламента Маркета Пекарова-Адамова напомнила, что в результате покушения погиб невинный человек из числа зрителей, присутствовавших на митинге Трампа в Пенсильвании.





«Я решительно осуждаю попытку убийства бывшего президента Дональда Трампа, в результате которой трагически погиб невинный человек. Такому акту нет места в цивилизованном обществе, это атака на суть демократии, где мнения и позиции выражаются через выборы и дебаты, а не насилием», — написала спикер Палаты депутатов Чехии в сети X.





По данным Федерального бюро расследований (ФБР), исполнителем покушения был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Нападавший был членом Республиканской партии, сообщает The Washington Post. Его мотивы пока неизвестны.