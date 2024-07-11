«Это безумие». Чешские политики осуждают покушение на убийство Трампа
14 июля 2024
11:00
149
Чешские политики из разных стран резко осудили субботнее покушение на убийство кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа. Андрей Бабиш, бывший кандидат в президенты Чехии и глава движения ANO, в воскресенье в сети X назвал это безумием.
На митинге в парке развлечений в городе Батлер (штат Пенсильвания, США) Трамп был ранен в правое ухо. Стрелок — 20-летний молодой человек, вскоре был убит полицией на крыше соседнего здания.
Нападавший несколькими выстрелами убил одного зрителя и тяжело ранил еще двоих. Легко раненного Трампа вынесли в безопасное место сотрудники Секретной службы США.
«Безумие, каждый нормальный человек должен осудить это», — прокомментировал бывший премьер-министр Бабиш в социальной сети X в воскресенье.
Нынешний премьер-министр Петр Фиала (ODS), как и Бабиш, не только решительно осудил убийство, но и пожелал Трампу скорейшего выздоровления. «Политика должна быть борьбой мнений, насилию в ней не должно быть места. Я решительно осуждаю нападение на Дональда Трампа и желаю ему скорейшего выздоровления», — заявил Фиала в сети X.
О том, что насилию не место в политике, говорил и вице-премьер, министр внутренних дел Вит Ракушан (STAN), в очередной раз «однозначно» осудив нападение на бывшего
президента США, который снова баллотируется на пост главы США.
Спикер чешского парламента Маркета Пекарова-Адамова напомнила, что в результате покушения погиб невинный человек из числа зрителей, присутствовавших на митинге Трампа в Пенсильвании.
«Я решительно осуждаю попытку убийства бывшего президента Дональда Трампа, в результате которой трагически погиб невинный человек. Такому акту нет места в цивилизованном обществе, это атака на суть демократии, где мнения и позиции выражаются через выборы и дебаты, а не насилием», — написала спикер Палаты депутатов Чехии в сети X.
По данным Федерального бюро расследований (ФБР), исполнителем покушения был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Нападавший был членом Республиканской партии, сообщает The Washington Post. Его мотивы пока неизвестны.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
19:00
13 ИЮЛЯ 2024
781
На словацком фестивале Pohoda в пятницу во время сильной грозы пострадали трое чехов, сообщает Министерство иностранных дел Чехии. В общей сложности пятнадцать человек получили в основном легкие...
13:00
13 ИЮЛЯ 2024
684
Позиции сберегательных счетов снова укрепились среди чешских вкладчиков. Доля чешских домохозяйств, имеющих сбережения на этом накопительном продукте, подскочила с 52% в прошлом году до 58% в...
11:00
13 ИЮЛЯ 2024
1107
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ХОТЕЛ ТАЙНО ЭКСПОРТИРОВАТЬ АВТОМОБИЛИ ИЗ ЧЕХИИ В РОССИЮ В ОБХОД САНКЦИЙ, СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР
Владимир Лихутин — первый человек в Чехии, осужденный за нарушение антироссийских санкций. Остальные дела в основном находятся в стадии полицейского расследования. Прокуроры говорят, что...
09:30
13 ИЮЛЯ 2024
682
ЧЕХИЯ И УКРАИНА БУДУТ И ДАЛЬШЕ УКРЕПЛЯТЬ СОТРУДНИЧЕСТВО, ЧЕШСКИЕ КОМПАНИИ БУДУТ УЧАСТВОВАТЬ В ВОССТАНОВЛЕНИИ СТРАНЫ
Чешская Республика и Украина будут и дальше укреплять свое экономическое сотрудничество. Оно также предусматривает дальнейшее участие чешских компаний в украинском рынке, особенно в восстановлении...
22:00
12 ИЮЛЯ 2024
1784
СПРЯТАЛ МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ, ЧТОБЫ ОНИ НЕ СМОГЛИ ПОЗВАТЬ НА ПОМОЩЬ, А ЗАТЕМ НАПАЛ НА НИХ
Поскольку честным трудом заработать денег он не смог, мужчина решил ограбить собственных родителей. И он хорошо подготовился. Сначала он спрятал их мобильные телефоны, чтобы они не смогли позвать...
19:30
12 ИЮЛЯ 2024
908
Пятничная гроза серьезно ограничила движение на трассе D1 под Прагой. В результате проливного дождя образовалась лагуна в районе Пругонице. На месте происшествия работают пожарные.
16:30
12 ИЮЛЯ 2024
1103
В прошлом году сотрудники полиции выявили в Чехии около 14 000 мигрантов, которые находились в стране нелегально. По сравнению с 2022 годом их число сократилось более чем на 15 000, или на 52,4%....
15:47
12 ИЮЛЯ 2024
939
Люди в масках облили красной краской ворота посольства Чехии в Москве. Во время акции злоумышленники были задержаны полицией. Вероятно, это была реакция на инцидент, произошедший ранее на этой...
15:00
12 ИЮЛЯ 2024
832
Похоже, что словацкие политики снова ведут себя за границей иначе, чем дома перед своими избирателями. В то время как премьер-министр Роберт Фицо заявил, что партия Směr ни в коем случае не...
11:30
12 ИЮЛЯ 2024
1080
Мужчина из небольшой деревни в окрестностях Теплице почти три года незаконно пользовался электроэнергией. Энергетическая компания насчитала ущерб почти в 670 000 крон. По данным полиции, количество...
10:30
12 ИЮЛЯ 2024
757
В четверг оползень в долине Монкова в Белянских Татрах возле деревни Ждиар завалил нескольких человек. Две женщины погибли, одна из них — чешка, сообщило Министерство иностранных дел Чехии в...
09:30
12 ИЮЛЯ 2024
1521
Суд приговорил 37-летнего гражданина Украины Вячеслава Семьяновского к 16 месяцам лишения свободы условно на три года и оштрафовал его на 50 000 крон за взяточничество. Приговор является...
08:00
12 ИЮЛЯ 2024
1391
Несмотря на то, что Чешская почта сократила количество отделений и увеличила время доставки писем, перед людьми открываются новые возможности благодаря нововведению — доставке посылок в домашние...
22:00
11 ИЮЛЯ 2024
743
Чехия может принять детей, которые были ранены или проходили лечение в детской больнице «Охматдит» в Киеве. Здание больницы было разрушено в результате массированной атаки в начале этой недели....
18:00
11 ИЮЛЯ 2024
3448
В пятницу температура вновь поднимется до уровня невероятной жары: на юге Моравии будет до 34 градусов по Цельсию, зато на западе — лишь около 25 градусов. Вернутся сильные грозы, которые могут...