Мужчина в Чехии подавился драником и попал в реанимацию

«В субботу после девяти часов вечера на линию скорой помощи 155 из одной из деревень региона Фрыдек-Мистек поступило сообщение об острой затрудненности дыхания у мужчины, который находился на фестивале на открытом воздухе. Операторы отправили на помощь ближайшую бригаду медиков и вертолет скорой помощи», — сказал Лукаш Гумпл, пресс-секретарь Моравско-Силезской службы спасения.





Он добавил, что 47-летний мужчина во время еды вдохнул часть картофельного драника и начал задыхаться. «Свидетели происшествия пытались оказать ему первую помощь, но эти меры не увенчались успехом. Состояние пациента быстро ухудшилось, он потерял сознание и дыхание, и была начата реанимация», — рассказал представитель скорой помощи.





Затем парамедики приступили к спасению мужчины. Они закрепили его дыхательные пути, врач отсосал значительное количество пищи и ввел лекарства. «Парамедики подключили пациента к аппарату искусственного дыхания и доставили его в медицинское учреждение. Мужчина был передан в отделение анестезиологии и реанимации больницы Тршинец-Сосна. Его состояние остается очень тяжелым», — резюмировал Гумпл.