Большое количество насильственных преступлений в Чехии остается нераскрытым
15 июля 2024
10:30
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Около 40% насильственных преступлений в Чехии остаются нераскрытыми. Чаще всего такие преступления расследуют полицейские Моравско-Силезского края, а наименее успешными в их раскрытии в прошлом году были сотрудники Пльзеньского края. Прага занимает второе место в обоих рейтингах.
На интерактивной карте люди отмечали места в Праге, где они не чувствуют себя в безопасности, например, в парке у Главного железнодорожного вокзала, скамейки там заняты до полуночи. Часто полицейские патрули подъезжают к автобусным остановкам, но пассажирам там тоже негде сесть. Иной раз полицейские приходят туда без формы, это специальная тактика поиска для воров.
«Любой человек может стать жертвой преступления в любом месте. Что касается преступлений против собственности, особенно карманных краж, то они происходят на туристических маршрутах, в трамваях, в метро», — подсчитывает криминалист Томаш Вейтаса. В целом, однако, полиция утверждает, что преступность в Праге за последние годы не выросла.
Больше всего насильственных преступлений в прошлом году было совершено в Моравско-Силезском крае, далее следуют Прага, Усти-над-Лабем и Южноморавский край.
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