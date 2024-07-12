Большое количество насильственных преступлений в Чехии остается нераскрытым

На интерактивной карте люди отмечали места в Праге, где они не чувствуют себя в безопасности, например, в парке у Главного железнодорожного вокзала, скамейки там заняты до полуночи. Часто полицейские патрули подъезжают к автобусным остановкам, но пассажирам там тоже негде сесть. Иной раз полицейские приходят туда без формы, это специальная тактика поиска для воров.





«Любой человек может стать жертвой преступления в любом месте. Что касается преступлений против собственности, особенно карманных краж, то они происходят на туристических маршрутах, в трамваях, в метро», — подсчитывает криминалист Томаш Вейтаса. В целом, однако, полиция утверждает, что преступность в Праге за последние годы не выросла.





Больше всего насильственных преступлений в прошлом году было совершено в Моравско-Силезском крае, далее следуют Прага, Усти-над-Лабем и Южноморавский край.